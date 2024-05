1. Les salariés veulent l'IA au travail - et n'attendront pas que les entreprises les rattrapent.

2. Pour les salariés, l'IA place la barre plus haut et brise le plafond de carrière.

3. La montée en puissance des utilisateurs de l'IA - et ce qu'ils révèlent de l'avenir.

La fenêtre d'invite est la nouvelle page vierge

L'intelligence artificielle (IA), dans son sens le plus large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis. Ces machines peuvent être appelées « IA ».Il y a un an, l'IA générative a fait irruption sur la scène et, pour la première fois depuis le smartphone, les gens ont commencé à changer leur façon d'interagir avec la technologie. Les gens mettent l'IA au travail à une échelle inattendue - et la grande question est maintenant de savoir comment cela se passe.Alors que l'IA devient omniprésente sur le lieu de travail, les employés et les entreprises sont soumis à une pression extrême. Le rythme et l'intensité du travail, qui se sont accélérés pendant la pandémie, ne se sont pas relâchés, si bien que les employés apportent leur propre IA au travail. Les dirigeants reconnaissent que l'IA est un impératif commercial - et ressentent la pression de montrer un retour sur investissement immédiat - mais beaucoup n'ont pas de plan ni de vision pour passer de l'impact individuel à l'application de l'IA pour améliorer les résultats.Dans le même temps, le marché du travail est appelé à évoluer et une nouvelle économie de l'IA se met en place. Alors que certains professionnels craignent que l'IA ne remplace leur emploi, les données racontent une histoire plus nuancée - celle d'une pénurie cachée de talents, d'un plus grand nombre d'employés envisageant un changement de carrière, et d'une opportunité massive pour ceux qui sont prêts à se perfectionner.« L'IA démocratise l'expertise au sein de la population active », a déclaré Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft. « Notre dernière étude met en évidence l'opportunité pour chaque organisation d'appliquer cette technologie afin d'améliorer la prise de décision, la collaboration - et au final les résultats de l'entreprise. »Pour son quatrième Work Trend Index annuel, publié ce 8 mai 2024, Microsoft s'est associé à LinkedIn pour la première fois dans le cadre d'un rapport conjoint afin de fournir une vue d'ensemble de la manière dont l'IA remodèle non seulement le travail, mais aussi le marché de l'emploi de manière plus générale. Microsoft et LinkedIn ont interrogé 31 000 personnes dans 31 pays, identifié les tendances en matière de travail et d'embauche, analysé des milliers de milliards de signaux de productivité de Microsoft 365 et mené des recherches auprès de clients du Fortune 500. Les données mettent en évidence les informations que tous les dirigeants et professionnels doivent connaître - et les mesures qu'ils peuvent prendre - en ce qui concerne les implications de l'IA sur le travail.Trois travailleurs du savoir sur quatre (75 %) utilisent aujourd'hui l'IA au travail. Les employés, débordés et sous pression, affirment que l'IA leur fait gagner du temps, stimule leur créativité et leur permet de se concentrer sur leur travail le plus important.Si 79 % des dirigeants reconnaissent que l'adoption de l'IA est essentielle pour rester compétitif, 59 % d'entre eux s'inquiètent de la quantification des gains de productivité de l'IA et 60 % craignent que leur entreprise ne dispose pas d'une vision et d'un plan pour la mettre en œuvre.Alors que les dirigeants se sentent obligés de transformer les gains de productivité individuels en impact organisationnel, les employés n'attendent pas pour en récolter les fruits : 78 % des utilisateurs de l'IA apportent leurs propres outils d'IA au travail. L'opportunité pour chaque dirigeant est de canaliser cet élan vers un retour sur investissement.Microsoft constate également que l'IA commence à avoir un impact sur le marché de l'emploi. Alors que l'IA et la perte d'emploi sont au cœur des préoccupations de certains, les données montrent que davantage de personnes envisagent un changement de carrière, qu'il y a des emplois disponibles et que les employés possédant des compétences en IA seront les premiers à être recrutés. La majorité des dirigeants (55 %) se disent inquiets de ne pas avoir assez de talents pour pourvoir les postes vacants cette année, les dirigeants des secteurs de la cybersécurité, de l'ingénierie et de la conception créative étant les plus touchés.Et les professionnels sont à l'affût. Quarante-six pour cent des personnes interrogées dans le monde envisagent de démissionner au cours de l'année à venir - un record absolu depuis le grand remaniement de 2021 - et une étude distincte de LinkedIn a révélé que les chiffres américains étaient encore plus élevés, 85 % d'entre eux envisageant une réorientation de carrière. Alors que deux tiers des dirigeants n'embaucheraient