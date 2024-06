L'opportunité de Microsoft

Des premiers résultats mitigés

OpenAI et Microsoft, une éventuelle compétition dans la livraison des produits IA pour les entreprises ?

Microsoft est devenu le « support technique d'OpenAI »

Microsoft évite de se limiter à OpenAI

Conclusion

La possibilité pour Microsoft de devenir la première plateforme d'IA pour les entreprises en a fait la société cotée en bourse avec la plus grande capitalisation au monde (même si Nvidia l'avait dépassée pendant quelques jours ), tandis que Wall Street s'extasie sur la révolution de la productivité à venir.Au sein de la grande enseigne du logiciel, les perspectives sont optimistes, mais la réalité est moins glamour et la voie du succès moins claire.C'est ce qui ressort d'entretiens avec plusieurs cadres supérieurs actuels de Microsoft, d'anciens cadres et de nombreux employés de base, qui ont demandé à rester anonymes afin de pouvoir partager des points de vue sincères sur l'avenir de l'entreprise dans le domaine de l'IA et sur ses relations avec la startup OpenAI, dont le chiffre d'affaires s'élève à 80 milliards de dollars.La question de savoir si les nouveaux services d'IA de Microsoft créeront suffisamment de valeur pour que les entreprises clientes paient un supplément pour cette technologie naissante suscite de réelles inquiétudes. Des projets d'IA internes ont été abandonnés ou remis en question et des équipes ont été remaniées, tandis que le partenariat avec OpenAI absorbe des ressources et suscite le ressentiment de certains membres du personnel.Mais il existe également un sentiment d'optimisme quant à la capacité de Microsoft à améliorer régulièrement ses offres en matière d'IA et à capitaliser sur la confiance qu'elle a acquise auprès de milliers d'entreprises qui utilisent ses logiciels depuis des dizaines d'années. L'IA générative est peut-être à la pointe du progrès, mais Microsoft pourrait gagner précisément parce qu'il s'agit d'une entreprise ancienne et non d'une nouvelle startup volatile.« Les clients font davantage confiance à Microsoft qu'à OpenAI, car ils achètent déjà l'écosystème de Microsoft », a déclaré un chercheur en IA de Microsoft. « Il est plus naturel pour les entreprises d'utiliser Microsoft que les offres d'OpenAI. Toutes ces fonctionnalités ne sont pas aussi révolutionnaires que ChatGPT à ses débuts, mais elles apportent une grande valeur ajoutée aux utilisateurs dans le domaine de la productivité ».Les chatbots orientés vers le consommateur sont tape-à-l'œil et amusants, mais l'argent réel sera gagné si les entreprises non seulement adoptent les grands modèles de langage et l'IA générative, mais les trouvent utiles pour améliorer les opérations, les ventes et d'autres processus.Une récente enquête de Morgan Stanley auprès des directeurs des systèmes d'information, les cadres qui décident des milliards de dollars dépensés chaque année pour la technologie, suggère que la première partie commence à se produire. La banque a constaté que l'IA et l'apprentissage automatique étaient la principale priorité des DSI au dernier trimestre 2023. Plus de deux tiers de ces dirigeants ont déclaré que l'IA avait déjà affecté leurs budgets informatiques.Face à une telle opportunité, le PDG Satya Nadella a rallié la quasi-totalité de l'entreprise autour du développement d'outils et de services d'IA basés sur les modèles GPT d'OpenAI. C'est la base de la gamme d'offres Copilot de Microsoft, qui fournit une assistance automatisée aux employés travaillant sur des documents texte, des feuilles de calcul, des questions de cybersécurité et d'autres tâches.