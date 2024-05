Utilisez Image Creator dans Paint pour créer des œuvres d'art avec l'IA

Vous souhaitez créer des œuvres d'art étonnantes en quelques mots ? Essayez Image Creator dans Microsoft Paint, une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de collaborer avec un puissant modèle d'IA appelé DALL-E. DALL-E peut générer des images variées et réalistes à partir de n'importe quelle description textuelle que vous saisissez. Que vous souhaitiez dessiner un dragon, une licorne ou toute autre chose, Image Creator vous aidera à libérer votre créativité et à créer vos propres œuvres d'art avec l'aide de l'IA.



Cette fonctionnalité a récemment été rebaptisée Image Creator et la mise à jour est progressivement déployée auprès des utilisateurs. Dès qu'elle sera disponible sur votre appareil, vous commencerez à voir le nouveau nom.

Pour utiliser Image Creator, vous devez vous connecter avec votre compte Microsoft. Image Creator utilise un service basé sur le cloud qui nécessite une authentification et une autorisation. L'ouverture d'une session avec votre compte Microsoft vous permet également d'accéder à vos crédits, qui sont nécessaires pour générer des images avec DALL-E.

Le filtrage du contenu est basé sur un ensemble de critères qui reflètent nos valeurs et nos normes, telles que la dignité humaine, la diversité et l'inclusion. Le filtrage du contenu n'est pas parfait et peut ne pas détecter tous les cas d'images indésirables. Si vous rencontrez une image inappropriée ou inattendue, veuillez la signaler en utilisant le bouton Feedback dans le panneau d'Image Creator.



Vous êtes responsable de l'utilisation d'Image Creator dans le respect de la loi. Vous ne devez pas utiliser Image Creator pour créer ou partager des images susceptibles de porter atteinte aux droits ou à la vie privée d'autrui, ou d'enfreindre les lois ou réglementations en vigueur dans votre juridiction. Vous devez respecter la propriété intellectuelle et les droits d'auteur d'autrui, et ne pas utiliser Image Creator pour créer ou partager des images susceptibles de porter atteinte à leur propriété ou à leur attribution. Vous devez également être conscient de l'impact et des conséquences potentielles de vos images, et ne pas utiliser Image Creator pour créer ou partager des images susceptibles de causer du tort, de la détresse ou de la confusion à autrui.

Microsoft respecte votre vie privée et la sécurité de vos données. Image Creator utilise un service Azure en ligne pour générer des images en fonction du texte saisi et du style sélectionné. Le service Azure DALL-E crée les images et vous les renvoie. Le service en ligne de Microsoft ne stocke pas ces images.

Microsoft Paint (communément appelé MS Paint ou Paint en abrégé) est un simple éditeur de graphiques matriciels qui a été inclus dans toutes les versions de Microsoft Windows. En raison de sa simplicité et de sa grande disponibilité, il est rapidement devenu l'une des applications Windows les plus utilisées, initiant de nombreuses personnes à la peinture sur ordinateur pour la première fois.Microsoft a doté Microsoft Paint d'un nouveau générateur d'images à intelligence artificielle. Cette nouvelle fonctionnalité fait partie de Cocreator, la suite créative de Microsoft alimentée par l'IA, et a été dévoilée lors de l'événement Surface de l'entreprise technologique. Si la génération d'images par intelligence artificielle est de plus en plus répandue, l'outil de Paint fonctionne de manière légèrement différente. Il peut créer une image à partir d'un texte, mais il peut également prendre en compte des "gribouillis".En utilisant leurs propres traits, les utilisateurs peuvent affiner l'image générée par l'IA avec plus de précision. "", explique Microsoft. "Les utilisateurs peuvent personnaliser davantage leurs résultats à l'aide du curseur "Créativité". Il permet de contrôler le degré d'influence de l'IA. "", ajoute Microsoft. "" Le curseur Créativité offre aux utilisateurs la possibilité d'expérimenter l'IA ou d'améliorer leur travail tout en développant leur pratique.Microsoft Paint s'est déjà essayé à l'ajout d'outils d'IA. L'année dernière, il a ajouté la possibilité de supprimer les arrière-plans d'un simple clic et a mis en place la prise en charge de Copilot. Cependant, cette dernière mise à jour apporte les outils d'intelligence artificielle à tous les utilisateurs. Tout cela s'inscrit dans le cadre de la résurrection de Paint. Microsoft a mis fin au programme en 2017. Bien sûr, cette mort a été de courte durée, et Paint est maintenant prêt à continuer à suivre la vitesse fulgurante du développement technologique.Il s'agit d'un point intéressant dans le développement de la génération d'images par l'IA, mais il est bon de l'explorer et de l'affiner, et il pourrait éventuellement s'appliquer à d'autres modèles d'images LLM. Quel que soit le cas d'utilisation, il est intéressant de voir comment le monde de la génération d'images par l'IA peut s'étendre. Il s'agit également d'un nouveau scénario à débattre en ce qui concerne la légalité des œuvres d'art améliorées par l'IA et la question de savoir qui pourrait détenir les droits d'auteur dans de tels cas.Microsoft commente son annonce :Pour utiliser Image Creator, ouvrez Microsoft Paint et sélectionnez l'icône Image Creator dans la barre d'outils pour afficher le panneau latéral. Dans la zone de texte, saisissez une description de l'image que vous souhaitez créer. Soyez aussi descriptif que possible pour obtenir des résultats correspondant à vos attentes.Après avoir saisi le texte, choisissez le style dans lequel vous souhaitez créer votre image, puis cliquez sur le bouton Créer. Image Creator générera trois variantes différentes de l'image que vous avez demandée. Vous pouvez cliquer sur l'une des variantes pour appliquer cette image au canevas Paint et commencer à créer.Microsoft ajoute :Les crédits sont la monnaie que vous utilisez pour générer des images avec Image Creator. Chaque fois que vous générez une image, vous dépensez un crédit. Vous pouvez voir combien de crédits il vous reste dans le coin inférieur droit du panneau d'Image Creator. Selon Microsoft, vous recevrez 50 crédits pour créer des images lorsque vous rejoindrez Image Creator.Microsoft s'engage à adopter des pratiques responsables en matière d'intelligence artificielle et à utiliser la technologie de manière éthique. Lorsque vous utilisez Image Creator, Microsoft applique un filtrage de contenu afin d'empêcher la génération d'images susceptibles d'être nuisibles, offensantes ou inappropriées.Microsoft déclare :Dans un premier temps, il existe une liste d'attente pour l'utilisation de cette fonctionnalité. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous sur la liste d'attente à partir du panneau latéral d'Image Creator. Vous recevrez un courriel lorsque vous serez autorisé à utiliser Image Creator. De plus, Image Creator est actuellement disponible uniquement dans les régions suivantes : États-Unis, France, Royaume-Uni, Australie, Canada, Italie et Allemagne, et seule la langue anglaise est supportée pour le moment.Microsoft conclut :Quel est votre avis sur l'annonce d'Image Creator ?