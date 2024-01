Envoyé par Microsoft Envoyé par



Lorsque vous sélectionnez Prise en main, les favoris, l’historique et les raccourcis sont apportés à partir de Google Chrome. Ils sont utilisés uniquement pour afficher visuellement l’emplacement des favoris et des principaux sites sur la page Nouvel onglet. Les données des favoris, de l’historique et des raccourcis sont extraites et affichées, mais elles ne sont pas enregistrées jusqu’à ce stade. Deux options s’offrent à vous pour savoir quoi faire avec les données du navigateur à partir de Google Chrome :

Si vous choisissez Importer à partir de Google Chrome, toutes les données, y compris les favoris, l’historique et les raccourcis, sont enregistrées dans le dossier Données utilisateur de Microsoft Edge.

Si vous choisissez Continuer sans importer, les données des favoris, de l’historique et des raccourcis sont ignorées et aucune autre donnée n’est importée à partir de Google Chrome. Si Google Chrome est détecté comme votre navigateur principal, Microsoft Edge vous offre la possibilité d’importer des données à partir de Google Chrome afin de donner votre consentement explicite à l’importation de ces données.Lorsque vous sélectionnez Prise en main, les favoris, l’historique et les raccourcis sont apportés à partir de Google Chrome. Ils sont utilisés uniquement pour afficher visuellement l’emplacement des favoris et des principaux sites sur la page Nouvel onglet. Les données des favoris, de l’historique et des raccourcis sont extraites et affichées, mais elles ne sont pas enregistrées jusqu’à ce stade. Deux options s’offrent à vous pour savoir quoi faire avec les données du navigateur à partir de Google Chrome :

Des rapports qui se sont multipliés suite à une mise à jour de Windows 11

this post bothered me for days so I reinstalled Windows ++ confirmed that there's an obscure setting to sync Chrome data into Edge (+ it's shared to MSFT if you're signed-in & sync your browsing data) -- to turn it off, open Edge then: edge://settings/profiles/importBrowsingData pic.twitter.com/SiBmDsD8oT — Zach Edwards 🔗infosec.exchange/@thezedwards (@thezedwards) January 26, 2024

Si vous utilisez le navigateur Chrome dans Windows 10 ou 11 et que vous découvrez soudainement que vous utilisez Microsoft Edge à la place, vous n'êtes pas seul. Plusieurs utilisateurs sur les médias sociaux et les forums d'assistance de Microsoft ont soudainement constaté que leurs sessions de navigation Chrome étaient mystérieusement répliquées dans Edge.En fait, dans les paramètres du navigateur Edge sur les PC Windows se trouve un code qui va bien au-delà d'une importation unique de favoris et de mots de passe stockés, et qui est présent sous une forme ou une autre depuis au moins la mi-2022. Il donne à Edge la possibilité d'importer pratiquement toutes les données de navigation de Chrome chaque fois que le navigateur de Microsoft est lancé.Cette fonctionnalité, qui semble être un moyen pour Microsoft de simplifier le processus visant à inciter les utilisateurs de Windows à passer à Edge, présente un problème classique chez Microsoft : elle le fait actuellement sans autorisation complète, selon les utilisateurs. Comme le fabricant de Windows a l'habitude de le faire, il synchronisera également ces données dans le cloud, à condition que les utilisateurs soient connectés à un compte Microsoft.Sans commentaire officiel de la part de Microsoft, certains ont supposé que le vol d'onglets s'est produit à cause d'un bogue ou d'une boîte de dialogue cliquée par inadvertance qui déclenche cette fonctionnalité dans Edge censée faciliter le changement (intentionnel) de navigateur. Le paramètre, accessible en tapant edge://settings/profiles/importBrowsingData dans la barre d'adresse du navigateur, propose d'importer les données de navigation récentes de Chrome à chaque fois que vous lancez Edge, contrairement à l'importation unique de données qu'il propose pour Firefox.Néanmoins, d’autres ont affirmé qu’ils n’avaient ni importé les données de Chrome vers Edge ni donné la permission d’importer les onglets ouverts de Chrome, mais que cela s’était produit quand même. Certains ont même dit qu’ils n’avaient jamais activé le paramètre d’importation, et qu’il était désactivé lorsqu’ils l’ont vérifié.Plusieurs fils d'assistance Microsoft de ces derniers mois font état du même problème : Edge importe des données de Chrome de manière inattendue, même lorsque le paramètre est désactivé.Les réponses du personnel de Microsoft et des conseillers indépendants suggèrent de vérifier les paramètres d'ImportBrowsingData et de désactiver manuellement l'importation automatique en ajoutant une clé de registre aux paramètres de stratégie de groupe, mais les retours semblent convergents : rien ne semble le désactiver.Les rapports selon lesquels Edge s'ouvre au démarrage avec des onglets Chrome qui étaient ouverts avant le redémarrage semblent s'être multipliés à la suite d'une mise à jour de Windows 11, KB5034204, publiée le 23 janvier. Cette mise à jour semble imposer cette fonctionnalité aux utilisateurs d'une manière ou d'une autre.D'autres personnes ont signalé des problèmes similaires avec Edge qui s'habille dans les données de Chrome depuis l'installation de la mise à jour, bien que le chercheur en sécurité Zach Edwards ait noté sur X/Twitter que Microsoft pourrait avoir une excuse cette fois-ci. Les écrans des étapes d'installation de la mise à jour mentionnent qu'Edge « apporte régulièrement des données d'autres navigateurs disponibles sur votre appareil Windows ».Tout a été révélé au grand jour - en quelque sorte - depuis que Microsoft en a fait brièvement mention dans les écrans d'accueil lors de l'installation de la tristement célèbre mise à jour KB5034204.Ce problème est difficile à distinguer de certaines des tactiques officielles et sanctionnées de Microsoft pour pousser Edge. Microsoft a utilisé des notifications système, des messages pop-up spécifiques à Edge et des messages en plein écran après les mises à jour sur les « paramètres de navigateur recommandés » pour inciter les utilisateurs de Windows à utiliser Edge et Bing.Edge est basé sur le même moteur de navigation Chromium que Chrome, et la plupart des utilisateurs ne remarqueraient probablement pas beaucoup de différence dans la façon dont la plupart des pages se rendent dans l’un ou l’autre navigateur. Mais Edge est centré sur les produits et services de Microsoft, à commencer par un compte Microsoft mais aussi en passant par les codes de réduction et les notifications d’achat, la suite d’applications Microsoft 365 et les outils d’IA génératifs comme Image Designer et le chatbot Copilot.Microsoft est devenu plus agressif dans la façon dont il pousse tout, de la connexion au compte Microsoft aux abonnements Microsoft 365 et Game Pass, ce qui a rendu une installation de Windows « propre » beaucoup moins propre qu’avant.Que ce problème d’importation de données Edge soit un bogue ou d'une situation provoquée par Microsoft de manière intentionnelle, le manque de communication officielle à ce sujet laisse la place à beaucoup de théorie.Sources : Éléments importés dans Microsoft Edge, fils d'assistance Microsoft ( 1 Êtes-vous surpris à propos de la situation ? L'avez-vous déjà vécue ?Que pensez-vous de la façon dont Microsoft importe les données de Chrome vers Edge sans permission ?Quels sont les avantages et les inconvénients de changer de navigateur pour Edge ?Comment protégez-vous votre vie privée et vos données personnelles lorsque vous utilisez un navigateur web ?Quelles sont les alternatives à Chrome et Edge que vous recommandez ou utilisez ?Quel est votre avis sur les fonctionnalités et les services de Microsoft intégrés à Edge ?