« Presque toutes les personnes que je connais travaillent sur Copilot dans une certaine mesure », a déclaré le chercheur en IA de Microsoft à BI.La pression exercée sur pratiquement toutes les équipes pour qu'elles donnent la priorité à l'IA générative dans leurs applications a créé un certain ressentiment parmi les employés de base qui disent avoir dû faire plus avec moins après d'importants licenciements et un gel des salaires.Microsoft a également récemment déployé ses produits Copilot en interne. Les employés ont déclaré à BI que les premiers résultats étaient mitigés en ce qui concerne la fiabilité des résultats. Ils s'attendent toutefois à ce que la situation s'améliore avec le temps. Des cadres actuels et anciens ont décrit une course pour ajouter de la valeur à ces outils d'IA peu fiables et « gadgets » avant que l'excitation ne retombe et que les clients ne demandent s'ils obtiennent le retour qu'ils attendaient de cette technologie tant vantée.« Environ une fois sur dix, c'est de la magie », a déclaré un cadre de Microsoft à BI. « Le reste du temps, les clients se demandent pourquoi ils essaient ».Un porte-parole de Microsoft, Frank Shaw, a déclaré que l'entreprise est optimiste quant à ses outils d'IA et que les clients constatent un impact positif même à ce stade précoce. Les clients obtiennent une version plus aboutie des produits que les employés de Microsoft, et le géant du logiciel tient compte des commentaires de toutes les sources pour améliorer les outils. « Ces choses cessent rapidement d'être des tours de passe-passe », a-t-il déclaré.« C'est nous qui livrons ces produits », a ajouté Shaw, ce qui signifie que c'est Microsoft qui met les outils d'IA sur le marché de manière significative.OpenAI envisagerait un changement important de sa structure de gouvernance, selon un rapport . Le PDG Sam Altman a informé certains actionnaires que l'entreprise pourrait passer à un modèle d'entreprise à but lucratif qui ne serait plus contrôlé par son conseil d'administration à but non lucratif actuel.Un scénario potentiel envisagé est une structure de « société à but lucratif », similaire à celles adoptées par les rivaux d'OpenAI, Anthropic et xAI. Cette structure permettrait à OpenAI de réaliser des bénéfices tout en continuant à s'engager en faveur d'avantages sociétaux plus larges. Cependant, The Information note que les discussions sont en cours et fluides, ce qui indique qu'Altman et le conseil d'administration pourraient finalement choisir une autre voie.La pression se fait de plus en plus forte pour devenir une véritable entreprise plutôt qu'un groupe de recherche sur l'IA. C'est ainsi que la startup s'est retrouvée sur le terrain de Microsoft. En août, OpenAI a lancé un service GPT Enterprise plus robuste pour les entreprises.« Le gain d'OpenAI n'est pas encore la perte de Microsoft », a déclaré un autre cadre de Microsoft. « Cela pourrait se produire à l'avenir ».La réponse de Microsoft a été de créer des Copilots, qui peuvent être considérés comme des expériences maison de type ChatGPT pour les entreprises clientes existantes. L'entreprise les intègre à ses logiciels existants tout en offrant à ses clients l'accès à de nombreux modèles de langage de grande taille.Ces outils et services d'IA générative sont vendus dans le cadre de l'argumentaire « transformation numérique » de Microsoft, un effort de longue haleine visant à convaincre les entreprises clientes d'adopter les dernières technologies, comme le transfert des charges de travail sur site vers le cloud. Des entreprises comme Walmart et JPMorgan Chase ont fait appel à Microsoft pour intégrer l'IA générative dans leurs opérations et leurs produits.Le groupe au centre du rêve de Microsoft en matière d'IA d'entreprise est l'équipe AI Platform dirigée par Eric Boyd. Elle fait partie de l'organisation Cloud + AI de Scott Guthrie. L'équipe AI Platform a connu de nombreuses itérations. Ce qui était historiquement une organisation avec de nombreux jeux d'IA en interne s'est fortement appuyé sur le partenariat OpenAI. Cela a suscité un certain ressentiment et entraîné le départ de certains cadres qui avaient travaillé sur les initiatives d'IA internes de Microsoft.Les initiés disent que Microsoft se concentre moins sur les services internes qui constituaient auparavant Azure AI Services et plus sur le service Azure OpenAI.Un ancien cadre qui a quitté l'entreprise à la suite de ces changements a déclaré que des produits comme Azure Cognitive Search, Azure AI Bot Service et Kinect DK ont pratiquement disparu. Shaw a assuré que ces services existent sous une forme ou une autre, mais qu'ils ne font pas partie de l'organisation Azure AI, qu'ils ont été renommés ou qu'ils ont été regroupés avec d'autres produits.