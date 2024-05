Cortana est un assistant virtuel développé par Microsoft qui utilise le moteur de recherche Bing pour effectuer des tâches telles que définir des rappels et répondre aux questions des utilisateurs.Après une semaine de procès, le jury a donné raison à IPA en déclarant que la technologie de reconnaissance vocale de Microsoft violait les droits de brevet de l'IPA dans le domaine des logiciels de communication informatique.IPA est une filiale de la société Wi-LAN, spécialisée dans la concession de licences de brevets et détenue conjointement par la société technologique canadienne Quarterhill et deux sociétés d'investissement. Elle a acheté le brevet et d'autres à Siri Inc. de SRI International, qu'Apple a acquise en 2010 et dont elle a utilisé la technologie dans son assistant virtuel Siri.« Nous restons convaincus que Microsoft n'a jamais enfreint les brevets d'IPA et nous ferons appel », a déclaré un porte-parole de Microsoft.IPA a intenté l'action en justice en 2018, accusant Microsoft de violer des brevets liés aux assistants numériques personnels et à la navigation de données basée sur la voix.L'affaire a ensuite été réduite à un seul brevet d'IPA. Microsoft a fait valoir qu'il n'y avait pas de contrefaçon et que le brevet n'était pas valable.IPA a également poursuivi Google et Amazon pour ses brevets. Amazon a débouté l'IPA en 2021, et l'affaire Google est toujours en cours.Jury fédéral au DelawareQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que ce montant est suffisamment dissuasif pour éviter l'adoption de telles pratiques par les grandes entreprises technologiques ?