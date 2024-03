Les nouvelles avancées en matière d'IA promettent de révolutionner la façon dont nous interagissons avec les logiciels et dont nous les utilisons. Mais l'intégration de fonctions d'IA dans des logiciels existants peut s'avérer difficile. C'est pourquoi nous avons créé les nouveaux composants intelligents .NET, un ensemble de composants d'interface utilisateur dotés d'IA réellement utiles que vous pouvez ajouter rapidement et facilement aux applications .NET. Vous n'avez pas besoin de consacrer des semaines de développement à la refonte de votre interface utilisateur ou à la recherche sur l'apprentissage automatique et l'ingénierie d'aide. Les composants intelligents .NET sont des fonctions d'intelligence artificielle pré-construites de bout en bout que vous pouvez intégrer à l'interface utilisateur de vos applications existantes afin de rendre vos utilisateurs plus productifs.Les composants intelligents .NET sont une expérience et sont initialement disponibles pour Blazor, MVC et Razor Pages avec .NET 6 et plus. Nous prévoyons de fournir des composants pour d'autres cadres d'interface utilisateur .NET, comme .NET MAUI, WPF et Windows Forms, mais nous aimerions d'abord connaître votre avis sur l'utilité de ces composants et sur les fonctionnalités supplémentaires que vous souhaiteriez voir ajoutées.