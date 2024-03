Microsoft confirme son action

Réactions du public

Ce n'est pas une première pour Microsoft

Google a également tenté de saboter l'expérience Microsoft Edge

Des publicités Bing apparaissent sous forme de pop-ups dans Chrome sur Windows 10 et 11, poussant les utilisateurs à faire de Bing leur moteur de recherche par défaut. Microsoft présente cette démarche comme une opportunité pour les utilisateurs, offrant plus d’interactions avec Copilot et un historique de conversation enrichi.Comme les utilisateurs l'ont souligné, lors de l'utilisation du navigateur de bureau de Google sur Windows 10 ou 11, une boîte de dialogue apparaît soudainement et de manière irritante sur le côté de l'écran, invitant les gens à faire de Bing de Microsoft le moteur de recherche par défaut dans Chrome. Les internautes sont informés qu'ils peuvent utiliser Chrome pour interagir avec le chat bot OpenAI GPT-4 de Bing, ce qui leur permet de poser des questions et d'obtenir des réponses en utilisant le langage naturel :« Discutez gratuitement avec GPT-4 sur Chrome*! Obtenez des centaines de discussions quotidiennes avec Bing Al », lit-on dans l'annonce. Si vous cliquez sur « Oui », la fenêtre contextuelle installera l'extension Chrome « Bing Search » tout en faisant du moteur de recherche de Microsoft le moteur de recherche par défaut.Si vous cliquez sur "Oui" dans l'annonce pour passer à Bing, une fenêtre contextuelle de Chrome s'affiche, vous demandant de confirmer que vous souhaitez changer le moteur de recherche par défaut du navigateur. La fenêtre contextuelle demande : « Voulez-vous changer de fournisseur de recherche ? ». Puis un avertissement Chrome indique : « l'extension "Microsoft Bing Search for Chrome" a modifié la recherche pour utiliser bing.com ».Juste en dessous de cette alerte, apparemment en prévision de la fenêtre contextuelle de Chrome, une autre notification Windows avertit : « Attendez - ne changez pas à nouveau ! Si vous le faites, vous désactiverez Microsoft Bing Search for Chrome et perdrez l'accès à Bing Al avec GPT-4 et DALL-E 3. Sélectionnez Garder pour rester avec Microsoft Bing ».Essentiellement, les utilisateurs sont pris dans une guerre de pop-ups entre une entreprise qui essaie de faire pression sur vous pour que vous utilisiez son assistant / moteur de recherche IA et une autre qui essaie de vous garder sur sa version par défaut (ce que vous vouliez probablement si vous avez installé Chrome en premier lieu). Les batailles des Big Tech pour la suprématie de l'IA et de la recherche se transforment en d'odieuses joutes virtuelles devant les yeux des utilisateurs qui tentent de naviguer sur le web.Il ne semble pas y avoir de moyen simple d'empêcher la publicité d'apparaître.Microsoft aurait confirmé l'authenticité de la pop-up dans des déclarations à la presse, décrivant la démarche comme une opportunité pour les utilisateurs : « Il s'agit d'une notification unique qui permet aux utilisateurs de choisir de faire de Bing leur moteur de recherche par défaut sur Chrome », a écrit un représentant de la société. « Pour ceux qui choisissent de faire de Bing leur moteur de recherche par défaut sur Chrome, lorsqu'ils sont connectés avec leur MSA [compte Microsoft], ils obtiennent également plus de tours de chat dans Copilot et l'historique des chats ».Pour rappeler à quel point ses publicités intrusives sont censées respecter la liberté de l'utilisateur, la société a ajouté : « Nous tenons à laisser le choix à nos clients, c'est pourquoi il existe une option permettant de rejeter la notification ».Cette dernière partie est amusante parce qu'avec l'attention renouvelée des organismes de surveillance sur la concurrence loyale dans le monde de la technologie (par exemple, Apple a été forcé en Europe d'afficher un écran de choix de navigateur, ce qui a stimulé les téléchargements des rivaux de Safari, Firefox, Brave et Vivaldi) et le battage médiatique sur l'IA qui a à peine fait gagner des parts de marché à Bing (dans un marché qui reste dominé par Google), nous avons l'occasion de voir la contribution de Microsoft au débat.Microsoft pense peut-être que cette dernière interruption n'est rien d'autre qu'un autre écran de choix de l'utilisateur auquel les régulateurs sont favorables. Il s'agit simplement d'un écran qui surgit de manière aléatoire. Reste à savoir si, en affichant cette publicité, Microsoft va parvenir à gagner sensiblement plus de parts de marché.Il faut noter que la publicité provient d'une « mise à jour côté serveur » et ne fait pas partie d'une mise à jour de Windows. Au lieu de cela, les média ont émis l'hypothèse qu'elle était liée à BCILauncher.EXE ou BingChatInstaller.EXE, deux processus que Microsoft aurait ajoutés à « certains systèmes Windows » le 13 mars. Microsoft signe