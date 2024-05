Libération automatique de la mémoire stockée dans le WSL vers Windows : Valeur par défaut autoMemoryReclaim=dropCache

Sudo pour Windows a été annoncé il y a quelques mois. Comme son nom l'indique, vous pouvez activer la fonctionnalité pour utiliser la commande sudo dans Windows et élever des commandes spécifiques.



dans Windows et élever des commandes spécifiques. Créez de nouveaux environnements de développement Linux, en utilisant l'IA, avec la fonctionnalité « quickstart playground » de Dev Home. Cette nouvelle fonctionnalité expérimentale vous permet de saisir une invite telle que : 'Créer un projet pour faire le jeu Snake en Python', cliquer sur Generate, et avoir un environnement de développement Linux complet construit pour vous en utilisant la puissance de l'IA.

Nous sommes extrêmement reconnaissants à notre formidable communauté de soutenir le WSL et ses efforts connexes. Pour les problèmes techniques sur le WSL, veuillez les déposer sur le repo GitHub du WSL, et pour les questions générales, n'hésitez pas à nous contacter sur X à craigaloewen. Pour plus d'annonces de BUILD, consultez le billet de blog. Merci et bon codage !

Plusieurs améliorations de septembre 2023 en tant que fonctionnalités expérimentales a été transféré à la version par défaut.La dernière pré-version du WSL contient des améliorations aux fondamentaux du WSL, y compris :Les fonctionnalités expérimentales incluent :pour activer la récupération automatique de l'espace disque. Le paramètredesupporte pour essayer le nouveau mode de réseau en miroir, qui ajoute de nouvelles fonctionnalités comme le support IPv6.Une application WSL Settings GUI sera bientôt disponible pour mieux aider à personnaliser, gérer et visualiser les paramètres disponibles dans WSL!Auparavant, on devait modifier le contenu du fichier .wslconfig de WSL pour contrôler les paramètres de WSL. L'approche textuelle du fichier .wslconfig de style Linux fonctionne bien pour des changements spécifiques ciblés. Cependant, il peut être difficile de savoir exactement quels paramètres et quelles valeurs d'entrée sont disponibles pour cette approche textuelle. L'application WSL Settings résout ce problème en répartissant les paramètres WSL en catégories étiquetées et en indiquant celles qui sont disponibles sur votre machine.La meilleure partie est que l'application WSL Settings est compatible avec le fichier texte, ce qui signifie que vos paramètres existants seront toujours respectés, et que vous pouvez éditer les paramètres avec l'application GUI, un éditeur de texte, ou les deux à la fois, comme vous le souhaitez !Le WSL est construit sur les principes de la confiance zéro, et nous sommes fiers de le démontrer en annonçant de nouvelles fonctionnalités et un support pour les entreprises utilisant le WSL.Tout d'abord, la prise en charge de WSL 2 par Microsoft Defender for Endpoint est maintenant sortie de la prévisualisation publique et est généralement disponible !Deuxièmement, d'autres fonctionnalités Intune arrivent sur WSL avec l'intégration de l'agent Linux Intune. Dès aujourd'hui, vous pouvez gérer les paramètres WSL via Intune, et il est possible également d'appliquer des scénarios d'accès conditionnel basés sur l'état de la distro Linux elle-même. Ceci est disponible aujourd'hui en tant qu'aperçu public, qui est d'abord livré avec la capacité de déterminer la conformité sur les noms et les versions de distro WSL en utilisant des scripts personnalisés. À l'avenir, cette fonctionnalité permettra de créer vos propres scripts Linux personnalisés pour la conformité.Enfin, Microsoft Entra Id fournira également une intégration avec WSL, en commençant par un aperçu public en juillet et août. En tant qu'utilisateur, cela signifie que la bibliothèque d'authentification de Microsoft (MSAL) sera en mesure de communiquer avec WSL de manière sécurisée, vous permettant de vous connecter automatiquement en utilisant vos informations d'identification Entra Id sur Windows à partir d'expériences dans WSL comme git, ou en utilisant Microsoft Edge. Pour les administrateurs d'entreprise, cela améliore la sécurité en fournissant un canal sécurisé pour acquérir et utiliser les jetons liés à l'appareil hôte.Dev Home dispose d'une nouvelle fonctionnalité « Environnements », qui vous permet de gérer, lancer et créer de nouveaux environnements de développement tels que des machines Hyper-V, des boîtes de développement et bien plus encore. WSL fait partie de cette histoire, puisque vous pourrez également interagir avec les distros WSL dans cette surface !Ce travail a été créé en suivant l'interface d'extension fournie par les environnements Dev Home. Whitewater Foundry propose d'autres produits et fonctionnalités basés sur le WSL, tels que Pengwin, une distro WSL avec des intégrations Windows, et Raft WSL, un programme pour gérer le WSL avec quelques fonctionnalités supplémentaires comme la prise d'instantanés de l'état de votre distro WSL.Pour les fans de Linux sur Windows, il y a aussi d'autres domaines du système d'exploitation qui reçoivent de nouvelles améliorations intéressantes qui sont disponibles dès maintenant :Microsoft conclue :Quel est votre avis sur le sujet ?