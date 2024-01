La division de jeux bénéficie de l'effet Activision Blizzard

Une croissance maîtrisée d'Office

Microsoft vient de publier les résultats financiers du deuxième trimestre de son exercice 2024. Le fabricant de logiciels a réalisé un chiffre d'affaires de 62 milliards de dollars et un bénéfice net de 21,9 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 18 % et le bénéfice net de 33 %.Les revenus tirés d'Office et du cloud règnent toujours en maîtres, contribuant à près de 60 % du chiffre d'affaires global de Microsoft. Alors que les revenus des équipementiers Windows sont en train de rebondir, les revenus des ventes d'appareils Surface ont continué à baisser ce trimestre.Microsoft avait prévenu que le chiffre d'affaires des appareils diminuerait par rapport à ce trimestre, et il a baissé de 9 %. Amy Hood, directrice financière de Microsoft, a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats que ce chiffre était supérieur aux attentes de l'entreprise, grâce à une « meilleure exécution dans le segment commercial ». Le chiffre d'affaires des appareils devrait à nouveau baisser au troisième trimestre 2024, dans une fourchette à deux chiffres.Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré au dernier trimestre que « les volumes d'unités du marché des PC étaient à peu près aux niveaux d'avant la pandémie », de sorte qu'il est probable que Surface n'ait tout simplement pas été écoulées aussi bien. Microsoft a pourtant lancé sa nouvelle Surface Laptop Studio 2, sa Surface Laptop Go 3 et même une Surface Go 4 à la fin de l'année dernière. Le chiffre d'affaires des appareils de Microsoft comprend également les HoloLens et les accessoires pour PC, et le chiffre d'affaires est en baisse depuis plus de 12 mois maintenant.Windows s'en sort toutefois mieux. Les revenus OEM, le prix que les fabricants de PC paient à Microsoft pour installer Windows sur les ordinateurs portables et les PC, ont augmenté de 11 % ce trimestre. Les revenus OEM de Windows ont souffert tout au long de l'exercice fiscal 2023 de Microsoft, mais il s'agit maintenant de deux trimestres consécutifs de croissance par rapport à cinq trimestres consécutifs de baisse pour les revenus des appareils. Hood s'attend à ce que le chiffre d'affaires des OEM Windows soit « relativement stable » au prochain trimestre.En ce qui concerne les appareils, tous les regards se tournent vers la division "jeux" de Microsoft à l'occasion de la publication des derniers résultats de l'entreprise. Microsoft déclare désormais les revenus d'Activision Blizzard dans le cadre de son unité de jeux, ce qui renforce les revenus globaux du contenu Xbox.Les revenus des contenus et services Xbox, qui comprennent le Xbox Game Pass, ont augmenté de 61 %. C'est en grande partie grâce aux revenus d'Activision Blizzard, et il est donc difficile de comprendre immédiatement comment la Xbox s'est comportée sans cet ajout gigantesque.Microsoft affirme que l'impact net de l'acquisition d'Activision Blizzard a fin grimper les revenus de sa division gaming de 49 %, à 7,11 milliards de dollars, dépassant ainsi ceux de Windows, qui ont atteint 5,26 milliards de dollars. Le jeu vidéo devient ainsi la troisième source de revenus de Microsoft, derrière le cloud (25,9 milliards de dollars) et la productivité et les affaires (19,2 milliards de dollars), qui comprennent notamment Office, Office 365, LinkedIn et Dynamics 365.Microsoft affirme que l’acquisition d’Activision Blizzard a eu un impact net positif de 2 milliards de dollars sur ses revenus mais les coûts d'intégration, les coûts de transaction et les autres coûts de revenus s'élèvent à 930 millions de dollars. Si l'on ajoute les autres dépenses d'exploitation (1,59 milliard de dollars), on obtient une perte d'exploitation de 440 millions de dollars. Activision Blizzard est l’éditeur de franchises à succès comme Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, Diablo ou Candy Crush. En intégrant ces titres à son catalogue, Microsoft renforce sa position sur le marché du jeu vidéo, face à ses concurrents Sony et Nintendo, et espère attirer davantage d’abonnés à son service Xbox Game Pass, qui permet d’accéder à un large choix de