pas quelqu'un qui n'a pas de compétences en IA, seuls 39 % des utilisateurs ont reçu une formation à l'IA de la part de leur entreprise. Les professionnels se perfectionnent donc par eux-mêmes.Depuis la fin de l'année dernière, Microsoft et LinkedIn ont constaté une multiplication par 142 du nombre de membres de LinkedIn ajoutant des compétences en IA telles que Copilot et ChatGPT à leur profil, ainsi qu'une augmentation de 160 % du nombre de professionnels non techniques utilisant les cours d'apprentissage de LinkedIn pour développer leurs compétences en IA.Dans un monde où les mentions de l'IA dans les offres d'emploi sur LinkedIn entraînent une augmentation de 17 % du nombre de candidatures, il s'agit d'une voie à double sens : Les organisations qui dotent leurs employés d'outils et de formations en matière d'IA attireront les meilleurs talents, et les professionnels qui se perfectionnent auront l'avantage.L'étude a mis en évidence quatre types d'utilisateurs de l'IA, allant des sceptiques qui utilisent rarement l'IA aux utilisateurs intensifs qui en font un usage intensif. Par rapport aux sceptiques, les utilisateurs intensifs de l'IA ont réorienté leurs journées de travail de manière fondamentale, en réimaginant les processus d'entreprise et en gagnant plus de 30 minutes par jour. Plus de 90 % des utilisateurs chevronnés affirment que l'IA rend leur charge de travail écrasante plus gérable et leur travail plus agréable, mais ils ne le font pas seuls.Les utilisateurs intensifs travaillent pour un type d'entreprise différent. Ils sont 61 % plus susceptibles d'avoir entendu leur PDG parler de l'importance d'utiliser l'IA générative au travail, 53 % plus susceptibles d'être encouragés par la direction à réfléchir à la façon dont l'IA peut transformer leur fonction et 35 % plus susceptibles de recevoir une formation à l'IA adaptée à leur rôle ou à leur fonction spécifique.« L'IA redéfinit le travail et il est clair que nous avons besoin de nouveaux manuels de jeu », a déclaré Ryan Roslansky, PDG de LinkedIn. « Ce sont les dirigeants qui construisent pour l'agilité au lieu de la stabilité et qui investissent dans le renforcement des compétences en interne qui donneront à leur organisation un avantage concurrentiel et créeront des équipes plus efficaces, plus engagées et plus équitables. »Les clients de Microsoft ont fait part d'une remarque récurrente : il est plus difficile qu'il n'y paraît de parler à l'intelligence artificielle. Nous avons tous appris à utiliser un moteur de recherche, en identifiant les quelques mots qui permettent d'obtenir les meilleurs résultats. L'IA nécessite davantage de contexte - tout comme lorsque vous déléguez un travail à un collègue ou à un supérieur direct. Mais pour beaucoup, regarder cette boîte de dialogue vide, c'est comme se retrouver face à une page blanche : Par où commencer ?Aujourd'hui, Microsoft annonce les innovations de Copilot pour Microsoft 365 afin d'aider ses clients à répondre à cette question.Si vous avez le début d'une invite, Copilot vous proposera de la compléter automatiquement pour obtenir un meilleur résultat, en suggérant quelque chose de plus détaillé pour s'assurer que vous obtenez ce que vous cherchez. Cela permet non seulement d'accélérer les choses, mais aussi de vous donner de nouvelles idées sur la manière d'exploiter la puissance de Copilot.D'autres fois, vous savez exactement ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment le demander. Grâce à sa nouvelle fonction de réécriture, Copilot transforme un prompt basique en un prompt riche d'un simple clic, transformant ainsi tout le monde en prompt engineer.Catch Up, une nouvelle interface de chat qui fait apparaître des informations personnelles basées sur votre activité récente, fournit des recommandations réactives, telles que « Vous avez une réunion avec le vice-président des ventes jeudi. Nous allons vous préparer - cliquez ici pour obtenir des notes détaillées ».Microsoft sait également que chaque rôle, chaque équipe et chaque fonction a des besoins et des méthodes de travail qui lui sont propres. Pour vous aider à créer des invites correspondant exactement à votre travail, vous pourrez bientôt créer, publier et gérer dans Copilot Lab des invites spécialement adaptées à vos équipes les plus proches.Ces fonctionnalités seront disponibles dans les mois à venir et, à l'avenir, Microsoft ira encore plus loin : Copilot vous posera des questions pour vous permettre de travailler au mieux de vos capacités.LinkedIn a également rendu gratuits plus de 50 cours d'apprentissage pour permettre aux professionnels de tous niveaux d'améliorer leurs compétences en matière d'IA.Rendez-vous sur WorkLab pour consulter l'intégralité du rapport Work Trend Index, et sur LinkedIn pour écouter l'économiste en chef de LinkedIn, Karin Kimbrough, sur la façon dont l'IA remodèle le marché du travail.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Microsoft crédibles ou pertinentes ?