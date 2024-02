Les accords de partage des revenus de Google au cœur du procès antitrust : mythe ou réalité

Les complexités du marché des moteurs de recherche

L'équilibre délicat entre accords par défaut et qualité de recherche

L'épopée de Google et bing pour devenir le moteur de recherche par défaut

D'après les documents déposés par Google après le procès antitrust intenté par le ministère américain de la Justice contre Microsoft, il ressort que, en 2018, Microsoft a suggéré à Apple une proposition importante : soit vendre Bing à Apple, soit établir une coentreprise liée à Bing.En 2020, alors que le ministère de la Justice (DOJ) examinait l'accord sur Safari dans le cadre d'une enquête antitrust, Microsoft a persisté dans ses efforts pour convaincre Apple de substituer Bing à Google en tant que moteur de recherche par défaut sur Safari. L'objectif était d'investir des milliards pour obtenir le contrôle de la recherche par défaut, avec l'espoir que cela renforcerait les performances de Bing et accroîtrait sa part de marché de 5 %. Toutefois, Google a vigoureusement défendu son statut par défaut, exprimant des inquiétudes quant à la perte potentielle de milliards, bien que le montant exact ait été occulté dans les documents du ministère de la Justice.En fin de compte, Microsoft s'est trouvé dans l'incapacité de surpasser Google, en partie en raison de certains aspects du moteur de recherche de Google qui sont élaborés sur une période de 13 mois de données, un volume que Bing mettrait plus de 17 ans à accumuler, selon les documents déposés par le ministère de la Justice. Similairement, Apple a abandonné ses propres initiatives visant à lancer un moteur de recherche concurrent, reconnaissant que cela nécessiterait des investissements à long terme sur plusieurs années. Pour Apple, maintenir l'accord sur Safari et continuer à percevoir des milliards de Google était manifestement la solution évidente.Le ministère de la Justice a avancé l'argument selon lequel l'accord évalué à 26 milliards de dollars entre Google et Apple en 2021 a contribué à ériger une « digue autour du monopole de Google », entravant toute entrée significative de nouveaux concurrents sur le marché de la recherche générale. Selon le ministère de la Justice, ce prétendu monopole a dissuadé Google d'améliorer la qualité de ses recherches, ne le faisant que lorsque des concurrents tels que Bing commençaient à gagner du terrain. Cela implique que, selon le ministère de la Justice, Google peut se permettre de maintenir des résultats de recherche plus lents et moins précis pendant des années sans perdre sa position dominante sur le marché.La mission de Google, qui vise à « organiser l'information mondiale et la rendre universellement accessible et utile », demeure un défi constant. Les preuves présentées lors du procès antitrust déposé par le ministère américain de la Justice attestent de l'engagement inébranlable de Google à améliorer la recherche en ligne, malgré une concurrence diversifiée. Fondée il y a plus de vingt-cinq ans dans un garage par des diplômés de Stanford, Google a surpassé des concurrents majeurs tels que Yahoo, AOL, Alta Vista et même Microsoft, en dépit des clauses contractuelles de préchargement de moteurs de recherche sur les ordinateurs Windows.La réussite de Google découle du talent, de l'ingéniosité et du dévouement de son vaste effectif d'informaticiens et d'ingénieurs, totalisant aujourd'hui plus de 15 000 docteurs. Les avancées significatives de Google dans les domaines des technologies de recherche d'informations et de l'intelligence artificielle, démontrées au fil des ans, ont considérablement amélioré la qualité des recherches et ont augmenté leur rendement, tout en restant gratuitement accessibles aux consommateurs.Les investissements massifs de Google dans des innovations telles qu'Android et Chrome ont également apporté des avantages proconcurrentiels substantiels, améliorant la qualité de recherche, le rendement de recherche et offrant des technologies supérieures à des coûts réduits pour les appareils mobiles. Les preuves indiquent clairement que Google est le moteur de recherche le plus populaire et de la plus haute qualité aux États-Unis, tout en soulignant la préférence écrasante de ses partenaires pour Google Search en tant que moteur de recherche par défaut.Cependant, les plaignants souhaitent que Google soit sanctionné pour ces accords de partage des revenus, une perspective contraire à la législation antitrust américaine. Cette approche vise à soutenir des moteurs de recherche concurrents de moindre envergure, malgré l'échec passé de ces concurrents à atteindre un tel succès, même avec des accords de préchargement ou des partenariats similaires. Les accords en question remontent aux premières versions de navigateurs tels que Safari d'Apple et Firefox de Mozilla, et ils sont monnaie courante dans