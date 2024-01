Mesures prises par Microsoft à la suite d'une attaque perpétrée par un agent de l'État Midnight BlizzardL'équipe de sécurité de Microsoft a détecté une attaque d'un État-nation sur nos systèmes d'entreprise le 12 janvier 2024 et a immédiatement activé notre processus de réponse pour enquêter, interrompre l'activité malveillante, atténuer l'attaque et empêcher l'acteur de la menace d'accéder à d'autres systèmes. Microsoft a identifié l'acteur de la menace comme étant Midnight Blizzard, l'acteur parrainé par l'État russe également connu sous le nom de Nobelium. Dans le cadre de notre engagement permanent en faveur d'une transparence responsable, récemment affirmé dans notre Secure Future Initiative (SFI), nous partageons cette mise à jour.À partir de la fin novembre 2023, l'auteur de la menace a utilisé une attaque par pulvérisation de mot de passe pour compromettre un ancien compte de locataire de test hors production et prendre pied, puis a utilisé les autorisations du compte pour accéder à un très petit pourcentage de comptes de messagerie d'entreprise Microsoft, y compris des membres de notre équipe de direction et des employés de nos fonctions de cybersécurité, juridiques et autres, et a exfiltré des courriels et des documents joints. L'enquête indique qu'ils ont d'abord ciblé des comptes de messagerie pour y trouver des informations relatives à Midnight Blizzard lui-même. Nous sommes en train de notifier les employés dont les courriels ont été consultés.L'attaque ne résulte pas d'une vulnérabilité dans les produits ou services de Microsoft. À ce jour, rien ne prouve que l'auteur de la menace ait eu accès aux environnements des clients, aux systèmes de production, au code source ou aux systèmes d'intelligence artificielle. Nous informerons nos clients si des mesures doivent être prises.Cette attaque met en évidence le risque permanent que représentent pour toutes les organisations des acteurs de la menace bien financés par des États-nations comme Midnight Blizzard.Comme nous l'avons dit à la fin de l'année dernière lorsque nous avons annoncé l'initiative Secure Future (SFI), compte tenu de la réalité des acteurs de la menace qui disposent de ressources et sont financés par des États-nations, nous sommes en train de modifier l'équilibre que nous devons trouver entre la sécurité et le risque commercial - le type de calcul traditionnel n'est tout simplement plus suffisant. Pour Microsoft, cet incident a mis en évidence la nécessité urgente d'agir encore plus vite. Nous allons agir immédiatement pour appliquer nos normes de sécurité actuelles aux systèmes hérités et aux processus commerciaux internes appartenant à Microsoft, même si ces changements risquent de perturber les processus commerciaux existants.Cela entraînera probablement un certain niveau de perturbation pendant que nous nous adaptons à cette nouvelle réalité, mais il s'agit d'une étape nécessaire, et seulement la première d'une série de mesures que nous prendrons pour adopter cette philosophie.Nous poursuivons notre enquête et prendrons des mesures supplémentaires en fonction des résultats de cette enquête. Nous continuerons à travailler avec les forces de l'ordre et les autorités de régulation compétentes. Nous sommes fermement décidés à partager davantage d'informations et nos enseignements, afin que la communauté puisse bénéficier à la fois de notre expérience et de nos observations sur l'acteur de la menace. Nous fournirons des détails supplémentaires le cas échéant.