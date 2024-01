Mise à jour du 18/01/2024 : Microsoft s'empare de la première place en termes de capitalisation boursière



Ce n'est désormais plus de façon brève : Microsoft occupe la place de plus grosse capitalisation boursière du monde, d'après le classement des plus grandes entreprises par capitalisation boursière de CompaniesMarketcap.com. Une situation qui intervient malgré les bons résultats d'Apple dans les ventes de smartphones; la grande enseigne s'est emparée de la première place avec une part de marché record. La situation coïncide également avec le fait que la Cour suprême des États-Unis a refusé d'écouter son appel d'une décision de justice qui l'obligeait à proposer aux développeurs de l'App Store des moyens alternatifs de paiements. Si Apple a été contraint de modifier les conditions d'utilisation de l'App Store pour s'y conformer, moyennant une commission allant de 12 à 27 % , cette décision judiciaire a sans doute eu un impact sur le cours de son action.Source : CompaniesMarketcap



Avec 2,85 billions de dollars, le fabricant de Windows a dépassé Apple en termes de valorisation

Ce développement fait suite à une série d'obstacles rencontrés par Apple en ce début d'année

Des actions judiciaires susceptibles d'influencer son modèle économique

Conclusion

L'action Microsoft a clôturé en hausse de 0,5 %, ce qui lui confère une valeur de marché de 2 859 milliards de dollars. Elle a même augmenté de 2 % au cours de la séance et la société a brièvement valu 2 903 milliards de dollars. Les actions d'Apple ont clôturé en baisse de 0,3 %, ce qui donne à la société une capitalisation boursière de 2 886 milliards de dollars. Microsoft et Apple se sont disputé la première place au fil des ans.« Il était inévitable que Microsoft dépasse Apple, car Microsoft connaît une croissance plus rapide et a plus à gagner de la révolution de l'IA générative », a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson.Apple a été la première entreprise technologique à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars et 2 000 milliards de dollars deux ans plus tard seulement en août 2020. La situation est particulièrement remarquable parce que la capitalisation boursière d'Apple était inférieure à 1000 milliards de dollars en mars de la même année, lorsque les craintes d'une récession induite par le coronavirus ont eu des répercussions sur les actions à tous les niveaux.Mais bien que le coronavirus ait créé des difficultés économiques pour de nombreuses entreprises et travailleurs, le contexte a été une aubaine pour Apple et d'autres grandes entreprises technologiques ; les personnes confinées se sont tournées vers la technologie pour disposer d'appareils et de services numériques leur permettant de travailler ou étudier de chez eux, d'effectuer des commandes (boissons, nourriture, vêtements, etc.) et bien d'autres choses encore.Avec ses 2 000 milliards de dollars de capitalisation, Apple est devenue la société cotée en bourse la plus valorisée au monde, dépassant même le géant pétrolier d'État Saudi Aramco en termes de capitalisation boursière.Microsoft a choisi de parier sur l'IA : l'entreprise a intégré la technologie d'OpenAI dans sa suite de logiciels de productivité, ce qui a contribué à faire rebondir son activité d'informatique dématérialisée au cours du trimestre juillet-septembre.Apple, quant à elle, est confrontée à une baisse de la demande, notamment pour l'iPhone, sa plus grande vache à lait. La demande en Chine, un marché important, s'est effondrée alors que l'économie du pays se remet lentement de la pandémie et que Huawei, en pleine résurrection, grignote sa part de marché.« La Chine pourrait être un frein à la performance dans les années à venir », a déclaré la société de courtage Redburn Atlantic dans une note à ses clients mercredi, rétrogradant les actions d'Apple à « neutre ».Neutre est la recommandation d’un analyste de ne pas acheter ni de vendre de titre, c’est-à-dire une absence de conviction à l’achat ou à la baisse. On s’attend à ce qu’une entreprise avec une recommandation « neutre » performe comme le marché ou au même rythme que les sociétés du même secteur. La définition exacte change d’un broker à un autre, mais cette recommandation se situe entre vendre et acheter. Cela signifie que si vous détenez un titre, vous ne devriez pas le vendre, et que si vous n’en possédez pas encore, vous ne devez pas en acheter.Au moins trois des 41 analystes couvrant Apple ont abaissé leurs notes depuis le début de l'année 2024.La semaine dernière, Foxconn, un assembleur chinois des iPhone d'Apple, a fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. En outre, Barclays et Piper Sandler ont tous deux revu l'action à la baisse.La semaine dernière également, Microsoft a déclaré que les fabricants d'appareils introduiraient bientôt des PC Windows dotés d'une touche Copilot sur leur clavier pour un accès rapide à l'assistant d'intelligence artificielle du fabricant de logiciels.En 2023, les actions de Microsoft ont augmenté de 57 %, en partie parce que les investisseurs espéraient que le fabricant de logiciels serait en mesure de se développer en vendant des services d'intelligence artificielle aux entreprises. Au cours de la même période, l'action Apple a gagné 48 %.Dans son rapport sur les résultats de novembre, Apple n'a pas répondu aux attentes, car la demande d'iPad et de produits portables a été plus faible que prévu. Le chiffre d'affaires