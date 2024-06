Annonces de Microsoft concernant Copilot durant l'édition 2024 de la conférence Microsoft Build

Vous pouvez créer vos propres copilotes dans Copilot Studio et Teams Toolkit for Visual Studio Code en disponibilité générale.

La publication de vos copilotes en tant qu'extensions Copilot sera bientôt disponible.

Les connecteurs Copilot dans Copilot Studio sont en avant-première publique.

Les plugins API seront bientôt disponibles

dépendance à l'égard de la précision de l'IA : comme tout outil d'IA, Copilot dépend de la précision et de la fiabilité de ses algorithmes, ce qui permet à des suggestions inexactes ou à des malentendus (« hallucinations » de l'IA de conduire à des erreurs ou à des communications erronées dans des documents, des présentations ou d'autres résultats, ce qui peut nuire à la productivité et à la qualité ;

préoccupations en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données : les entreprises doivent examiner attentivement les implications en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données, en veillant à respecter les réglementations en vigueur et à se prémunir contre les violations potentielles ou l'utilisation abusive des données;

courbe d'apprentissage et formation : les employés peuvent avoir besoin de temps pour apprendre à exploiter efficacement les fonctionnalités de l'outil et à l'intégrer dans leurs processus de travail existants, ce qui pourrait avoir un impact temporaire sur la productivité et l'efficacité;

risque de dépendance excessive à l'égard de l'IA : si l'assistance de l'IA peut améliorer la productivité, elle doit compléter le jugement humain et non le remplacer entièrement. Une dépendance excessive à l'égard de l'IA peut entraîner une diminution de la pensée critique, de la créativité et des compétences en matière de résolution de problèmes chez les employés;

considérations relatives aux coûts : les coûts de mise en œuvre peuvent varier. Les entreprises doivent évaluer le retour sur investissement (ROI) de l'adoption de l'outil par rapport aux coûts associés et déterminer si les avantages l'emportent sur les dépenses;

les coûts de mise en œuvre peuvent varier. Les entreprises doivent évaluer le retour sur investissement (ROI) de l'adoption de l'outil par rapport aux coûts associés et déterminer si les avantages l'emportent sur les dépenses; défis d'intégration : les entreprises dotées d'infrastructures informatiques complexes ou dépendant d'outils tiers peuvent rencontrer des difficultés d'intégration et assurer une interopérabilité harmonieuse avec les systèmes et flux de travail existants peut nécessiter des efforts supplémentaires de configuration ou de personnalisation.