jeux en streaming ou en téléchargement, moyennant un abonnement mensuel.Alors que l'acquisition d'Activision Blizzard est terminée, Microsoft a licencié 1 900 personnes dans sa division jeux au début du mois, principalement des employés d'Activision Blizzard. Microsoft a également remanié la direction de la Xbox au cours des derniers mois et a même nommé un nouveau président pour Blizzard en début de semaine.Toutefois, l’acquisition d’Activision Blizzard ne semble pas avoir profité aux ventes de consoles Xbox, qui n’ont augmenté que de 3 % sur le trimestre. Microsoft ne communique pas le nombre exact de consoles vendues, ni celui d’abonnés au Xbox Game Pass. La firme de Redmond doit également faire face à des critiques concernant les pratiques d’Activision Blizzard, accusé de harcèlement et de discrimination envers ses employés. Microsoft s’est engagé à respecter les valeurs de diversité et d’inclusion, et à travailler avec les autorités pour résoudre les problèmes.Une fois de plus, il n'y a pas de nouveaux chiffres concernant les abonnés au Xbox Game Pass. Microsoft a déclaré que le Xbox Game Pass avait atteint 25 millions d'abonnés en janvier 2022, mais nous n'avons pas eu de mise à jour depuis deux ans. Nadella a révélé lors de la conférence téléphonique sur les résultats du dernier trimestre que Starfield avait contribué à la croissance du Xbox Game Pass. « Lors du lancement, nous avons établi un record pour le plus grand nombre d'abonnements Game Pass ajoutés en une seule journée », a-t-il déclaré.Amy Hood, directrice financière de Microsoft, s'attend à ce que le chiffre d'affaires global des jeux augmente de 40 %, dont 45 % grâce à Activision Blizzard. Cela signifie que le reste des revenus de Microsoft liés aux jeux pourrait baisser au cours du prochain trimestre. Le contenu et les services Xbox au troisième trimestre devraient atteindre un taux de croissance de 50 %, grâce à l'impact net de l'acquisition d'Activision Blizzard (environ 50 points). « Le chiffre d'affaires du matériel [Xbox] diminuera d'une année sur l'autre au troisième trimestre », a déclaré Hood.La division Office de Microsoft enregistre une fois de plus de bons résultats, avec des recettes totales liées à la productivité et aux processus d'entreprise en hausse de 13 % d'une année sur l'autre. Cette évolution est principalement due à Office 365, dont le nombre de sièges commerciaux a augmenté de 9 %.Le nombre d'abonnés à Microsoft 365 Consumer s'élève désormais à 78,4 millions, soit une augmentation de près de 16 % d'une année sur l'autre. L'année dernière, Microsoft a lancé un abonnement à Microsoft 365 Basic à 1,99 $ par mois, ce qui continue d'augmenter le nombre total d'abonnés.Les revenus des produits commerciaux et des services cloud d'Office ont également augmenté de 15 % d'une année sur l'autre, grâce à la croissance de 17 % des revenus d'Office 365 Commercial. Cela signifie que Microsoft a terminé ce trimestre avec plus de 400 millions de sièges commerciaux payants pour Office 365, un signe clair que l'entreprise continue de convertir les entreprises aux versions d'Office basées sur le cloud.Ces derniers mois, Microsoft a également vendu Copilot pour Microsoft 365, mais l'entreprise ne précise pas l'impact de la vente de modules complémentaires d'IA sur son chiffre d'affaires. « Nous ne parlons plus d'IA, mais nous appliquons l'IA à grande échelle », déclare Satya Nadella, PDG de Microsoft, dans le communiqué de presse sur les résultats de l'entreprise. « En introduisant l'IA à tous les niveaux de notre pile technologique, nous gagnons de nouveaux clients et contribuons à générer de nouveaux avantages et des gains de productivité dans tous les secteurs ».L'impact le plus important des ambitions de Microsoft en matière d'IA viendra de ses investissements côté serveur avec Azure OpenAI. « Azure et les autres services en nuage ont augmenté de 30 % d'une année sur l'autre... ces taux de croissance comprennent une contribution de six points de nos services d'IA », déclare James Ambrose, directeur des relations avec les investisseurs de Microsoft.L'activité globale de cloud intelligent de Microsoft a généré 25,9 milliards de dollars de revenus ce trimestre, soit une augmentation de 20 % d'une année sur l'autre. Source : Microsoft