des Mac a également connu une baisse importante par rapport à l'année précédente. Il reste à voir comment les réactions au casque Vision Pro influenceront le marché, mais les attentes sont relativement faibles en raison des faibles prévisions de ventes et du prix élevé de l'appareil.Le ministère de la Justice a entamé une enquête sur Apple et pourrait déposer un dossier antitrust de grande envergure visant les stratégies de l'entreprise pour protéger la domination de l'iPhone dès le premier semestre de cette année, ont déclaré trois personnes au courant de l'affaire. L'agence se concentre sur la manière dont Apple a utilisé le contrôle qu'elle exerce sur son matériel et ses logiciels pour faire en sorte qu'il soit plus difficile pour les consommateurs de se débarrasser des appareils de la société, ainsi que pour les concurrents de rivaliser, ont déclaré ces personnes, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat parce que l'enquête est en cours.Plus précisément, les enquêteurs ont examiné comment l’Apple Watch fonctionne mieux avec l’iPhone qu’avec d’autres marques, ainsi que la façon dont Apple verrouille les concurrents hors de son service iMessage. Ils ont également scruté le système de paiement d’Apple pour l’iPhone, qui empêche d’autres sociétés financières de proposer des services similaires, ont indiqué ces personnes.Les dirigeants du département antitrust du DOJ sont en train de passer en revue les résultats de l’enquête jusqu’à présent, ont expliqué deux des personnes. Les responsables de l’agence ont rencontré Apple à plusieurs reprises, notamment en décembre, pour discuter de l’enquête. Aucune décision finale n’a été prise quant à savoir si une plainte devait être déposée ou ce qu’elle devait inclure, et Apple n’a pas eu de réunion finale avec le DOJ dans laquelle l'entreprise pourrait plaider sa cause devant le gouvernement avant qu’une plainte ne soit déposée.Le DOJ s’apprête à lancer ce qui serait le procès antitrust fédéral le plus conséquent à l’encontre d’Apple, qui est la société technologique la plus valorisée au monde. Si la plainte est déposée, les régulateurs américains auront poursuivi en justice quatre des plus grandes entreprises technologiques pour des pratiques commerciales monopolistiques en moins de cinq ans. Le DOJ affronte actuellement Google dans deux affaires antitrust, axées sur ses activités de recherche et de publicité en ligne, tandis que la Federal Trade Commission (FTC) a poursuivi Amazon et Meta pour étouffer la concurrence.La plainte contre Apple serait probablement encore plus étendue que les précédents défis à l’encontre de la société, attaquant son puissant modèle économique qui rassemble l’iPhone avec des appareils comme l’Apple Watch et des services comme Apple Pay pour attirer et fidéliser les consommateurs à ses produits. Les rivaux ont affirmé qu’ils avaient été privés d’accès à des fonctionnalités clés d’Apple, comme l’assistant virtuel Siri, les incitant à soutenir que les pratiques sont anticoncurrentielles.Cette année, les régulateurs européens devraient obliger Apple à héberger d'autres boutiques d'applications que la sienne, conformément à la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act), adoptée en 2022 pour réguler les entreprises technologiques identifiées comme étant des « gardiens ». Des mesures similaires contre l'App Store ont été prises ou sont envisagées en Corée du Sud et au Japon.En outre, la Commission européenne a déclaré en 2021 qu'Apple avait violé ses lois antitrust en imposant des frais d'utilisation de l'App Store aux concurrents de son produit Apple Music. L'enquête de la Commission sur cette question se poursuit.La résolution de l'enquête du ministère de la Justice pourrait être affectée par les détails de la manière dont Apple se conforme aux réglementations européennes, ont déclaré deux personnes ayant connaissance du dossier, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat parce que l'enquête est en cours.Apple est confrontée à une pression réglementaire accrue alors que ses activités ralentissent. L'année dernière, l'entreprise a annoncé une baisse de 2,8 % de son chiffre d'affaires annuel, à 383 milliards de dollars, sa première baisse sur un exercice fiscal depuis 2019, en raison du ralentissement des ventes d'iPhone, d'iPad et de Mac. L'entreprise a tout de même vendu plus de 200 millions d'iPhone et a représenté près des trois quarts des smartphones vendus dans le monde dont le prix était supérieur à 600 dollars, estiment les analystes de CounterPoint.Microsoft a brièvement pris la tête d'Apple en tant que plus grosse capitalisation boursière dans le monde quelques fois depuis 2018, notamment en 2021 lorsque les inquiétudes concernant les pénuries de la chaîne d'approvisionnement dues à COVID ont frappé le cours de l'action du fabricant de l'iPhone.À l'heure actuelle, Wall Street est plus positif à l'égard de Microsoft. La société n'a pas de note « vendre » et près de 90 % des courtiers couvrant la société recommandent d'acheter l'action.Apple a deux notes de vente et seulement deux tiers des analystes qui couvrent la société recommander d'acheter l'action. Quoiqu'il en soit, à la clôture de la séance, Apple avait repris la première place en termes de capitalisation boursière, avec 2 886 milliards de dollars, contre 2 859 milliards de dollars pour Microsoft, et les deux entreprises pourraient échanger leurs places à plusieurs reprises dans les jours et les semaines à venir, tant que leur valeur restera proche.Source : données de LSEG