Selon les données de l'outil "Work Trend Index" de Microsoft, un employé moyen passe 57 % de son temps à utiliser des applications de communication. Environ 25 % des plus gros utilisateurs de courrier électronique y consacrent 8,8 heures par semaine, tandis que les plus gros utilisateurs de réunions y consacrent 7,5 heures par semaine. La demande de solutions efficaces est donc évidente. Dans le but de répondre à ce besoin, Microsoft a lancé Copilot, un assistant d'IA générative initialement intégré dans les applications Microsoft 365, notamment Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et Windows 11.Microsoft a lancé dans un premier temps Bing Chat. Et bien que l'entreprise ait rebaptisé plus tard Bing Chat en Microsoft Copilot, l'assistant n'était disponible que pour les entreprises, les clients de Microsoft 365 et certains partenaires de Microsoft. Ce qui laissait parfois les utilisateurs dans la confusion. Dans le cadre du premier anniversaire de Copilot en février, Microsoft a étendu la disponibilité de l'assistant à tous les utilisateurs, avec une mise à jour importante de l'expérience sur le Web et dans l'application Copilot sur les magasins d'applications iOS et Android.Selon Microsoft, en tant que puissant "compagnon piloté par l'IA", il assiste les utilisateurs dans des tâches telles que le codage, l'écriture, la génération d'images et la réponse à des questions. L'intégration dans Windows 11 permet aux utilisateurs d'y accéder directement depuis la barre des tâches ou à l'aide d'un simple raccourci clavier.Microsoft dit avoir longuement testé Copilot en interne. « Nous constatons des avantages immédiats et de grandes envergures. Nos employés l'utilisent immédiatement. Il commence immédiatement à fournir des informations intelligentes qui vous aident à maîtriser votre travail. Nous sommes des pionniers dans l'utilisation de l'IA dans nos produits. Nous sommes la première entreprise au monde à lancer Copilot à grande échelle, et nous recueillons une foule d'informations », a déclaré Claire Sisson, chef de produit principale chez Microsoft Digital (MSD), l'organisation informatique interne de Microsoft.Lydia Fisher et Daniel Carrasco de Microsoft ont déclaré :« Nous avons fait des annonces passionnantes concernant notre plateforme Copilot lors de la conférence Microsoft Build de cette année. Nous avons créé de nouvelles voies pour les développeurs afin d'étendre, de personnaliser et d'amplifier les capacités de Copilot. Voici un aperçu de nos principales annonces pour les développeurs qui sont disponibles aujourd'hui et qui le seront bientôt ».Il existe trois façons d'étendre les capacités de Copilot par le biais de connecteurs, de plugins et de vos propres copilotes. Ces trois voies d'extension vous permettent d'ancrer, de personnaliser et d'améliorer les expériences de Copilot avec des données et des processus pour des expériences personnalisées et l'intégration de données externes. Vous pouvez développer des extensions Copilot en low-code dans Copilot Studio ou en pro-code dans Visual Studio Code avec l'extension Teams Toolkit.L'une des façons de créer des extensions Copilot consiste à publier vos propres copilotes en tant qu'extensions. Vous pouvez créer votre propre copilote dans Copilot Studio ou dans Azure AI Studio et l'intégrer à Copilot en tant qu'extension avec Teams Toolkit for Visual Studio Code.Nous introduisons deux façons de construire vos propres copilotes et de les publier en tant qu'extensions Copilot. Vous pouvez choisir de construire votre copilote avec une pile gérée -copilotes déclaratifs- pour déclarer les instructions de flux de travail, les actions, les connaissances et les déclencheurs, ou construire avec une pile personnalisée et apporter vos propres modèles de base, orchestrateur et héberger des fonctionnalités supplémentaires pour une expérience sur mesure avec -copilotes de moteur personnalisé- alimenté par la bibliothèque Teams AI et construit avec Teams Toolkit pour Visual Studio Code. Optez pour des copilotes déclaratifs pour les scénarios qui nécessitent une focalisation ou une spécialisation, une portée sur des sources de données spécifiques ou qui ciblent des rôles spécifiques au sein de votre organisation. Essayez les copilotes à moteur personnalisé lorsque vous voulez plus de contrôle sur l'expérience utilisateur, pour les scénarios qui nécessitent l'utilisation de LLM/SLM spécifiques, ou si vous voulez publier dans les magasins Microsoft en tant que fournisseur SaaS.Les connecteurs constituent une autre méthode pour créer des extensions Copilot. Ils vous permettent d'ancrer les réponses et d'intégrer de manière transparente des données externes dans Copilot, améliorant ainsi sa base de connaissances et la précision de ses réponses. Les connecteurs permettent à Copilot d'accéder à des données pertinentes pour répondre à des requêtes et lancer des actions. Les connecteurs de Copilot peuvent être construits à l'aide de nombreux connecteurs prêts à l'emploi vers des sources de données, des applications et des flux de travail ou à l'aide de code personnalisé pour un environnement innovant en permanence.Une autre possibilité d'extension consiste à créer de puissants plugins pour Copilot afin d'agir sur des systèmes externes ou d'apporter des données. Vous pouvez désormais créer ces plugins à partir de zéro avec une spécification OpenAPI en utilisant Copilot Studio ou Teams Toolkit for Visual Studio Code.Si vous disposez déjà d'une application Teams fonctionnant comme une extension de message, vous pouvez créer un plugin pour Copilot avec celle-ci. Nous allons introduire de nouvelles capacités dans les plugins d'extension de message pour prendre des mesures en votre nom sur des systèmes externes. Les commandes d'action seront bientôt disponibles sous forme de mises à jour des plugins d'extension de message et vous aideront à développer de nouveaux cas d'utilisation pour étendre Copilot.Les plugins @ mention dans Copilot pour Microsoft 365 permettent aux utilisateurs de mentionner des plugins spécifiques dans le chat, ce qui étend toutes les requêtes au plugin sélectionné. Grâce à cette fonctionnalité de la plateforme, les utilisateurs peuvent invoquer des plugins en les mentionnant dans leurs messages, rationalisant ainsi leur flux de travail dans l'environnement Copilot pour Microsoft 365. Cette intégration à venir simplifiera non seulement l'accès aux plugins, mais maintiendra également la continuité du travail, permettant aux utilisateurs d'exploiter des connaissances ciblées sans interrompre leur tâche en cours.Nous introduisons une nouvelle capacité à construire des copilotes avec des capacités d'agent dans Copilot Studio. Ces copilotes peuvent agir comme des agents indépendants qui peuvent être déclenchés par des événements, et pas seulement par des conversations, et orchestrer des processus complexes avec plus d'autonomie et moins d'intervention humaine. Par exemple, les agents Copilot peuvent résoudre des tickets informatiques du début à la fin, de manière indépendante et sous votre direction.La plupart de ces fonctionnalités sont disponibles dès aujourd'hui, d'autres sont en avant-première et seront bientôt disponibles !Bien que l’extensibilité de Copilot ouvre des horizons prometteurs, elle soulève également des questions critiques. La personnalisation poussée peut entraîner une complexité accrue, rendant les outils moins accessibles aux non-développeurs. De plus, la dépendance croissante à l’égard des suggestions d’IA pourrait potentiellement limiter la créativité et l’autonomie des utilisateurs.La sécurité est une autre préoccupation majeure. Avec l’intégration de données externes, le risque de fuites ou d’abus de données s’accroît. Il est impératif que Microsoft continue de renforcer les mesures de sécurité pour protéger les utilisateurs contre ces vulnérabilités.Enfin, il est crucial de considérer l’impact éthique de l’IA dans le développement logiciel. Voici d'autres inconvénients potentiels à prendre en compte avant de l'adopter :Source : Microsoft