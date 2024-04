Microsoft a résolu une faille de sécurité sur le service cloud Azure qui exposait les fichiers et les identifiants internes de l'entreprise à l'internet ouvert

Les données exposées étaient principalement liées au moteur de recherche Bing de Microsoft, y compris des fichiers de configuration, du code et des scripts que les employés utilisaient pour accéder à une série de systèmes et de bases de données internes. Par conséquent, des acteurs malveillants ont pu identifier et accéder à des emplacements de données internes de Microsoft. Jusqu'à présent, la durée pendant laquelle les données ont été exposées n'a pas été précisée.Cet incident est le dernier d'une série d'erreurs liées à la sécurité chez Microsoft, dont plusieurs associées à ses offres de cloud ces dernières années. En 2023, des employés de Microsoft ont accidentellement exposé leurs propres identifiants de réseau d'entreprise sur GitHub. En outre, des pirates soutenus par la Chine ont pu accéder aux comptes de messagerie hébergés par Microsoft de hauts fonctionnaires du gouvernement américain, grâce au vol d'une clé interne de signature des courriels. Des pirates russes ont également réussi à voler une partie du code source de l'entreprise.Ces incidents ont entamé la crédibilité de Microsoft auprès de ses clients. Les représentants des gouvernements ont critiqué l'entreprise pour son manque de responsabilité dans ces incidents. Il est donc devenu important pour les gouvernements de collaborer avec les entreprises technologiques afin d'atténuer ces menaces et d'améliorer la transparence dans un avenir proche.MicrosoftQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des pratiques de Microsoft en matière de sécurité ?