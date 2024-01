OK big news for Microsoft Copilot.



It now uses GPT-4 Turbo for free.



This means you no longer need ChatGPT Plus to use the latest OpenAI model.



Here's how to check if you have access and what it changes: pic.twitter.com/Ek94ZjfeYW — Paul Couvert (@itsPaulAi) January 10, 2024

GPT-4 Turbo est le dernier grand modèle de langage (LLM) d'OpenAI. Il est multimodal, ce qui signifie qu'il prend en charge plusieurs types de données, notamment le texte, la voix, l'image… et de nombreux algorithmes de traitement sont combinés pour résoudre des problèmes complexes et obtenir une plus grande précision. GPT-4 Turbo a régulièrement obtenu les meilleurs résultats dans les dévaluations des chercheurs concernant les tâches de résumé, les tâches d'écriture et la réponse à des questions complexes. Auparavant, le modèle n'était accessible que via les produits payants d'OpenAI, mais Microsoft vient de le rendre gratuit pour ses utilisateurs.La firme de Redmond a annoncé que Microsoft Copilot est désormais basé sur GPT-4 Turbo. Avec GPT-4 Turbo, Microsoft s'attend à des réponses précises, un champ de connaissances plus large et une meilleure analyse des images. « GPT-4 Turbo est plus performant que nos modèles précédents pour les tâches qui nécessitent de suivre attentivement les instructions », note Microsoft. Cette amélioration rend Microsoft Copilot très similaire à ChatGPT. La seule différence est qu'OpenAI a caché la plupart de ses fonctionnalités avancées, dont l'accès à GPT-4 Turbo, derrière son abonnement ChatGPT Plus à 20 dollars. Ce qui n'est pas le cas avec Microsoft Copilot.Microsoft n'a pas officiellement annoncé le déploiement de GPT-4 Turbo sur son Copilot. Contrairement à une mise à jour de produit très médiatisée, l'entreprise a opté pour un déploiement progressif, permettant aux utilisateurs d'accéder graduellement à la fonctionnalité. Elle a annoncé début décembre qu'elle commencerait à ajouter de nouvelles capacités à son assistant d'IA. (De nombreux utilisateurs ont déjà signalé sur les réseaux sociaux avoir obtenu l'accès à GPT-4 Turbo.) Avec cette mise à niveau et l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans les prochaines semaines, les analystes pensent que Microsoft Copilot pourrait faire de l'ombre à ChatGPT.Pour donner un peu de contexte, Microsoft Copilot utilisait auparavant GPT-4. Bien qu'il ait fonctionné correctement dans la plupart des cas, sa base de connaissances se limitait à septembre 2021, ce qui rendait extrêmement difficile l'utilisation du chatbot d'IA pour la recherche d'informations sur des sujets d'actualité. Par exemple, récemment, le chatbot de Microsoft a fourni des informations inexactes sur les prochaines élections américaines. En dehors de sa base de connaissances plus récente, GPT-4 Turbo peut prendre en compte un contexte beaucoup plus large, jusqu'à 128 000 jetons, et fournir des réponses plus qualifiées - du moins en théorie.Une étude récente menée par Appfigures a révélé que le lancement par Microsoft de l'application Copilot a été plutôt infructueux, avec 2,1 millions de téléchargements sur iOS et Android depuis le lancement. En outre, Appfigures a révélé que le lancement n'a pas eu d'impact sur le chiffre d'affaires ou les installations de ChatGPT, bien que ce dernier ait connu une tendance à la baisse. L’étude n'a pas révélé pourquoi ChatGPT est dans une spirale descendante, mais des rapports antérieurs ont cité divers problèmes, dont le coût élevé impliqué dans le fonctionnement du chatbot, des cas où le chatbot a donné des réponses inexactes et a été carrément stupide.Un abonné à ChatGPT Plus a écrit : « à l'époque, c'était pour utiliser GPT-4 sur ChatGPT, mais aussi dans l'attente impatiente de plug-ins et de tous les autres avantages qu'OpenAI avait dans ses manches numériques. Quelques mois plus tard, je suis assis en train de regarder ChatGPT et je me demande pourquoi j'ai gaspillé (jusqu'à présent) 40 dollars. La situation s'est encore aggravée la semaine dernière, car Microsoft a dévoilé les prochaines nouveautés de Bing Chat. Une grande partie de ces nouveautés couvre des fonctionnalités avec lesquelles j'espérais déjà jouer sur ChatGPT. Les plug-ins, l'historique des chats, l'exportation, les graphiques, etc. ».D'autres internautes pensent que la mise à niveau de Microsoft Copilot vers GPT-4 Turbo est probablement un signe que quelque chose de nouveau va bientôt sortir. « Nous avons déjà des modèles d'IA open source avec des performances nettement supérieures à GPT-3.5, donc OpenAI devra probablement mettre à niveau le niveau gratuit de ChatGPT vers GPT-4 Turbo (et Plus vers GPT-4.5/GPT-5) ou risquer de perdre des utilisateurs au profit d'autres plateformes. Rappelons que Google Bard est basé sur un grand modèle de langage multimodal et est gratuit », a écrit un critique. Microsoft Copilot propose également un accès gratuit au modèle DALL-E 3.Il est important de noter que GPT-4 Turbo est techniquement une version préliminaire, ce qui signifie qu'elle n'est pas totalement stable et qu'elle peut comporter des erreurs ou des limitations. OpenAI indique qu'il prévoit de publier le modèle prêt pour la production dans les semaines à venir. En attendant, vous pouvez utiliser GPT-4 Turbo dans Microsoft Copilot pour explorer ses capacités. Cependant, certains benchmarks ont montré que GPT-4 Turbo est dans certains cas moins performant que GPT-4 dans la version préliminaire. Il a toutefois l'avantage d'être plus rapide et plus rentable, ce qui est très important pour un service comme Microsoft Copilot.Par ailleurs, Microsoft vient d'annoncer un plan d'abonnement pour Copilot. Cela signifie que l'entreprise commencera également à cacher les dernières fonctionnalités de Microsoft Copilot derrière un abonnement et les utilisateurs devront payer 20 dollars par mois pour y accéder. La version payante de Microsoft Copilot (Copilot Pro) diffère toutefois quelque peu de l'abonnement ChatGPT Plus. Microsoft Copilot Pro ne semble pas imposer de limites ou de restrictions aux utilisateurs de la version gratuite, à quelques exceptions près. Selon Microsoft, Copilot Pro offre aux utilisateurs un accès "prioritaire" à GPT-4 Turbo et à d'autres fonctionnalités du chatbot.Ainsi, les utilisateurs de la version pourront toujours accéder à GPT-4 Turbo, mais seulement pendant les périodes où il n'y a pas un pic d'utilisation. Les utilisateurs de la version gratuite de Microsoft Copilot pourront également continuer à utiliser les plug-ins et les modèles GPT qui permettent de créer des chatbots personnalisés. De l'autre côté, Copilot Pro promet aux utilisateurs une expérience cohérente. Il devrait désormais fonctionner comme Bing, avec vos favoris et l'historique de vos recherches sur les téléphones et les PC. Microsoft avait déjà présenté les versions Android et iOS de Copilot, et les deux applications sont désormais disponibles.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la mise à niveau de Microsoft Copilot vers GPT-4 Turbo ?Pensez-vous que cette amélioration permettra à l'assistant de faire de l'ombre à ChatGPT ?Que pensez-vous du plan d'abonnement Microsoft Copilot Pro ?