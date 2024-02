Microsoft Fabric : Une plateforme analytique unique pour les données de durabilité

Copilot et perspectives intelligentes : L'assistance de l'IA pour des décisions meilleures et plus rapides

Analyser rapidement les données environnementales et mettre en évidence les possibilités de réduction dans des domaines tels que l'utilisation du carbone et de l'eau, ce qui permet d'économiser du temps et du travail.

Dialoguer avec les données sur le développement durable - poser des questions et obtenir rapidement des réponses.

Rédiger des rapports préparatoires sur le développement durable, ce qui permet de gagner du temps et de libérer des ressources pour se concentrer sur d'autres priorités.

Voir où leurs données ont besoin d'être nettoyées ou où des données plus complètes sont nécessaires.

Analyser les données de l'organisation pour identifier les possibilités de réduction à court et à long terme.

Affiner les décisions en fonction des tendances historiques, de la saisonnalité et des anomalies des données.

Södra, la plus grande association de propriétaires forestiers de Suède, qui compte 52 000 propriétaires de forêts gérées de manière responsable, transforme les matières premières durables provenant des forêts de ses membres en produits renouvelables. Grâce à Microsoft Sustainability Manager et à ses nouvelles fonctionnalités d'IA, Södra a amélioré ses pratiques en matière de développement durable, notamment en matière de reporting, grâce à des flux automatisés qui permettent aux employés de collecter plus facilement des informations détaillées.



Södra, la plus grande association de propriétaires forestiers de Suède, qui compte 52 000 propriétaires de forêts gérées de manière responsable, transforme les matières premières durables provenant des forêts de ses membres en produits renouvelables. Grâce à Microsoft Sustainability Manager et à ses nouvelles fonctionnalités d'IA, Södra a amélioré ses pratiques en matière de développement durable, notamment en matière de reporting, grâce à des flux automatisés qui permettent aux employés de collecter plus facilement des informations détaillées.

"Grâce aux capacités d'IA de Microsoft Sustainability Manager, nous pouvons être plus productifs, ce qui est notre objectif ultime", explique Cristian Brolin, Chief Digital Officer chez Södra. "Nous avons trouvé la fonction Copilot très facile à utiliser et ma vision et mon ambition sont que cela contribuera à accélérer notre façon de travailler. Nous sommes impatients de voir comment cette solution contribuera à accélérer nos progrès en matière de développement durable."

Solution ESG pour la chaîne de valeur : Travailler avec les fournisseurs pour réduire les émissions

Chez Microsoft, notre équipe chargée des achats a constaté que l'extraction des données de rapports, de feuilles de calcul et de systèmes cloisonnés pour les regrouper en un seul ensemble de données et le partage des enseignements avec d'autres est essentiel pour faire avancer nos propres progrès ainsi que ceux des autres. En automatisant davantage la collecte et la gestion des données, par exemple grâce à la solution de chaîne de valeur ESG, nous pouvons non seulement partager plus facilement les données, mais aussi répondre plus rapidement à l'évolution des exigences réglementaires.

L'entreprise durable au service de nouvelles opportunités de croissance

Nous sommes fiers d'avoir un écosystème mondial croissant de partenaires de solutions de développement durable, de conseil et de mise en œuvre qui travaillent en étroite collaboration avec nous, pour construire et déployer des capacités qui peuvent répondre aux défis vastes, multiformes et complexes du développement durable.

