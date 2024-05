Les PC Windows « les plus rapides et les plus intelligents jamais construits », selon Microsoft

De l'IA qui fonctionne en local, un argument de vente selon Microsoft

GPT-4o, la dernière technologie du fabricant de ChatGPT OpenAI, sera « bientôt » disponible

Microsoft vient de dévoiler ses nouveaux PC « Copilot+ » dotés d'une intelligence artificielle, dont le lancement est prévu pour cet été. Ces appareils, équipés de fonctions d'IA de nouvelle génération, devront répondre à de nouvelles exigences matérielles pour accéder à toutes les fonctions d'IA, comme l'inclusion d'un NPU d'une puissance d'au moins 45 TOPS, les puces Snapdragon X Series de Qualcomm étant les premières à répondre à cette exigence.Ces PC Copilot+ offriront une nouvelle fonction d'IA appelée « Recall », qui permet essentiellement aux utilisateurs de rechercher des activités passées dans n'importe quelle application à l'aide de requêtes en langage naturel, ainsi qu'une interface Timeline qui permet aux utilisateurs de faire défiler des instantanés capturés par Windows en fonction de leurs critères de recherche.La future fonction Recall de Windows 11 peut « se souvenir » des applications et des contenus auxquels un utilisateur a accédé sur son PC il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en l'aidant par exemple à retrouver un chat Discord où il discutait de vêtements qu'il envisageait d'acheter. Les utilisateurs peuvent utiliser la chronologie de Recall pour faire « défiler » ce sur quoi ils travaillaient récemment et explorer des fichiers tels que des présentations PowerPoint pour faire remonter des informations potentiellement pertinentes pour leurs recherches.Microsoft affirme que Recall peut créer des associations entre des couleurs, des images et d'autres éléments pour permettre aux utilisateurs de rechercher pratiquement n'importe quoi sur leur PC en langage naturel (ce qui n'est pas sans rappeler la technologie de la startup Rewind). L'entreprise affirme que toutes les données des utilisateurs associées à Recall restent privées et conservées sur l'appareil - et qu'elles ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, ce qui est important.D'importantes améliorations seront également apportées à la fonction Live Captions, qui permettra de traduire en anglais plus de 40 langues à partir de fichiers audio et vidéo en direct ou préenregistrés, directement sur l'appareil, ce qui éliminera la nécessité d'une connectivité au cloud et augmentera la vitesse du processus. Les appareils offriront également des capacités d'IA générative améliorées pour une génération plus rapide d'images et de textes sans dépendre de services en nuage.Les premiers PC Copilot+ seront équipés des puces Snapdragon X Elite et Plus de Qualcomm, qui, selon Microsoft, offrent jusqu'à 15 heures d'autonomie en navigation web et 20 heures en vidéo. Les fabricants de puces Intel et AMD se sont également engagés à construire des processeurs pour les appareils Copilot+ en partenariat avec une série de fabricants, dont Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo et Samsung.« Les PC Copilot+ sont les PC Windows les plus rapides et les plus intelligents jamais construits. Avec un nouveau silicium puissant capable d'effectuer plus de 40 TOPS (trillions d'opérations par seconde), une autonomie de batterie d'une journée et l'accès aux modèles d'IA les plus avancés, les PC Copilot+ vous permettront de faire des choses que vous ne pouvez pas faire avec un autre PC. Retrouvez et mémorisez facilement ce que vous avez vu sur votre PC grâce à Recall, générez et affinez des images d'IA en temps quasi réel directement sur l'appareil à l'aide de Cocreator, et franchissez les barrières linguistiques grâce à Live Captions, qui traduit en anglais le son de plus de 40 langues.« Ces expériences prennent vie sur un ensemble d'appareils fins, légers et esthétiques de Microsoft Surface et de nos partenaires OEM Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo et Samsung, dont les précommandes commencent aujourd'hui et qui seront disponibles à partir du 18 juin. À partir de 999 dollars, les PC Copilot+ offrent une valeur incroyable.« Cette première vague de PC Copilot+ n'est qu'un début. Au cours de l'année écoulée, nous avons assisté à un rythme d'innovation incroyable en matière d'IA dans le cloud, Copilot nous permettant de réaliser des choses que nous n'aurions jamais imaginées. