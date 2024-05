La course vers l'énergie nucléaire

Microsoft a accepté d'acheter à Helion la première centrale à fusion au monde

Stargate : Le superordinateur de 100 milliards de dollars d’OpenAI et Microsoft

Conclusion

La création d'une superintelligence nécessite quelques ingrédients simples : une masse quasi infinie de données, une armée d'experts en technologie, des milliards de dollars de puces électroniques de pointe - et une quantité gigantesque d'électricité.Alors que la Silicon Valley dépense des sommes colossales dans la course à l'intelligence artificielle, les géants de la technologie se heurtent à un goulot d'étranglement. Sans un approvisionnement abondant en énergie, ils ne seront pas en mesure de construire les colossaux centres de supercalculateurs qui, selon eux, accueilleront la prochaine génération de systèmes d'intelligence artificielle.Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, a rassemblé ce qui est considéré comme le plus grand arsenal au monde de puces d'intelligence artificielle Nvidia. Il a déclaré lors d'un podcast le mois dernier qu'en fin de compte, l'utilisation de toutes ces puces en un seul endroit pourrait nécessiter un gigawatt d'énergie, ce qui pourrait nécessiter un approvisionnement nucléaire dédié. « Un gigawatt [de centre de données] équivaudrait à une centrale nucléaire digne de ce nom », a-t-il déclaré.La comparaison de Zuckerberg n'est pas simplement désinvolte. La course désespérée à l'énergie déclenche une vague d'intérêt pour l'énergie nucléaire parmi les barons mondiaux de la technologie. Les investisseurs en capital-risque se transforment en promoteurs du nucléaire, pariant qu'il s'agira de la source d'énergie qui permettra au boom de l'IA de continuer à fonctionner.Marc Andreessen, éminent investisseur dans le domaine de la technologie, est devenu une figure de proue de ce que l'on appelle le mouvement « accélérationniste efficace », qui prône des avancées rapides dans des domaines tels que l'énergie nucléaire et l'intelligence artificielle, en promettant que cela conduira à un état d'abondance. Dans un « manifeste techno-optimiste » publié l'année dernière, il a qualifié l'énergie nucléaire de « solution miracle ».Elon Musk a déclaré que la fermeture des centrales nucléaires était « anti-humaine ». Bill Gates et Jeff Bezos, deux des hommes les plus riches du monde, ont investi dans des start-ups nucléaires allant des petits réacteurs modulaires à la fusion.Sam Altman, directeur général d'OpenAI, développeur de ChatGPT, est un partisan du nucléaire depuis des années. En 2015, il a investi dans Oklo, une entreprise qui construit des microréacteurs futuristes, et a accepté d'en assurer la présidence.Pour Altman, il n'est pas question de réduire la consommation d'énergie de l'IA, mais de développer de nouvelles d'énergie afin d'en apporter davantage à la technologie. En 2021, Altman a personnellement fourni 375 millions de dollars à la société privée américaine de fusion nucléaire Helion Energy, qui a depuis signé un accord pour fournir de l'énergie à Microsoft dans les années à venir. Microsoft est le principal bailleur de fonds d'OpenAI et lui fournit des ressources informatiques pour l'IA. En outre, Altman a déclaré qu'il souhaitait que le monde adopte également la fission nucléaire comme source d'énergie.La fusion est le processus qui alimente le soleil et sa reproduction durable sur terre est considérée comme le Saint Graal de l'énergie nucléaire propre. Altman a déclaré que cette percée serait cruciale pour répondre aux exigences de l'IA surhumaine.L'année dernière, Microsoft a accepté d'acheter à Helion la première centrale à fusion au monde, déclarant que les approvisionnements pourraient arriver dès 2028. En mars, Amazon a acquis un centre de données à énergie nucléaire en Pennsylvanie. Parallèlement, DeepMind, le laboratoire d'intelligence artificielle de Google basé à Londres, travaille sur une technologie qui utiliserait l'intelligence artificielle pour mieux contrôler les réactions de fusion.Last Energy, une entreprise de Washington DC qui développe de petits réacteurs modulaires, affirme que la moitié de ses commandes proviennent désormais d'entreprises qui installent des centres de données, contre un quart il y a deux ans. Last Energy a signé plusieurs contrats pour la fourniture de nouveaux centres de données au Royaume-Uni, bien qu'elle attende encore l'approbation réglementaire.