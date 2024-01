Une expérience cohérente, y compris pour les Copilot d'entreprise

Nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs des versions gratuites

Microsoft Copilot (anciennement Bing Chat) est tellement gourmand en puissance de calcul que Microsoft va louer des GPU chez Oracle

Microsoft envisage manifestement que Copilot, la marque ombrelle de son portefeuille de technologies génératrices de contenu et alimentées par l'IA, devienne à l'avenir un élément important de son chiffre d'affaires. Selon l'entreprise, plus de 40 % des entreprises du classement Fortune 100 ont participé à son programme d'accès anticipé à Copilot.Mais étant donné le coût énorme de l'exécution des modèles GenAI dans le cloud, faire passer Copilot du statut de dépense à celui de générateur de revenus fiable nécessitera une croissance soutenue - et à grande échelle, idéalement.Certainement conscient de cela, Microsoft a lancé un abonnement Copilot payant axé sur le consommateur et assouplit les conditions d'éligibilité pour les offres Copilot au niveau de l'entreprise. L'objectif, semble-t-il, est d'élargir la base des clients potentiels de Copilot payants tout en rendant les services existants de Microsoft - à savoir Word, Excel et les autres applications de la famille Microsoft 365 du géant technologique - plus attrayants grâce à des fonctions d'intelligence artificielle.Copilot Pro - la nouvelle formule grand public, au prix de 20 dollars par utilisateur et par mois - permet aux clients d'accéder aux fonctionnalités de Copilot GenAI sur Word, Excel (en avant-première, uniquement en anglais pour l'instant), PowerPoint, Outlook et OneNote sur PC, Mac et iPad - s'ils disposent d'un abonnement Microsoft 365 Personnel ou Famille, bien entendu. Copilot Pro n'est pas fourni avec un abonnement à Microsoft 365. Comme pour l'offre Copilot pour les entreprises (Copilot for Microsoft 365), il s'agit d'un complément premium qui porte le coût total de l'abonnement Microsoft 365 le plus bas à 27 $ par mois (6,99 $ par mois pour Microsoft 365 Personal plus 20 $ pour Copilot Pro).Les fonctionnalités de Microsoft 365 offertes par Copilot Pro sont les mêmes que celles dont les entreprises bénéficient depuis longtemps.Dans Word et OneNote, Copilot écrit, édite, résume et génère du texte. Dans Excel et PowerPoint, Copilot transforme les commandes en langage naturel en présentations conçues et en visualisations de données. Et dans Outlook, Copilot aide à rédiger des réponses aux courriels avec des bascules pour adapter la longueur ou le ton.Outre les mises à jour de Microsoft 365, les abonnés à Copilot Pro bénéficient de 100 "boosts" par jour dans Designer (anciennement Bing Image Creator), l'outil de création d'images alimenté par l'IA de Microsoft, afin d'accélérer le processus de génération d'images, ainsi que d'une qualité de génération améliorée et d'options de formatage en mode paysage. Ils bénéficient également d'un accès prioritaire aux modèles GenAI les plus récents qui sous-tendent Copilot, notamment le GPT-4 Turbo d'OpenAI, pour, selon Microsoft, améliorer les performances pendant les périodes de pointe.L'expérience Copilot Pro devrait désormais fonctionner comme Bing, avec vos Favoris et l'historique de vos recherches sur les téléphones et les PC. Microsoft avait déjà présenté les versions Android et iOS de Copilot, et les deux applications sont désormais disponibles.Savoir quel site vous avez recherché sur votre téléphone et transférer ces informations sur votre PC est une chose. Copilot devrait permettre de transférer les conversations d'un appareil à l'autre. Un billet de blog de Microsoft indique que cette expérience unique de l'IA devrait commencer sur votre PC et vos applications, et arrivera « bientôt » sur votre téléphone.Le plus intéressant est que l'abonnement Copilot Pro sera le moyen pour le grand public d'accéder aux Copilots pour Word, Access, PowerPoint, Excel, OneNote et Outlook, mais pas pour Teams. À noter qu'un abonnement Microsoft 365 Personnel ou Famille est nécessaire. Normalement, Microsoft 365 Copilot offre ces mêmes fonctionnalités aux entreprises pour 30 $ par mois.Avec cette annonce, Copilot est généralement disponible pour les organisations abonnées à Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 E3 et E5 ou Office 365 E3 et Office E5. Auparavant, Copilot pour Microsoft 365 nécessitait un achat minimum de 300 utilisateurs et une licence Microsoft 365, mais ces deux exigences ont été supprimées.Il existe quelques différences entre Copilot for Microsoft 365 et Copilot Pro, la principale étant Copilot in Teams. Les clients de Copilot Enterprise - et non les consommateurs - bénéficient d'un "Copilot" dans Teams qui fournit des résumés en temps réel et des éléments