It's not just you: Microsoft's services are down in some regions.



1. #Bing is down

2. #Copilot / Copilot in Windows is down



DuckDuckGo is not working because it uses Bing. Similarly, ChatGPT's internet search is also down. pic.twitter.com/PCk3ZaPjIf — Mayank Parmar (@mayank_jee) May 23, 2024

We're investigating an issue where users may be unable to access the Microsoft Copilot service. We're working to isolate the cause of the issue. More information can be found in the admin center under CP795190. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) May 23, 2024

DuckDuckGo, Ecosia, Qwant, ces « moteurs de recherche » qui ne sont que des surcouches de Bing

The trees are silent. Some of you may not be able to get search results right now, but we will be back up and running soon! — Ecosia (@ecosia) May 23, 2024

Why did DuckDuckGo, Microsoft Copilot, ChatGPT's web search, Ecosia, and Qwant all stop working this morning?



Because of an issue with Bing's API, which all of these services depend on.



These outages highlight the need for truly independent search engines like Brave Search. pic.twitter.com/87x1OlGhsv — Brave (@brave) May 23, 2024

Une dépendance croissante aux services en ligne

Conclusion

Aux premières heures du matin, les utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes avec Bing.com, le moteur de recherche de Microsoft. Les tentatives d'accès au site se soldaient par des erreurs ou des pages blanches, un phénomène inhabituel pour un service réputé pour sa fiabilité. Peu après, il est devenu évident que la panne s'étendait bien au-delà de Bing, affectant également Copilot et les services de recherche intégrés tels que ChatGPT et DuckDuckGo.La panne de Microsoft a commencé vers 3 heures du matin EDT et semble avoir affecté principalement les utilisateurs d'Asie et d'Europe. D'après les rapports des utilisateurs et nos tests, si vous essayez d'ouvrir Bing.com, vous verrez soit une page blanche, soit une page avec une erreur de code HTTP 429. Toutefois, la recherche Bing fonctionne toujours si l'on y accède directement. Pour une raison quelconque, la panne n'affecte que la page d'accueil.Pour utiliser Bing, rendez-vous à l'URL afficher en source et effectuez une recherche comme d'habitude. Si vous voulez effectuer des recherches, cela fonctionnera. Cependant, Copilot est complètement hors ligne, que vous utilisiez le site web, l'application ou Copilot dans Windows.Il est également important de noter que la recherche internet ChatGPT rencontre des problèmes similaires car elle utilise l'API de Bing. OpenAI a confirmé les problèmes liés à la recherche internet ChatGPT dans une mise à jour de sa page d'assistance : « La capacité de ChatGPT à effectuer des recherches sur l'internet est affectée. Nous sommes en train d'enquêter sur ce problème ».De son côté, Microsoft a déclaré : « Nous enquêtons sur un problème qui pourrait empêcher les utilisateurs d'accéder au service Microsoft Copilot. Nous travaillons à isoler la cause du problème. Plus d'informations peuvent être trouvées dans le centre d'administration sous CP795190 ».Si les trois se présentent comme des alternatives à Google, aucun d’entre eux n’est véritablement indépendant. La panne de Microsoft vient rappeler que, comme plusieurs autres moteurs de recherche alternatifs, ils s’appuient souvent sur Bing via un accès à ses algorithmes sous la forme d’une API. La conséquence est immédiate : lorsque Bing a connu une panne mondiale, tous les sites qui se servent de l’API de Bing sont eux aussi tombés en panne.C'est la raison pour laquelle DuckDuckGo refuse de charger les pages de recherche et affiche un message d'erreur : « Une erreur s'est produite lors de l'affichage des résultats de la recherche. Veuillez réessayer. »Ecosia a signalé le problème sur X :Brave en a profité pour les tacler au passage :« Pourquoi DuckDuckGo, Microsoft Copilot, ChatGPT's web search, Ecosia et Qwant ont-ils tous cessé de fonctionner ce matin ? À cause d'un problème avec l'API de Bing, dont dépendent tous ces services. Ces pannes soulignent la nécessité de disposer de moteurs de recherche véritablement indépendants comme Brave Search ».La panne a mis en lumière la dépendance croissante aux services en ligne et la complexité des infrastructures qui les soutiennent. Les experts en technologie ont rapidement commencé à spéculer sur les causes possibles, allant d'une mise à jour de système mal gérée à une cyberattaque coordonnée. Cependant, sans communication officielle de Microsoft, ces théories restaient non confirmées.Pour les utilisateurs individuels, la panne était une nuisance, perturbant leurs routines quotidiennes et leur accès à l'information. Pour les entreprises, les conséquences étaient potentiellement plus graves, avec des perturbations dans les opérations, la communication et les transactions en ligne. Les services de Copilot, en particulier, sont devenus des outils essentiels pour de nombreux professionnels, et leur indisponibilité a souligné leur importance stratégique.Cette panne rappelle l'importance d'une planification robuste et de systèmes de sauvegarde efficaces. Elle soulève également des questions sur la concentration des services numériques et la nécessité de diversifier les fournisseurs pour réduire les risques de défaillance en cascade.La panne chez Microsoft est un rappel puissant de la vulnérabilité de notre monde connecté. Alors que les services sont progressivement restaurés, l'incident servira sans doute de catalyseur pour des discussions sur la résilience des infrastructures numériques et la préparation aux urgences dans l'ère de l'information.Source : OpenAI , Microsoft, DuckDuckGo Comment cette panne a-t-elle impacté votre utilisation quotidienne des services Microsoft et qu'avez-vous fait pour y remédier ?Quelles leçons les entreprises technologiques devraient-elles tirer de cet incident pour améliorer la résilience de leurs services ?En tant qu'utilisateur, quelles mesures préventives pouvez-vous prendre pour minimiser l'impact des pannes de services numériques sur votre travail ou votre vie personnelle ?Quel rôle la diversification des fournisseurs de services peut-elle jouer dans la réduction des risques associés à de telles pannes ?Comment évaluez-vous la communication de Microsoft pendant la panne et quelles améliorations suggéreriez-vous pour les futures communications en cas de crise ?