« L'ancien service Azure AI n'est en fait qu'un support technique pour OpenAI », a déclaré un ancien cadre de Microsoft. « Eric Boyd assure effectivement la maintenance du service OpenAI. Il s'agit moins d'un moteur d'innovation qu'auparavant. Aujourd'hui, il s'agit davantage d'un service informatique pour OpenAI. Le cœur battant de l'innovation est ailleurs ».Cette personne a ajouté : « Ce n'est pas très innovant, mais c'est une bonne stratégie commerciale ».Le service Azure OpenAI compte des centaines de développeurs qui soutiennent les clients du service Azure de Microsoft qui utilisent les modèles GPT d'OpenAI. Certains employés de Microsoft travaillent si étroitement avec OpenAI qu'ils ont des badges pour entrer dans les bureaux d'OpenAI, et certains employés d'OpenAI peuvent obtenir des badges pour entrer dans les locaux de Microsoft.L'équipe de la plateforme d'IA a connu récemment un changement de direction après que John Montgomery, un cadre qui dirigeait auparavant le produit, a été remplacé par Asha Sharma, l'ancien directeur de l'exploitation d'Instacart. L'équipe fournit ce que l'on appelle dans le secteur un « modèle en tant que service », où des entreprises comme Microsoft donnent accès à des modèles d'IA par le biais d'API.Parallèlement à ses efforts avec OpenAI, Microsoft élargit le nombre de modèles qu'elle met à la disposition des entreprises clientes. Le géant du logiciel a récemment investi 16 millions de dollars dans la startup française Mistral AI. Les modèles de Mistral seront proposés aux clients de Microsoft avec environ 1 600 autres modèles, dont ceux de Cohere et Meta.L'un des dirigeants de Microsoft a laissé entendre que l'entreprise ne limiterait pas les services de modélisation en tant que service et les services cloud aux seuls modèles OpenAI, ajoutant : « S'assurer que l'on dispose de la plus grande variété de modèles sur cette infrastructure est tout simplement une bonne affaire ».L'investissement dans Mistral peut donner l'impression que Microsoft s'éloigne stratégiquement d'OpenAI. C'est utile pour tenir les régulateurs antitrust à distance, mais cette personne a déclaré que la taille de l'investissement - 16 millions de dollars contre 13 milliards de dollars pour OpenAI - devrait dissiper cette perception. « Les gens veulent du drame, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes ».La relation étroite entre Microsoft et OpenAI est indéniable, mais elle soulève des questions sur l’équilibre entre partenariat et indépendance. Alors que l’IA continue de façonner notre avenir, Microsoft devra trouver un moyen de préserver son identité tout en collaborant avec des acteurs externes. Une chose est sûre : l’avenir de l’IA ne se limite pas à un simple « département informatique »Sources : Morgan Stanley , BIQuelle est la responsabilité des grandes entreprises technologiques dans le développement de l’intelligence artificielle ? Est-ce qu’elles devraient privilégier leurs propres initiatives ou collaborer étroitement avec des start-ups comme OpenAI ?Quels avantages et inconvénients voyez-vous dans le partenariat entre Microsoft et OpenAI ? Pensez-vous que cela renforce ou affaiblit l’innovation dans le domaine de l’IA ?Comment évalueriez-vous l’impact des départs d’exécutifs travaillant sur les projets d’IA maison de Microsoft ? Est-ce un signe de préoccupation ou simplement une évolution naturelle ?Quelles autres entreprises technologiques pourraient être confrontées à des dilemmes similaires entre partenariat et indépendance dans le domaine de l’IA ? Quelles stratégies devraient-elles adopter ?