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau chapitre avec l'innovation en matière d'IA sur l'appareil. Nous avons complètement réimaginé l'ensemble du PC - du silicium au système d'exploitation, de la couche d'application au nuage - avec l'IA au centre, marquant le changement le plus important de la plateforme Window depuis des décennies ».En somme, Microsoft a lancé ces ordinateurs portables alors que ses actions se négocient à des niveaux presque record, à la suite d'un rallye à Wall Street motivé par les attentes que l'IA alimente une forte croissance des bénéfices pour l'entreprise et ses rivaux de la Big Tech.Capables de traiter davantage de tâches d'intelligence artificielle sans faire appel aux centres de données sur le cloud, les nouveaux ordinateurs seront vendus à partir de 1 000 dollars et seront expédiés à partir du 18 juin.L'entreprise a également fait une démonstration de son assistant vocal Copilot, qui agit comme un coach virtuel en temps réel pour un utilisateur jouant au jeu vidéo « Minecraft ». Yusuf Mehdi, responsable du marketing grand public chez Microsoft, a déclaré que l'entreprise s'attendait à ce que 50 millions de PC à intelligence artificielle soient achetés au cours de l'année prochaine. Lors de la conférence de presse, il a déclaré que des assistants d'intelligence artificielle plus rapides fonctionnant directement sur un PC constitueraient « la raison la plus convaincante de mettre à niveau votre PC depuis longtemps ».Selon le cabinet d'études Gartner, les livraisons mondiales de PC ont chuté d'environ 15 % pour atteindre 242 millions l'année dernière, ce qui laisse penser que Microsoft s'attend à ce que cette nouvelle catégorie d'ordinateurs représente environ un cinquième de l'ensemble des PC vendus. « Les gens ont juste besoin d'être convaincus que l'expérience de l'appareil justifie à elle seule cette toute nouvelle catégorie de machines Copilot+ », a déclaré l'analyste Ben Bajarin de Creative Strategies.La nouvelle catégorie d'ordinateurs « Copilot+ » de Microsoft, qui met l'accent sur les fonctions d'intelligence artificielle, rappelle la catégorie « Ultrabook » d'ordinateurs portables Windows de forme fine qu'Intel a promue avec les fabricants d'ordinateurs en 2011 pour concurrencer le MacBook Air d'Apple.Les dirigeants de Microsoft ont également déclaré que GPT-4o, la dernière technologie du fabricant de ChatGPT OpenAI, sera « bientôt » disponible dans le cadre de Copilot.Microsoft a également présenté une nouvelle génération de sa tablette Surface Pro et de son ordinateur portable Surface Laptop, équipés de puces Qualcomm basées sur l'architecture d'Arm Holdings. Elle a également présenté une technologie appelée Prism qui aidera les logiciels écrits pour les puces Intel et AMD à fonctionner sur des puces fabriquées avec la technologie Arm.Microsoft a montré ses nouveaux appareils en action contre un appareil Apple, montrant que les logiciels de retouche photo d'Adobe fonctionnaient plus rapidement sur l'appareil Microsoft. Au début du mois, Apple a présenté une nouvelle puce axée sur l'intelligence artificielle qui, selon les analystes, devrait être utilisée dans les futurs ordinateurs portables.Après que les processeurs d'Intel ont dominé le marché des PC pendant des décennies, Qualcomm et d'autres fabricants de composants Arm moins puissants ont tenté de rivaliser sur le marché des PC Windows.Les puces Qualcomm Snapdragon X Elite intègrent une unité de traitement neuronal conçue pour accélérer les applications axées sur l'intelligence artificielle, telles que le logiciel Copilot de Microsoft.Microsoft a organisé l'événement produit un jour avant sa conférence annuelle des développeurs.Microsoft cherche à renforcer son avantage dans la course aux outils d'IA que les consommateurs sont prêts à payer. Son partenariat avec OpenAI lui a permis de devancer Alphabet dans la course à la domination du secteur.La semaine dernière, OpenAI et Google (Alphabet) ont présenté des technologies d'IA capables de répondre vocalement en temps réel et d'être interrompues, deux caractéristiques des conversations vocales réalistes que les assistants vocaux de l'IA ont trouvé difficiles à mettre en œuvre. Google a également annoncé le déploiement de plusieurs fonctions d'IA générative dans son moteur de recherche lucratif.Les fabricants de PC Windows subissent une pression croissante de la part d'Apple depuis que la société a lancé ses puces personnalisées basées sur des conceptions d'Arm et abandonné les processeurs d'Intel. Les processeurs conçus par Apple ont permis aux ordinateurs Mac de bénéficier d'une meilleure autonomie de batterie et de performances plus rapides que les puces concurrentes.En 2016, Microsoft a chargé Qualcomm de diriger les efforts visant à faire passer le système d'exploitation Windows sur les puces conçues par Arm. Qualcomm bénéficie d'une exclusivité sur les appareils Windows de Microsoft qui expire cette année.Source : Microsoft Quelles implications pensez-vous que les PC Copilot+ auront sur la vie privée et la sécurité des données personnelles ?Comment l’intégration de l’IA dans les PC pourrait-elle changer votre façon de travailler ou d’étudier au quotidien ?Selon vous, quelles sont les limites éthiques à considérer lors du développement de technologies qui suivent et recherchent nos activités ?Pensez-vous que les PC Copilot+ pourraient éventuellement remplacer les assistants personnels humains ? 