5 4

Une belle preuve qu'il ne faut jamais déprendre des logiciels informatiques étranger.Créer son propre cloud souverain avec des technos libre et open source.Huawei crée son propre cloud, orange l'utilise dans flexible engine notamment, alibaba aussi a sa propre plateforme.l’Europe n'a comme d'habitude...rien, je sais qu'il y'a un projet la dessus mais le projet de base manque beaucoup d'ambition. Et aucun "client" n’a annoncé vouloir l'utilisé (les états européens, comme en France l'armée, pole emplois, la sécu...) et encore moins les boites privés européenne (orange, Deutsche Telekom, edf...).En chine l'état et les entreprises utilise obligatoirement les technos de huawei et alibaba.Tencent et ByteDance (tiktok) par exemple utilise alibaba cloud computing.Pour la russie, ces sanctions sont très bien car ca les renforces et nous ça mets notre économie a genoux. On a les dirigeants qu'on a élu c'est mérité.La Russie et la chine développe leurs indépendances et le sont déjà énormément, la Russie et la chine développe des partenariats dans le monde entier pour remplacer l'occident. Poutine se fournie en armement à l’Iran et la Corée du nord... qui semble savoir produire plus d'obus que toute l’Europe réunis.La bas y'a pas 1ans de discussion dans un parlement avec des appels d'offres ou autres horreurs administrative, ( on a 500 milliards de dépenses de fonctionnements en france, plus que les prestations social c'est n'importe quoi Bref plus on mets la pression a ces grandes puissances pour les affaiblir, plus au contraire elles deviennent puissante. La chine produit déjà des cpu en 7nm, le dernier soc de huawei est en 7nm et à la 5g. 4ans à peine apres les sanctions on revient au point de départ avec une chine cette fois ci bien plus puissante. Et qui je pense doit avoir la hargne de vaincre technologiquement les usa.