les deux fichiers, qui se trouvent dans le dossier c:\windows\temp\mubstemp.La réaction du public est partagée. Certains voient dans ces pop-ups une chance de découvrir de nouvelles fonctionnalités, tandis que d’autres les considèrent comme une intrusion dans leur navigation personnelle.Il ne faut pas perdre de vue que l’expérience utilisateur est au cœur de cette stratégie. Les pop-ups, bien qu’ayant pour but de promouvoir Bing, peuvent perturber la navigation et donner l’impression d’une lutte pour la suprématie des moteurs de recherche.Ce n'est pas la première fois que Microsoft tente ce genre de chose. À la même époque l'année dernière, l'éditeur de Windows demandait aux internautes de ne pas abandonner son navigateur Edge sur la page de téléchargement de Chrome de Google. Redmond a également poussé Bing dans Windows 11 via des pop-ups, et a récemment fait en sorte que Edge importe automatiquement et de manière inattendue les onglets de Chrome , du moins pour certaines personnes.La stratégie de Microsoft soulève des questions importantes sur l’équilibre entre marketing et respect de l’utilisateur. Elle met en lumière la compétition intense entre les géants technologiques pour capturer l’attention des utilisateurs. Reste à voir si cette approche sera bénéfique à long terme ou si elle repoussera ceux qui valorisent leur autonomie numérique.L'entreprise a commencé à bloquer YouTube sur Edge lorsque les utilisateurs activaient la protection stricte du navigateur contre le suivi.En 2018, Google a réfuté les allégations selon lesquelles il aurait saboté Microsoft Edge. Ses propos sont paru quelques jours après qu'un ancien stagiaire de l'équipe Edge de Microsoft a expliqué ce qui serait, selon lui, l'une des raisons qui ont poussé Microsoft à abandonner EdgeHTML. D'après Joshua Bakita, Microsoft a dû passer à Chromium pour pouvoir suivre le rythme des changements que Google effectuait sur ses sites. Il soupçonnait que bon nombre de ces changements ont été implémentés pour faire en sorte que Microsoft Edge et les autres navigateurs ne puissent pas exploiter correctement les sites de Google.« J'ai récemment travaillé au sein de l'équipe Edge. L'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'abandonner EdgeHTML était que Google continuait à modifier ses sites, ce qui cassait les autres navigateurs et nous ne parvenions pas à suivre le rythme », a affirmé Joshua Bakita. Il expliquait par exemple que Google a ajouté une div cachée sur les vidéos YouTube, ce qui a cassé le processus d'accélération matérielle de Microsoft pour les vidéos. « Auparavant, notre accélération vidéo à la pointe de la technologie nous plaçait loin devant Chrome en termes d'autonomie de batterie lors de la lecture vidéo, mais presque au moment où ils ont cassé des choses sur YouTube, ils ont commencé à annoncer la domination de Chrome sur Edge en ce qui concerne l'autonomie de la batterie lors de la lecture vidéo. Ce qui est triste, c'est que leur prétendue domination n'est due à aucun travail d'optimisation ingénieux de Chrome, mais à un problème dans YouTube. Dans l'ensemble, ils ont seulement rendu le Web plus lent », regrette l'ancien stagiaire de Microsoft.Cela semble assez crédible quand on se souvient que Mozilla avait signalé un problème similaire quelques mois plutôt . Chris Peterson, le responsable technique du projet Mozilla, s'est en effet insurgé contre le fait que YouTube fonctionne cinq fois plus lentement sur les navigateurs Firefox et Edge que sur Chrome. Il a imputé cela à un nouveau design lancé par Google sachant que celui-ci est significativement plus lent sur d’autres navigateurs. Ce design est basé sur un framework de Google (Polymer) qui s'appuie sur une API uniquement adaptée à Chrome, et qui est dépréciée sur Edge et Firefox. D'après Chris Peterson, « cette refonte aurait pu être conçue avec un framework différent pour un rendu et des performances identiques sur tous les navigateurs, mais Chrome a été privilégié ».Toutefois, pour Google, il n'en est rien, du moins en ce qui concerne les allégations de Joshua Bakita. Google a affirmé que la div vide de YouTube était simplement un bogue qui avait été corrigé après avoir été signalé.Source : communiqué de MicrosoftQuel navigateur de recherche utilisez-vous ? Sur quelle navigateur ?Quelle est votre réaction initiale face aux pop-ups de Bing dans Chrome ? Les trouvez-vous utiles ou intrusives ?Pensez-vous que les stratégies marketing agressives comme celle de Microsoft sont justifiées dans le contexte concurrentiel actuel ?Comment évaluez-vous l’équilibre entre la promotion d’un produit et le respect de l’expérience utilisateur ?Les pop-ups incontournables peuvent-elles réellement convertir les utilisateurs ou risquent-elles de les repousser ?Quelles alternatives suggéreriez-vous à Microsoft pour promouvoir Bing de manière moins intrusive ?