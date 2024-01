Il s’est écoulé un peu plus de trois mois depuis que les équipes d’Activision, Blizzard et King ont rejoint Microsoft. Alors que nous avançons en 2024, la direction de Microsoft Gaming et d’Activision Blizzard s’engage à s’aligner sur une stratégie et un plan d’exécution avec une structure de coûts durable qui soutiendra l’ensemble de notre activité en croissance. Ensemble, nous avons fixé des priorités, identifié les domaines de chevauchement et veillé à ce que nous soyons tous alignés sur les meilleures opportunités de croissance.



Dans le cadre de ce processus, nous avons pris la décision douloureuse de réduire la taille de notre effectif de jeux vidéo d’environ 1 900 postes sur les 22 000 personnes de notre équipe. L’équipe de direction des jeux et moi-même sommes déterminés à gérer ce processus de la manière la plus réfléchie possible. Les personnes directement touchées par ces réductions ont toutes joué un rôle important dans le succès d’Activision Blizzard, ZeniMax et des équipes Xbox, et elles peuvent être fières de tout ce qu’elles ont accompli ici. Nous sommes reconnaissants pour toute la créativité, la passion et le dévouement qu’ils ont apportés à nos jeux, à nos joueurs et à nos collègues.



Nous apporterons tout notre soutien à ceux qui sont touchés pendant la transition, y compris des indemnités de licenciement conformes aux lois locales sur l’emploi. Ceux dont les rôles seront touchés seront informés, et nous vous demandons de traiter vos collègues partants avec le respect et la compassion qui sont conformes à nos valeurs.



En regardant vers l’avenir, nous continuerons à investir dans les domaines qui feront croître notre activité et soutiendront notre stratégie qui consiste à proposer plus de jeux à plus de joueurs dans le monde entier. Bien que ce soit un moment difficile pour notre équipe, je suis plus confiant que jamais en votre capacité à créer et à entretenir les jeux, les histoires et les mondes qui rassemblent les joueurs.



D'autres départs, cette fois-ci volontaires, de cadres dirigeants

Je tiens à remercier toutes les personnes touchées aujourd'hui pour leur contribution significative à leurs équipes, à Blizzard et à la vie des joueurs. C'est une journée incroyablement difficile et mon énergie et mon soutien seront concentrés sur toutes ces personnes extraordinaires qui ont été touchées - cela ne reflète en aucun cas votre travail extraordinaire. Si je peux vous aider, si vous avez des contacts, des recommandations, etc.



À la communauté Blizzard : Je tiens également à vous faire savoir que c'est aujourd'hui mon dernier jour chez Blizzard. Diriger Blizzard pendant une période incroyable et faire partie de l'équipe, la façonner pour l'avenir, a été un honneur absolu. Après avoir passé plus de 20 ans chez Microsoft et avec l'acquisition d'Activision Blizzard derrière nous, il est temps pour moi de devenir (une fois de plus) le plus grand fan de Blizzard depuis l'extérieur.



Aux équipes incroyables de Blizzard, je dis merci. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens pour vous tous. Vous êtes incroyables. Continuez à faire des choses incroyables et gardez toujours le bleu Blizzard et le joueur au premier plan de chaque décision.



I want to thank everyone who is impacted today for their meaningful contributions to their teams, to Blizzard, and to players’ lives. It’s an incredibly hard day and my energy and support will be focused on all those amazing individuals impacted – this is in no way a reflection… — Mike Ybarra 🎄 (@Qwik) January 25, 2024

Des mesures qui concernent de nombreuses équipes au sein de Blizzard

Les changements annoncés aujourd'hui reflètent l'accent mis sur les produits et les stratégies les plus prometteurs pour la croissance future de Blizzard, ainsi que les zones de chevauchement identifiées entre Blizzard et Microsoft Gaming. Les mesures annoncées aujourd'hui concernent de nombreuses équipes au sein de Blizzard, notamment les équipes de développement, les organisations de services partagés et les fonctions de l'entreprise. Dans le cadre de ces mesures, Blizzard met fin au développement de son projet de jeu de survie et affectera une partie des personnes qui y travaillent à l'un des nombreux nouveaux projets prometteurs que Blizzard a en cours de développement.



