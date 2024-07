Microsoft Corporation est une multinationale américaine et une entreprise technologique dont le siège se trouve à Redmond, dans l'État de Washington. Ses produits logiciels les plus connus sont la gamme de systèmes d'exploitation Windows, la suite d'applications de productivité Microsoft 365, la plateforme de cloud computing Azure et le navigateur web Edge. Ses produits matériels phares sont les consoles de jeux vidéo Xbox et la gamme d'ordinateurs personnels à écran tactile Microsoft Surface. Microsoft a été classée n° 14 dans le classement Fortune 500 2022 des plus grandes entreprises américaines en fonction de leur chiffre d'affaires total, et elle a été le plus grand fabricant de logiciels au monde en termes de chiffre d'affaires en 2022, selon Forbes Global 2000. Elle est considérée comme l'une des cinq grandes entreprises américaines de technologies de l'information, aux côtés d'Alphabet (société mère de Google), d'Amazon, d'Apple et de Meta (société mère de Facebook).L'intelligence artificielle (IA), dans son sens le plus large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis. Ces machines peuvent être appelées "IA".Microsoft a présenté cette année une nouvelle catégorie d' ordinateurs personnels dotés de fonctions d'intelligence artificielle et dénommés PC « Copilot+ ». Ces PC représentent la vision de Microsoft d'un matériel Windows phare axé sur l'IA. Ils intègrent tous des puces dédiées, appelées NPU, qui alimentent des expériences d'IA telles que Recall et sont également dotés d'une mémoire vive de 16 Go au minimum, associée à un disque dur SSD.Un nouveau rapport de Bloomberg aborde la question centrale du mouvement des PC IA, si l'on peut dire, à savoir en quoi un PC IA diffère d'un PC ordinaire et si cela intéresse quelqu'un. À en croire Microsoft, ces PC IA (tous des ordinateurs portables) peuvent utiliser leurs NPU intégrées pour exécuter des applications optimisées et accéder à de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas possibles sur les PC ordinaires. Le seul problème est que ce lot de nouvelles applications et fonctionnalités est minuscule. C'est pourquoi certaines entreprises attendent qu'il y ait un marché plus important, ce qui est un peu le scénario de l'œuf et de la poule.Bloomberg indique que selon le cabinet d'analyse IDC, seuls 3 % des PC livrés en 2024 répondront aux critères de Microsoft pour un PC IA. Ces critères incluent un NPU capable d'au moins 40 TOPS de performance, 16 Go de mémoire et 256 Go de stockage SSD. À ce jour, les seules machines certifiées par Microsoft avec ces spécifications sont les processeurs Qualcomm Snapdragon X, mais AMD et Intel devraient être certifiés dans le courant de l'année. Quoi qu'il en soit, il n'est pas évident pour une entreprise de consacrer des ressources à cette part infime d'un gâteau gigantesque, et il est donc logique que certaines entreprises gardent la poudre aux yeux pour l'instant.Malgré les difficultés rencontrées pour convaincre leurs partenaires et leurs clients de monter à bord du train de l'IA sur PC, Microsoft et Qualcomm avancent à toute vapeur. Qualcomm pense pouvoir déloger Intel et AMD de leurs positions sur le marché des ordinateurs portables Windows et a déclaré que son objectif était de conquérir jusqu'à 50 % du marché en cinq ans. Michael Dell est également cité dans l'article, affirmant que l'achat d'un PC à intelligence artificielle est le meilleur moyen d'assurer l'avenir de votre ordinateur, car il pourrait être très important "à l'avenir".L'hésitation de certains grands noms de la technologie, comme Salesforce et Adobe, à créer des versions compatibles avec Arm de leurs applications les plus populaires pourrait perdurer pendant un certain temps, reléguant le pool de "fonctionnalités d'IA" à la seule responsabilité de Microsoft dans un avenir prévisible. Ces fonctions comprennent la désormais célèbre fonction Recall, qui a été retardée en raison de problèmes de confidentialité. Il semble donc que même Microsoft éprouve des difficultés à trouver comment créer des applications convaincantes basées sur l'IA pour les consommateurs.BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?