d'action, gérant des tâches telles que l'identification des personnes pour les suivis et la création d'agendas de réunion.En outre, Copilot for Microsoft 365 est livré avec ce que Microsoft décrit comme une « protection des données de niveau entreprise » et l'index sémantique, un système dorsal qui crée une carte des données et du contenu d'une organisation pour permettre à Copilot de fournir des réponses ostensiblement plus personnelles et plus pertinentes.Les clients de Copilot for Microsoft 365 peuvent également accéder à des options de personnalisation étendues via Copilot Studio, une version améliorée de Copilot GPT Builder. Dévoilé en novembre, Copilot Studio permet aux utilisateurs de créer leurs propres chatbots et plugins et d'effectuer des ajustements avec des données d'entreprise de première partie.L'attention de Microsoft est peut-être tournée vers les plans Copilot payants, mais l'entreprise ne néglige pas complètement les utilisateurs gratuits.Microsoft a lancé des GPT de Copilot, qui, comme les GPT d'OpenAI, sont adaptés à des sujets d'intérêt particulier. Une poignée de GPT de Copilot ont déjà été lancés sur le client web de Copilot, adaptés pour répondre à des questions sur des sujets tels que le fitness, les voyages et la cuisine.Une application mobile gratuite pour Copilot - avec accès à GPT-4, DALL-E 3 pour la création d'images et la possibilité d'utiliser des images sur un téléphone tout en discutant avec Copilot, ainsi que la synchronisation de l'historique des discussions entre le mobile, le PC et le web - est maintenant disponible pour Android et iOS. Microsoft ajoute Copilot à l'application mobile Microsoft 365 pour Android et iOS pour les utilisateurs disposant d'un compte Microsoft. L'intégration de Copilot à l'application mobile Microsoft 365 permettra aux utilisateurs d'exporter le contenu créé avec Copilot vers un document Word ou PDF.Enfin, Microsoft indique qu'elle élargit le nombre de langues prises en charge par Copilot. Au cours du premier semestre 2024, Copilot s'étendra à l'arabe, au tchèque, au danois, au néerlandais, au finnois, à l'hébreu, au hongrois, au coréen, au norvégien, au polonais, au portugais, au russe, au suédois, au thaï, au turc et à l'ukrainien.La demande pour les services d'IA de Microsoft est apparemment si grande (et les ressources de Redmond si limitées) que la grande enseigne du logiciel prévoit de transférer certains des modèles d'apprentissage automatique utilisés par Bing Search vers le supercluster GPU d'Oracle dans le cadre d'un accord pluriannuel.L’accord, annoncé début novembre , prévoit que Microsoft utilisera l’infrastructure d’IA d’Oracle Cloud Infrastructure (OCI), en complément de son infrastructure d’IA Azure, pour effectuer l’inférence des modèles d’IA qui sont optimisés pour alimenter les recherches conversationnelles de Bing Chat quotidiennement. L’inférence est le processus qui consiste à utiliser un modèle d’IA entraîné pour produire des résultats à partir de données nouvelles ou inconnues.« Grâce à notre collaboration avec Oracle et à l’utilisation de l’infrastructure cloud d’Oracle ainsi que de notre infrastructure d’IA Azure, nous pourrons étendre l’accès aux clients et améliorer la vitesse de nombreux de nos résultats de recherche », a déclaré Divya Kumar, qui dirige l'équipe marketing de recherche et d'IA de Microsoft.Le partenariat se résume essentiellement à ceci : Microsoft a besoin de plus de ressources de calcul pour suivre la prétendue « croissance explosive » de ses services d'IA et Oracle dispose de dizaines de milliers de GPU Nvidia A100 et H100, qui offrent des performances élevées pour le calcul parallèle, l’analyse de données et l’apprentissage automatique. En utilisant l’interconnexion Oracle pour Microsoft Azure, Microsoft est en mesure d’utiliser des services gérés comme Azure Kubernetes Service (AKS) pour orchestrer le calcul OCI à une échelle massive pour soutenir la demande croissante de recherche conversationnelle Bing.Source : Microsoft Que pensez-vous du plan Pro de Copilot ? Est-ce que vous seriez prêt à payer 20 dollars par mois pour accéder aux fonctionnalités de Copilot GenAI dans les applications Microsoft 365 ?Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour créer du contenu ? Est-ce que vous faites confiance aux modèles GenAI pour produire du texte de qualité et sans biais ?Comment voyez-vous l’avenir de la productivité avec Copilot ? Est-ce que Copilot peut remplacer ou compléter les compétences humaines dans certains domaines ? Est-ce que Copilot peut favoriser la créativité ou la limiter ?Quels sont les défis et les risques liés au déploiement de Copilot à grande échelle ? Est-ce que Copilot respecte la vie privée et la propriété intellectuelle des utilisateurs ? Est-ce que Copilot peut être détourné à des fins malveillantes ou illégales ?