l'industrie, notamment chez Microsoft avec ses accords de préchargement exclusifs sur les ordinateurs Windows.Les fabricants de téléphones ont établi des contrats stipulant l'utilisation exclusive d'un moteur de recherche par défaut sur leurs appareils, en échange d'une part des revenus publicitaires générés par les recherches effectuées sur ces appareils. Microsoft et Yahoo ont remporté certains de ces contrats il y a plusieurs années, y compris sur les appareils Android. Cependant, après avoir remporté ces marchés, leurs partenaires ont subi des pertes, car les consommateurs ont massivement adopté Google, entraînant une diminution des revenus pour les fabricants d'équipements et les opérateurs. Les critiques négatives des consommateurs et de la presse technologique ont également suivi.Comme ses concurrents, Google cherche à promouvoir son moteur de recherche et à le rendre facilement accessible aux consommateurs. L'occupation de la position par défaut sur un navigateur, un appareil mobile ou un ordinateur de bureau est considérée comme précieuse, car les moteurs de recherche sont prêts à payer pour ces positions afin de bénéficier d'une utilisation accrue et d'une promotion supplémentaire. Les plaintes des plaignants se concentrent principalement sur le montant global que Google verse à ses partenaires pour les navigateurs et Android, suggérant que cela constitue une preuve de préjudice pour la concurrence.Cependant, les preuves présentées au procès révèlent que les paiements de Google à ses partenaires reflètent la concurrence avec d'autres moteurs de recherche qui offrent également des incitations pour être le moteur par défaut. Ces paiements traduisent également la popularité exceptionnelle des appareils Apple et Android pour les recherches en ligne, ainsi que la valeur considérable des technologies publicitaires de recherche de Google pour les annonceurs. Les milliards versés annuellement par Google à ses partenaires illustrent un marché concurrentiel florissant, où la qualité des recherches et de la publicité s'est continuellement améliorée.Les faits et témoignages présentés au procès soulignent que la réussite sur le marché et l'utilisation durable par les consommateurs ne sont pas garanties uniquement par les positions par défaut. Lorsqu'un moteur de recherche de moindre qualité est utilisé par défaut, de nombreux utilisateurs s'en détournent. Même lorsque l'utilisation par défaut est attribuée à un moteur de recherche, celui-ci doit rivaliser pour satisfaire les utilisateurs, et d'autres moteurs peuvent également rivaliser pour attirer des utilisateurs.Les preuves ont également montré que les utilisateurs effectuent des recherches par le biais de plusieurs points d'accès différents sur les appareils mobiles, démontrant que la concurrence entre les moteurs de recherche généraux ne se limite pas à la lutte pour le placement par défaut. Les accords de Google n'excluent pas les rivaux d'autres marchés allégués par les plaignants, et le comportement contesté par les plaignants a généré d'énormes avantages pour la concurrence et les consommateurs. Par exemple, Microsoft a tenté pendant des années de persuader Apple de choisir Bing comme moteur de recherche par défaut pour le navigateur Safari, mais à chaque évaluation, Apple a conclu que Google était le meilleur choix pour les utilisateurs de Safari. Cela illustre la nature compétitive du marché, où la réussite ne doit pas être entravée, et la concurrence demeure un élément central de la dynamique du secteur.Les fabricants et vendeurs de téléphones ont établi des accords stipulant l'utilisation exclusive d'un seul moteur de recherche par défaut sur leurs appareils, en échange d'une part des revenus publicitaires générés par ce moteur de recherche à partir des requêtes effectuées sur l'appareil. Microsoft et Yahoo ont remporté certains de ces contrats il y a de nombreuses années, notamment sur les appareils Android. Cependant, une fois ces marchés acquis, leurs partenaires ont subi des pertes, car les consommateurs ont massivement adopté Google, entraînant une diminution des revenus de recherche pour les équipementiers et les opérateurs, accompagnée de critiques négatives de la part des consommateurs et de la presse technologique.