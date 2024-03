Les principaux points

Annonce de Microsoft sur les mises à jour de Teams dans Windows 11



Interface utilisateur d'un compte professionnel de Teams montrant le contrôle ouvert avec le compte professionnel et le compte personnel.



L'interface utilisateur du compte personnel Teams par rapport à l'interface utilisateur professionnel de Teams.



Utilisateur de Teams sélectionnant le compte à utiliser pour participer à une réunion.



Une notification Teams indiquant que quelqu'un vous appelle.

Cette application unifiée de prévisualisation est intitulée "Microsoft Teams (professionnel ou scolaire)". Le nom de l'application sera automatiquement mis à jour en "Microsoft Teams" dans les prochaines versions.

Il s'agit d'une version de prévisualisation et vous remarquerez certains changements par rapport à votre expérience actuelle avec Microsoft Teams (gratuit) et Microsoft Teams (professionnel ou scolaire). Ces changements et d'autres mises à jour se poursuivront jusqu'à ce que nous atteignions la disponibilité générale. Notamment, dans cette version, Teams sera lancé dans une icône distincte pour les comptes individuels.

Nous supprimerons l'application grand public autonome "Microsoft Teams (gratuit)" dans les prochaines versions.

Si vous n'avez plus accès à l'une ou l'autre des applications Teams dans le cadre du programme Windows Insiders, vous pouvez accéder à l'application Teams de votre choix à partir de cette page de téléchargement (voir plus bas).

Pour les administrateurs d'entreprise, la possibilité de se connecter avec des comptes Microsoft fera partie d'une mise à jour mensuelle normale, il n'y a pas de nouvelle application à installer si vous avez de nouveaux Teams. La fonctionnalité devrait être présentée en avril et disponible en mai. La possibilité pour les utilisateurs de se connecter avec des comptes Microsoft suivra toutes les politiques de restriction de connexion, comme c'est le cas pour toutes les versions de Teams.

L'une des principales frustrations des utilisateurs de Microsoft Teams a été la nécessité d'utiliser différentes versions de l'application pour différents comptes. Il n'était pas possible, par exemple, d'utiliser un compte personnel et un compte professionnel dans la même application. Mais les choses sont en train de changer.En fait, Teams est depuis longtemps une application de conférence et de chat pour les utilisateurs professionnels. Avec la sortie de Windows 11, Microsoft a positionné Teams comme une application de communication unique pour un usage personnel. Mais cela a conduit à une situation embarrassante avec deux applications distinctes, l'une pour l'usage personnel et l'autre pour le travail ou l'école, chacune avec une présentation et des fonctionnalités différentes.Avec la publication de Windows 11 Insider Preview Build 26080 sur les canaux Canary et Dev, Microsoft a annoncé qu'une version preview d'une application Teams unifiée serait bientôt disponible. Une seule application Teams pourra gérer plusieurs comptes, y compris différents types de comptes, et il sera possible de passer facilement de l'un à l'autre.Jusqu’à présent, les utilisateurs de Teams devaient jongler entre deux applications distinctes pour gérer leurs communications professionnelles et personnelles. Cette situation, souvent source de confusion, est sur le point de changer. La nouvelle application Teams, actuellement en phase de test, commencera à être déployée en mode prévisualisation pour les utilisateurs commerciaux en avril, avant un lancement officiel avec Windows 11 24H2 plus tard dans l’année.La nouvelle application Teams promet non seulement de faciliter la gestion des différents comptes, mais aussi d’améliorer l’expérience utilisateur. Par exemple, lors de la participation à des réunions, il suffira de sélectionner le compte souhaité. Il sera même possible de rejoindre une réunion sans avoir à se connecter. Les notifications seront également plus détaillées, permettant de répondre directement depuis la bannière de notification.Cette mise à jour est le fruit des retours des utilisateurs, tant professionnels que personnels, qui ont exprimé le souhait d’avoir une seule application Teams leur permettant de basculer facilement entre leurs différents comptes. Microsoft a pris note de ces demandes et a travaillé à l’élaboration d’une solution qui répond à ces besoins.De plus, pour vous simplifier encore plus la tâche, Microsoft a même pensé à intégrer une option pour vous permettre d’épingler des icônes séparées sur la barre des tâches pour ouvrir vos comptes personnel ou professionnel simultanément. Il sera ainsi possible d’avoir deux fenêtres séparées pour chaque compte.Avec le déploiement de la nouvelle application Teams, la version actuelle dédiée aux consommateurs, appelée Microsoft Teams (gratuit), sera retirée de Windows. Les utilisateurs seront progressivement transférés vers la nouvelle application unifiée, qui portera simplement le nom de Microsoft Teams4.Ci-dessous, les propos de MicrosoftÀ partir de Windows 11, version 24H2, les utilisateurs de Teams auront accès à un aperçu de la nouvelle expérience unifiée de Microsoft Teams sur Windows. Dans cet aperçu, Microsoft Teams sera disponible en tant qu'application unique, permettant aux utilisateurs de basculer de manière transparente entre plusieurs environnements cloud et types de comptes, qu'ils soient personnels ou professionnels. Cette nouvelle application unifiée sera bientôt déployée pour les clients commerciaux également, par le biais du processus normal de mise à jour. Pour ajouter ou accéder à des comptes supplémentaires, sélectionnez votre image de profil dans le coin supérieur droit de Teams lorsque vous vous connectez à Teams.Nous avons reçu des commentaires constants de la part des utilisateurs personnels et professionnels : vous préférez une application Teams unique qui vous permet d'accéder facilement à vos comptes personnels et professionnels et de passer de l'un à l'autre. Cette mise à jour vous permet d'utiliser une seule application pour tous les types de comptes Teams.Vous pouvez rejoindre n'importe quelle réunion Teams en toute simplicité. Dans les prochaines versions, lorsque vous rejoindrez une réunion, vous pourrez sélectionner le compte que vous souhaitez utiliser. Vous pourrez également rejoindre une réunion sans vous connecter.Les notifications ont été améliorées et indiquent désormais à quel compte de l'équipe elles appartiennent. En outre, les notifications personnelles sont plus détaillées et permettent d'agir clairement et facilement à partir de la bannière de notification.Vous pouvez désormais lancer simultanément des comptes personnels et professionnels avec des icônes distinctes dans la barre des tâches. Nous avons écouté les utilisateurs au sujet de leurs besoins en matière de communication dans divers aspects de leur vie et de la manière dont ils souhaitent utiliser Teams. Le retour d'information est clair : ils préfèrent une expérience multifenêtre.Autres choses à savoir :En conclusion, cette évolution de Microsoft Teams est un signe clair de l’engagement de Microsoft à fournir des solutions qui s’adaptent aux modes de vie changeants de ses utilisateurs. En réunissant les comptes personnels et professionnels au sein d’une seule et même application, Teams se positionne comme un outil encore plus central dans la communication et la collaboration quotidienne.Pour l’instant, cette nouvelle version unifiée de Teams n’est disponible qu’en Preview auprès des membres Insider. D’après la roadmap de Microsoft, cette nouvelle application Teams devrait être déployée auprès de tous les utilisateurs à compter du mois d’avril 2024.Source : Microsoft Que pensez-vous de la décision de Microsoft ?Avez-vous déjà utilisé Microsoft Teams ? Dans quel cadre (professionnel, personnel, scolaire) ?Que pensez-vous de cette application en général ?Disposez-vous de plusieurs profils ?Comment se positionne Teams par rapport à la concurrence selon vous ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses ?