Le groupe de cyberespionnage nord-coréen connu sous le nom de Kimsuky a utilisé les modèles pour effectuer des recherches sur les groupes de réflexion étrangers qui étudient le pays, et pour générer du contenu susceptible d'être utilisé dans des campagnes de piratage par spear-phishing.





Les Gardiens de la révolution iraniens ont utilisé des grands modèles de langage pour faciliter l'ingénierie sociale, le dépannage des erreurs logicielles et même pour étudier la manière dont les intrus pourraient échapper à la détection dans un réseau compromis. Cela inclut la création de courriels d'hameçonnage " dont un prétendant provenir d'une agence de développement international et un autre tentant d'attirer d'éminentes féministes vers un site web sur le féminisme créé par l'attaquant ". L'IA permet d'accélérer et de stimuler la production de courriels.





L'unité de renseignement militaire russe GRU, connue sous le nom de Fancy Bear, a utilisé les modèles pour rechercher des technologies satellitaires et radar susceptibles d'être liées à la guerre en Ukraine.





Le groupe chinois de cyberespionnage Aquatic Panda, qui cible un large éventail d'industries, d'établissements d'enseignement supérieur et de gouvernements, de la France à la Malaisie, a interagi avec les modèles " d'une manière qui suggère une exploration limitée de la façon dont les LLM peuvent augmenter leurs opérations techniques ".





". Le groupe chinois Maverick Panda, qui s'en prend depuis plus de dix ans aux entreprises de défense américaines et à d'autres secteurs, a eu des interactions avec des grands modèles de langage qui suggèrent qu'il évalue leur efficacité en tant que source d'informations "sur des sujets potentiellement sensibles, des personnes de haut niveau, la géopolitique régionale, l'influence des États-Unis et les affaires intérieures".

Dans un billet de blog, l'entreprise de Redmond (Washington) a déclaré que ces techniques étaient "" et qu'elles n'étaient pas "", mais qu'il était important de les exposer publiquement alors que les rivaux des États-Unis exploitent les grands modèles de langage pour accroître leur capacité à pénétrer dans les réseaux et à mener des opérations d'influence.Les entreprises de cybersécurité utilisent depuis longtemps l'apprentissage automatique à des fins défensives, principalement pour détecter les comportements anormaux dans les réseaux. Mais les criminels et les pirates offensifs l'utilisent également, et l'introduction des grands modèles de langage, sous la houlette du ChatGPT d'OpenAI, a intensifié ce jeu du chat et de la souris.Microsoft a investi des milliards de dollars dans OpenAI, et cette annonce a coïncidé avec la publication d'un rapport indiquant que l'IA générative devrait renforcer l'ingénierie sociale malveillante, conduisant à des deepfakes et à des clonages de voix plus sophistiqués. Une menace pour la démocratie dans une année où plus de 50 pays organiseront des élections, ce qui amplifie la désinformation et se produit déjà.Voici quelques exemples fournis par Microsoft. Dans chaque cas, l'entreprise a indiqué que tous les comptes et actifs d'IA générative des groupes nommés avaient été désactivés :Dans un blog distinct, OpenAI a déclaré que son chatbot actuel de modèle GPT-4 n'offrait "".Les chercheurs en cybersécurité s'attendent à ce que cela change.En avril dernier, la directrice de l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency), Jen Easterly, a déclaré au Congrès qu'"". Jen Easterly a déclaré à cette occasion que les États-Unis devaient veiller à ce que l'intelligence artificielle soit conçue dans un souci de sécurité.Les détracteurs du lancement public de ChatGPT en novembre 2022 - et des lancements ultérieurs par des concurrents tels que Google et Meta - soutiennent qu'il s'agissait d'une précipitation irresponsable, étant donné que la sécurité a été largement prise en compte après coup dans leur développement. "", a déclaré Amit Yoran, PDG de la société de cybersécurité Tenable.Certains professionnels de la cybersécurité se plaignent de la création et de la vente par Microsoft d'outils destinés à remédier aux vulnérabilités des grands modèles de langage, alors qu'il serait plus responsable de s'attacher à les rendre plus sûrs. "", a demandé Gary McGraw, vétéran de la sécurité informatique et cofondateur de l'Institut Berryville d'apprentissage automatique.Edward Amoroso, professeur à l'université de New York et ancien responsable de la sécurité d'AT&T, a déclaré que si l'utilisation de l'IA et des grands modèles de langage ne constitue pas une menace immédiate, elle "".: MicrosoftQuel est votre avis sur le sujet ?