Alors que les progrès en matière de durabilité mondiale se font plus pressants, les organisations ont besoin de solutions tangibles et transformatrices pour les aider à progresser plus rapidement. La plupart d'entre elles n'ont pas progressé autant qu'elles le souhaiteraient. Alors que 85 % des dirigeants déclarent que le développement durable revêt une importance stratégique pour leur entreprise, seuls 16 % d'entre eux ont intégré le développement durable dans leurs stratégies commerciales.Il s'agit notamment d'analyses et d'aperçus plus rapides des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), d'un assistant IA pour aider à accélérer la prise de décision et le reporting impactants, et d'autres capacités avancées - toutes conçues pour aider les organisations à faire avancer les choses.En mai 2023, Microsoft a dévoilé Microsoft Fabric, une plateforme SaaS analytique de bout en bout qui rassemble toutes les données d'entreprise d'une organisation, y compris les données ESG. Avec Microsoft Fabric, les équipes peuvent se connecter aux données depuis n'importe où, découvrir des informations à l'aide d'outils d'analyse alimentés par l'IA dans une expérience unifiée, et intégrer ces informations dans les applications que les employés utilisent tous les jours pour stimuler l'action et améliorer la prise de décision.Désormais en avant-première,permettent aux organisations d'accélérer leur temps pour obtenir des informations et des progrès en matière de développement durable en fournissant un modèle de données ESG prêt à l'emploi, des connecteurs et des rapports. En connectant les données ESG à Microsoft Fabric, on peut transformer des volumes de données sur le développement durable en informations et en progrès.Avec des données gérées de manière centralisée et, maintenant en avant-première, les organisations peuvent utiliser une puissante IA générative et des requêtes en langage naturel pour obtenir plus rapidement des lignes de vue dans les données et des réponses à partir de celles-ci. Les organisations peuvent poser des questions à Copilot, et Copilot travaillera dans Microsoft Sustainability Manager pour :Grâce aux, également en avant-première, les entreprises disposent d'un modèle d'IA intégré et interactif permettant une analyse plus approfondie des données calculées sur les émissions. Grâce à ce modèle, elles peuvent :Pour la plupart des organisations, les activités des fournisseurs peuvent représenter jusqu'à 80-90 % de l'empreinte de leurs émissions. Il est essentiel de maîtriser ces données pour atteindre les objectifs de réduction et répondre aux exigences en matière de rapports., désormais disponible, permet aux organisations de simplifier la collecte de données et offre aux fournisseurs un processus transparent et plus sûr. Les organisations peuvent effectuer des analyses avancées sur les données de la chaîne de valeur ESG en un seul endroit et trouver des opportunités de réduction des émissions au sein de leur chaîne de valeur.Selon une étude des Nations unies et d'Accenture, 98 % des PDG considèrent le développement durable comme un élément essentiel de leur rôle, et deux sur trois forment des partenariats et prennent des mesures en faveur du développement durable. Nombre d'entre eux traduisent également ces actions en nouveaux modèles d'entreprise et en croissance.Selon Microsoft, le stade Allegiant, qui accueille les Raiders de Las Vegas, utilise Microsoft Sustainability Manager pour soutenir une installation ultramoderne et économe en énergie qui a accueilli le Super Bowl 2024. Allegiant a obtenu la certification LEED Gold, est alimenté à 100 % par de l'énergie renouvelable provenant de fermes solaires locales et utilise les solutions Microsoft pour aider à organiser les données afin d'éclairer les décisions relatives à l'utilisation des ressources.Microsoft Cloud for Sustainability est conçu pour être extensible par les partenaires, y compris les experts opérant aux intersections du développement durable et de l'IA. Par exemple, le copilot d'Avanade pour l'ESG éliminerait la friction des rapports de conformité réglementaire, en générant des rapports prêts à être audités par rapport aux cadres ESG nouveaux et existants.À l'intersection de la durabilité et de l'IA, les possibilités sont vastes pour toute organisation de recentrer ses activités autour de la transformation des opérations, de la réinvention des marques et de l'exploration de nouvelles opportunités commerciales. Microsoft AI essaie de répondre à ce potentiel et aux besoins de ses clients grâce à une approche responsable de l'IA basée sur une évaluation, une vérification et une validation solides.En utilisant la puissance des données et de l'IA, les progrès en matière de durabilité ne sont pas seulement possibles, ils sont aussi tangibles. En utilisant la puissance des données et de l'IA, les progrès en matière de durabilité ne sont pas seulement possibles, ils sont aussi tangibles. Les organisations peuvent gagner en efficacité et en précision dans la prise de décision et le reporting, ainsi que de nouvelles façons de faire et de développer leurs activités - sur une voie passionnante et partagée vers un avenir transformateur.