« Nous avons constaté un afflux d'intérêt au fur et à mesure que ces points problématiques devenaient plus clairs », déclare Michael Crabb, vice-président commercial de Last Energy.Le plus gros problème est que l'IA nécessitera d'énormes quantités d'énergie. L'Agence internationale de l'énergie estime que la quantité d'électricité utilisée par les centres de données et l'IA pourrait doubler d'ici 2026, date à laquelle ils pourraient consommer autant d'énergie que le Japon. On estime qu'une seule requête ChatGPT nécessite autant d'électricité que 15 recherches sur Google.« Cette technologie est très gourmande en énergie », déclare Ray Rothrock, un investisseur en capital-risque de la Silicon Valley qui a investi dans une série de jeunes entreprises nucléaires. « Le grand problème du nucléaire aujourd'hui, c'est le manque de demande. Mais aujourd'hui, la demande augmente grâce à l'IA ».Les piles d'argent presque illimitées que les entreprises d'IA peuvent dépenser sont d'une grande aide. OpenAI et son principal investisseur, Microsoft, seraient en train d'élaborer des plans pour le plus grand superordinateur du monde, un projet de 100 milliards de dollars s sterling) dont le nom de code est Stargate. Les analystes de Morgan Stanley ont émis l'hypothèse, la semaine dernière, que ce superordinateur serait alimenté par plusieurs centrales nucléaires.Son nom de code Stargate est inspiré d'un univers de science-fiction. Il est prévu pour alimenter la prochaine génération de systèmes d'IA d'OpenAI, comme ChatGPT, et pourrait être mis en service dès 2028.Stargate devrait être l'un des centres de données les plus grands et les plus avancés au monde, s'étendant sur plusieurs centaines d'hectares de terrain et utilisant jusqu'à 5 gigawatts d'énergie, selon trois personnes impliquées dans le projet qui ont parlé à l'agence. Parmi la série d'installations que les entreprises prévoient de construire au cours des six prochaines années, Stargate a la plus grande portée, et il est considéré comme crucial pour OpenAI de former et d'exploiter des modèles d'IA plus avancés que ChatGPT-4. Compte tenu de ses besoins en énergie, les entreprises ont discuté de l'utilisation de sources d'énergie alternatives telles que l'énergie nucléaire.Le nom Stargate provient du film de science-fiction de 1994 du même nom, dans lequel des archéologues découvrent un dispositif de téléportation interstellaire qui les transporte dans un monde extraterrestre qui a joué un rôle dans la civilisation humaine. La bande-annonce du film le décrit comme « la clé du passé, la porte du futur, le passage vers la découverte », ce qui semble être une source d'inspiration évidente pour OpenAI et le projet de superordinateur d'IA de Microsoft.The Information affirme que les cadres des deux entreprises ont déjà élaboré des plans pour le projet de centre de données, qui alimenterait l'intelligence artificielle d'OpenAI.« Nous planifions toujours la prochaine génération d'innovations en matière d'infrastructure nécessaires pour continuer à repousser les limites de l'intelligence artificielle », a déclaré un représentant de l'entreprise.À ce jour, Microsoft a investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI pour que la startup utilise les centres de données de Microsoft pour alimenter ChatGPT. Cependant, Stargate représenterait une expansion sans précédent et coûteuse de ce partenariatLa réalisation de Stargate pourrait définir de nouveaux standards pour l’infrastructure de l’IA, potentiellement en employant des millions de puces de serveur. Ce projet audacieux fixe un nouveau standard audacieux pour l’infrastructure de l’IA.Stargate est un symbole de l’ambition et de l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle. Avec un tel projet en cours, l’avenir de l’IA semble non seulement prometteur mais aussi révolutionnaire. Reste à voir si OpenAI et Microsoft pourront concrétiser cette vision audacieuse et transformer l’IA en une force encore plus puissante pour le progrès humain.Source : The InformationQuelles pourraient être les implications de l’utilisation de l’énergie nucléaire pour alimenter des superordinateurs comme Stargate ?Comment la création d’un superordinateur de cette envergure pourrait-elle transformer notre approche de la recherche en intelligence artificielle ?Quels sont les risques et les avantages potentiels associés à un projet d’IA d’une telle ampleur financière et technologique ?En quoi le projet Stargate pourrait-il influencer l’économie mondiale et le marché de l’emploi ?Quelles mesures devraient être prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des données traitées par Stargate ?Comment les gouvernements et les organisations internationales devraient-ils réguler des projets comme Stargate pour garantir un développement durable et responsable ?Quel impact Stargate pourrait-il avoir sur la consommation énergétique mondiale et quelles alternatives renouvelables pourraient être envisagées ?