À l'image de ses concurrents, Google cherche à promouvoir son moteur de recherche et à le rendre facilement accessible aux consommateurs. Le fait d'occuper la position par défaut sur un navigateur, un appareil mobile ou un ordinateur de bureau est précieux, car les moteurs de recherche sont disposés à payer pour ces positions en raison de l'utilisation supplémentaire et de la promotion qui en découle. La plupart des plaintes des plaignants se concentrent sur le montant global que Google verse à ses partenaires pour les navigateurs et Android, suggérant que cela constitue une preuve de préjudice pour la concurrence.Les preuves présentées au procès révèlent que les plaignants se trompent : les montants versés par Google à ses partenaires reflètent la concurrence avec d'autres moteurs de recherche qui proposent également des paiements pour être le moteur par défaut. Plus important encore, ces paiements témoignent de la popularité exceptionnelle des appareils Apple et Android parmi les consommateurs, largement utilisés pour effectuer des recherches en ligne. De plus, les technologies de publicité par recherche de Google se sont avérées précieuses pour les annonceurs. Les milliards que Google verse annuellement à ses partenaires de recherche illustrent un marché concurrentiel florissant, où la qualité et le rendement des recherches et de la publicité sur les recherches s'améliorent continuellement, même pendant que les plaignants tentent en vain de prouver des violations de la législation antitrust.Les faits et témoignages d'experts au cours du procès sont on ne peut plus clairs : les positions par défaut ne garantissent pas à elles seules le succès du marché ou une utilisation durable par les consommateurs. Lorsqu'un moteur de recherche de moindre qualité est utilisé par défaut, une grande partie des utilisateurs s'en détourne. Même lorsqu'un moteur de recherche obtient une position par défaut, il doit rivaliser pour satisfaire les utilisateurs, et d'autres moteurs peuvent rivaliser pour gagner des utilisateurs.Les preuves ont également montré que les utilisateurs effectuent leurs recherches via divers points d'accès sur les appareils mobiles, démontrant que la concurrence entre les moteurs de recherche généraux ne se limite pas à la lutte pour le placement par défaut. Les accords de Google n'excluent pas les rivaux de tout marché allégué par les plaignants, encore moins d'une part substantielle de ces marchés. Le comportement contesté par les plaignants a entraîné d'énormes avantages pour la concurrence et les consommateurs.Eddy Cue, le vice-président senior des services d'Apple et témoin clé du procès antitrust a témoigné dans l’affaire US v. Google, le procès antitrust historique concernant les activités de recherche de Google. Il a déclaré que l'accord de 2018 était insatisfaisant , soulignant dans les documents de Google que « la qualité de recherche de Microsoft, ainsi que leur investissement dans la recherche, ne présentaient pas de signification notable ». Il ajouta que tout était inférieur, que la qualité de recherche elle-même n'était pas à la hauteur, et que les niveaux d'investissement de Microsoft n'étaient pas comparables à ceux de Google ou même de Microsoft. De plus, il critiqua l'organisation publicitaire de Microsoft et la manière dont ils monétisaient leurs services, les qualifiant de peu satisfaisants.Cue avait deux messages à faire passer : Apple croit en la protection de la vie privée de ses utilisateurs, mais aussi en Google. La question de savoir si ces deux affirmations peuvent être simultanément vraies est devenue comme nous l’avons dit preccedemment la question du jour. « La résolution de cet écran est épouvantable, a-t-il déclaré. Vous devriez acheter un Mac. Cette remarque a suscité quelques rires dans une salle d'audience par ailleurs calme et silencieuse. Le juge Amit Mehta, qui présidait l'affaire, s'est penché dans son micro et a répondu : « Si Apple souhaite faire un don... ». Les rires ont été encore plus nombreux. Puis tout le monde s'est remis au travail.Meagan Bellshaw, avocate du ministère de la justice, a demandé à Cue s'il aurait renoncé à l'accord si les deux parties n'étaient pas parvenues à se mettre d'accord sur un chiffre de partage des revenus. Cue a répondu qu'il n'avait jamais envisagé cette option : « J'ai toujours pensé qu'il était dans l'intérêt de Google, et dans le nôtre, de conclure un accord. » Cue a également affirmé que l'accord était plus qu'une question d'économie et qu'Apple n'a jamais sérieusement envisagé de passer à un autre fournisseur ou de créer son propre produit de recherche. « Il est certain qu'il n'y avait pas d'alternative valable à Google à l'époque », a déclaré Cue. Il a ajouté qu'il n'y en avait toujours pas.Cette question, à savoir si Apple a choisi Google parce que c'était le choix le plus lucratif ou le meilleur produit, était un élément clé du témoignage de Cue et, en fait, un élément clé de l'ensemble du dossier du ministère de la justice contre Google. Le ministère de la Justice a appelé son dernier témoin en octobre de l'année dernière, mettant ainsi un point final à un procès antitrust retentissant portant sur le monopole présumé de Google dans le domaine de la recherche. Depuis le début du procès le 12 septembre, le juge Amit Mehta a entendu 29 témoins, dont des économistes de renom et des cadres supérieurs de Google, Apple, Microsoft, Samsung et d’autres entreprises technologiques partenaires ou rivales de Google. La plupart de ces témoignages sont restés confidentiels afin de protéger les secrets commerciaux des entreprises technologiques.Les témoins présentés par le ministère de la justice ont contribué à la constitution de son dossier contre Google, qui aurait payé des milliards pour des contrats par défaut avec des navigateurs et des fabricants de téléphones portables afin d’empêcher ses rivaux de collecter suffisamment de données pour se disputer les utilisateurs et les parts de marché. Selon le ministère de la justice, cette pratique porte préjudice aux consommateurs en empêchant l’innovation dans le domaine de la recherche. Les témoignages qui ont le plus intéressé Mehta sont probablement ceux qui ont mis en évidence les effets anticoncurrentiels présumés des contrats par défaut conclus par Google avec Apple.