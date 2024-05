Microsoft’s new AI keyboard costs more than a Steam Deck



The Microsoft Surface Pro Flex Keyboard features the new AI Copilot key, as well as a haptic touchpad and Surface Slim Pen, but the price#Microsoft has just launched its first separate keyboard to be fitted with its new… pic.twitter.com/6IpwhvxwO0 — EchoeWeb (@Echoeweb) May 21, 2024





En effet, la posture de Microsoft va amener les fabricants d'ordinateurs tiers à ajouter un bouton dédié au lancement d’un assistant d’intelligence artificielle à leurs ordinateurs portables. Cela permettra alors à Microsoft de capitaliser sur son partenariat avec OpenAI, le fabricant de ChatGPT, et devenir une passerelle pour les applications de la technologie d'intelligence artificielle générative.La touche Copilot servira à lancer l'assistant d'IA générative Copilot dans Windows 10 et Windows 11. Le même résultat peut être atteint avec l’existant sans que l’ajout d’une touche dédiée ne soit nécessaire. Sur un PC Windows à jour avec Copilot activé, il suffit d’effectuer la combinaison Windows + C. Pour les PC sans Copilot activé, y compris ceux qui ne sont pas connectés aux comptes Microsoft, la touche Copilot ouvrira Windows Search à la place. Une fois de plus, le même résultat peut être obtenu via la pression sur la touche Windows et une saisie direct dans le menu Démarrer qui active la fonction de recherche.Une vidéo de démonstration rapide de Microsoft montre la touche Copilot entre le groupe de touches fléchées et le bouton Alt droit, un endroit où de nombreux claviers placent généralement un bouton de menu, une touche Ctrl droite, une autre touche Windows ou quelque chose de similaire. Le positionnement exact et la touche à remplacer peuvent varier en fonction de la taille et de la disposition du clavier.Il est logique de faire d'une NPU un élément clé de la définition d'un PC à intelligence artificielle. Quant à Copilot sur Windows, le bémol est qu'il n'est actuellement pas disponible sur tous les marchés, et la fonction peut également être désactivée par les professionnels de l'informatique. Enfin, la nouvelle touche Copilot du clavier, ressemble à une répétition de la touche Office que certains claviers de PC ont commencé à inclure il y a quelques années. Dans l'ensemble, cette touche Copilot s’apparente plus un élément de marketing, similaire aux autocollants Intel et autres que l'on continue de trouver sur les nouveaux ordinateurs portables.Grosso, la définition de Microsoft est à controverse. En effet, il y a eu des PC comme le Surface Laptop Studio 2 ou le Surface Pro X qui avaient un NPU avant même que les PC dits à intelligence artificielle n’existent. Quant à Copilot sur Windows, la fonction ne nécessite pas de NPU, à contrario d'autres fonctions d'intelligence artificielle sur Windows comme Windows Studio Effects dans les applications de vidéoconférence.Que pensez-vous de l'introduction de la touche Copilot au clavier des PC ? Partagez-vous les avis selon lesquels elle cache un comportement anticoncurrentiel ?Que pensez-vous de l’ajout d’une nouvelle touche Copilot aux claviers PC ? Est-ce une bonne idée ou pas ?Utilisez-vous le Copilot au quotidien ? Si oui, pour quelles tâches ? Si non, pourquoi pas ?Quels sont les avantages et les inconvénients du Copilot par rapport à d’autres assistants IA, comme Siri, Alexa ou Google Assistant ?Comment le Copilot a-t-il changé votre façon de travailler, de créer, d’apprendre ou de vous divertir ?Quelles sont les limites ou les risques du Copilot ? Comment les éviter ou les minimiser ?Quelles sont les fonctionnalités ou les améliorations que vous aimeriez voir sur le Copilot à l’avenir ?