Conclusion

Activision Blizzard est l'éditeur et le développeur de plusieurs grandes franchises de jeux, dont Call of Duty et Diablo. Sa filiale de jeux mobiles, King, est à l'origine de Candy Crush Saga.Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, a déclaré que les licenciements faisaient partie d'un « plan d'exécution » plus vaste visant à réduire les « zones de chevauchement », un peu plus de trois mois après que Microsoft a conclu l'acquisition d'Activision Blizzard.La dernière fois que Microsoft a annoncé des licenciements massifs, c'était il y a un an, touchant 10 000 employés. Le fabricant de logiciels doit publier la semaine prochaine ses résultats pour le deuxième trimestre fiscal 2024, qui, pour la première fois, incluront les résultats liés à l'acquisition d'Activision Blizzard.Voici le mémo interne que Phil Spencer, le patron de Xbox, a partagé avec les employés de Microsoft Gaming à propos des derniers licenciements :Parallèlement aux licenciements, le président de Blizzard, Mike Ybarra, a décidé de quitter l'entreprise. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, Mike a passé plus de 20 ans chez Microsoft. Maintenant qu'il a mené à bien l'acquisition en tant que président de Blizzard, il a décidé de quitter l'entreprise », a déclaré Matt Booty, président des studios et du contenu des jeux de Microsoft, dans un mémo interne.D'ailleurs, Mike Ybarra a tenu à partager la nouvelle de son départ sur X :Microsoft prévoit de nommer un nouveau président de Blizzard la semaine prochaine. Allen Adham, directeur de la conception de Blizzard, quitte également l'entreprise. « En tant que cofondateur de Blizzard, Allen a eu un impact considérable sur tous les jeux de Blizzard. Son influence se fera sentir dans les années à venir, à la fois directement et indirectement, car Allen prévoit de continuer à encadrer de jeunes concepteurs dans l'ensemble de l'industrie », a déclaré Booty.Le jeu de survie précédemment annoncé par Blizzard a également été annulé dans le cadre de ces changements. Booty explique que Microsoft va « transférer une partie des personnes travaillant sur ce jeu vers l'un des nouveaux projets prometteurs de Blizzard qui en sont aux premiers stades de développement ».Matt Booty a expliqué :La décision de Microsoft de supprimer 1 900 postes sur les 22 000 que compte sa division jeux vidéo intervient un an après son dernier grand tour de licenciements. En janvier 2023, Microsoft avait annoncé son intention de réduire ses effectifs de 10 000 employés. Elle coïncide également avec le récent changement de direction de Xbox et le fait que Microsoft ait atteint une capitalisation boursière record de 3 000 milliards de dollars.Les licenciements sont souvent attendus après la clôture de grandes fusions. L’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft était la plus importante jamais réalisée par la société, plus du double de celle de LinkedIn en 2016.Microsoft a déclaré qu’il fournirait un « soutien complet », y compris des indemnités de licenciement dépendant du lieu, à tous les employés.Les entreprises technologiques ont procédé à de nouvelles réductions de leurs effectifs à quelques semaines du début de l'année 2024, la plupart d'entre elles n'étant pas liées à des fusions ou à des acquisitions. Les licenciements, dans des entreprises allant de Riot Games, propriété de Tencent, à TikTok en passant par Discord, font suite à une année 2023 morose qui a vu le licenciement de plus de 100 000 travailleurs du secteur technologique. En début de semaine, eBay a annoncé qu'elle allait licencier 1 000 personnes.Contrairement aux licenciements de Microsoft, eBay et SAP ont vu le cours de leurs actions augmenter considérablement à la suite de leurs annonces.Source : MicrosoftQue pensez-vous de la décision de Microsoft de licencier 1 900 employés d’Activision Blizzard et de Xbox ?Quel impact aura cette décision sur l’industrie du jeu vidéo et sur les joueurs ?Comment Microsoft peut-il assurer la qualité et la diversité de ses jeux après avoir acquis plusieurs studios ?Quelles sont les opportunités et les défis pour les employés licenciés ?Quelle est votre franchise de jeux vidéo préférée d’Activision Blizzard et pourquoi ?