« Aujourd'hui, des millions d'Américains dépendent d'Internet et des plateformes en ligne pour leur vie quotidienne », a déclaré le procureur général William Barr dans un communiqué. « La concurrence dans ce secteur est d'une importance vitale, c'est pourquoi la poursuite d'aujourd'hui contre Google pour violation des lois antitrust est une affaire de la plus haute importance à la fois pour le ministère de la Justice et pour le peuple américain », ajoute-t-il.Pendant le procès antitrust, Sundar Pichai, PDG de Google, a expliqué que Google versait à Apple 36 % de ses revenus publicitaires issus de Safari pour maintenir son moteur de recherche en tant qu'option par défaut sur le navigateur d'Apple, soulignant que ces placements par défaut étaient extrêmement précieux. Pichai a déclaré : « Nous savons que définir notre moteur de recherche comme le choix par défaut entraînera une utilisation accrue de nos produits et services, en particulier de la recherche Google dans ce cas. Il y a donc une valeur évidente à cela, et c'est ce que nous recherchions ».Les preuves présentées au procès ont clairement montré que Microsoft a longtemps encouragé Apple à choisir Bing comme moteur de recherche par défaut pour le navigateur Safari. À chaque fois, Apple a soigneusement évalué la qualité de Bing par rapport à Google et a conclu que Google était le meilleur choix par défaut pour les utilisateurs de Safari. Cela illustre la nature compétitive du marché, où la réussite ne doit pas être entravée, et la concurrence reste un élément essentiel de la dynamique du secteur. On ne devrait pas entendre Microsoft se plaindre que Google a trop bien réussi, ni que Microsoft ne peut simplement pas investir pour améliorer la qualité de ses recherches jusqu'à ce qu'Apple remplace Google par Bing en tant que choix par défaut de Safari. De même, Mozilla évalue régulièrement si un autre moteur de recherche général serait un meilleur choix que Google pour son navigateur Firefox.Microsoft semblait espérer convaincre Apple de s'associer en affirmant que la qualité de recherche de Bing avait connu une nette amélioration. Cependant, l'accord proposé n'a pas évolué au-delà de la phase de discussion, Apple rejetant l'offre en 2018 après avoir conclu, selon les documents de Google, que la qualité de recherche de Bing n'avait pas progressé et que les affirmations de Microsoft sur l'amélioration de la qualité ne méritaient guère de crédibilité.En 2018, on estimait qu'Apple avait perçu entre 3 et 9 milliards de dollars grâce à son accord avec Google. Ces droits de licence ont contribué à financer les investissements d'Apple dans ses propres services, conduisant à son meilleur trimestre avec un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars. À cette époque, Tim Cook, PDG d'Apple, défendait l'accord Safari avec Google en soulignant qu'Apple choisissait le meilleur moteur de recherche pour offrir la meilleure expérience utilisateur, argument qui demeure la principale défense de Google contre les allégations de monopole.Selon Google, Microsoft n'a tout simplement pas réussi à investir et à innover dans le domaine de la recherche de la même manière que Google. « En résumé, Google a remporté la compétition pour devenir le moteur de recherche par défaut sur les navigateurs Safari et Firefox, uniquement en raison de la qualité supérieure de son produit et de sa monétisation », indique le mémoire de Google.L'accord sur Safari semble être bénéfique pour Apple, qui ne regrette probablement pas d'avoir refusé d'acheter Bing en 2018. Au premier trimestre 2024, Statista estime qu'Apple a généré 23 milliards de dollars de revenus de services, dépassant son trimestre record de 22 milliards de dollars à la fin de 2023.Sources : Google Quel est votre avissur le sujet ?En quoi le versement de milliards de dollars par Google à Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur Safari a-t-il contribué à maintenir la position dominante de Google ?Dans quelle mesure les investissements de Microsoft de près de 100 milliards de dollars dans Bing au cours des deux dernières décennies ont-ils eu un impact sur la compétitivité de Bing par rapport à d'autres moteurs de recherche ?Êtes-vous d'accord avec l'évaluation du ministère de la Justice selon laquelle le prétendu monopole aurait dissuadé Google d'améliorer la qualité de ses services ?