Officieusement, à mon avis, et ce n'est pas propre à Microsoft, mais [le plan politique conservateur] le projet 2025 se profile et le véritable travail de changement des systèmes associé aux programmes DEI partout dans le monde n'est plus essentiel pour les affaires ou intelligent comme il l'était en 2020.



C'est pourquoi la durée de vie intentionnelle et stratégique de 3 à 5 ans des engagements de nombreuses entreprises en matière d'inclusion après le meurtre de George Floyd est en train d'être réévaluée.



De mon point de vue, le timing était impeccable pour que les entreprises du monde entier puissent réévaluer la voie à suivre au cas où leurs contrats fédéraux américains seraient menacés si le travail se poursuivait en l'état.



L'acronyme DEI (diversity, equity and inclusion) est souvent utilisé pour décrire les programmes et les initiatives mis en place par une entreprise pour améliorer ces domaines. L'action repose sur l'idée que le recrutement et le soutien de travailleurs d'origines diverses font partie intégrante de la réussite d'une entreprise, et englobe des politiques et des initiatives conçues pour aider tous les employés à se sentir accueillis et équipés pour accomplir leur travail à un niveau élevé. En termes simples, les experts DEI expliquent que la diversité, l'équité et l'inclusion doivent travailler ensemble afin de créer "une main-d'œuvre plus forte".Souvent, les programmes de formation DEI échouent parce qu'ils donnent la priorité à l'orientation des comportements des employés au lieu de s'attaquer à la racine des préjugés nuisibles ; la façon dont les gens se perçoivent. Afin de créer un changement de comportement significatif, il est essentiel d'aborder et de modifier la façon dont les gens voient les choses. Il s'agit là d'une approche fondamentalement différente des initiatives DEI par rapport aux approches axées sur le comportement qui, trop souvent, utilisent la culpabilité comme principal facteur de motivation. Les gens finissent par se lasser au bout d'un moment.De nombreuses entreprises technologiques, dont Microsoft, se sont engagées à améliorer leurs efforts en matière de diversité à la suite du meurtre, en 2020, de George Floyd par un policier de Minneapolis et les manifestations historiques qui ont suivi. En 2020, Microsoft s'est engagée à doubler le nombre de "dirigeants noirs" au sein de l'entreprise d'ici à 2025. Les progrès réalisés par Microsoft dans le cadre de cet engagement ne sont pas non plus clairs. Et les programmes DEI semblent avoir du plomb dans l'aile. Les entreprises se retirent une à une de ses efforts, un signe potentiel qu'ils ne fonctionnent pas.Un nouveau rapport de Business Insider indique que Microsoft a rejoint le rang des entreprises technologiques qui sont revenues sur les engagements pris dans le cadre des initiatives DEI. Un courriel interne de Microsoft obtenu par le média révèle que l'entreprise a récemment licencié une équipe DEI. L'auteur du courriel serait le responsable de l'équipe DEI licenciée. Il y indique que son rôle et son équipe ont été supprimés en raison de l'évolution des besoins de l'entreprise à compter du 1er juillet 2024. De plus, le responsable de l'équipe DEI licenciée reproche à Microsoft son manque d'investissement dans les initiatives DEI.Le courriel semble regretter la façon dont les initiatives DEI chez Microsoft ont progressivement perdu en importance ces dernières années. Il poursuit en affirmant que les initiatives DEI sont en danger non seulement chez Microsoft, mais dans toutes les entreprises :Le nombre d'employés licenciés par l'entreprise n'est pas clair. Jeff Jones, porte-parole de Microsoft, a déclaré dans un communiqué : « nos engagements en matière de diversité et d'intégration restent inchangés. Notre objectif en matière de diversité et d'inclusion est inébranlable et nous restons fermes sur nos attentes, nous donnons la priorité à la responsabilité et nous continuons à nous concentrer sur ce travail ». Cependant, selon le courriel qui a fait l'objet de fuite, l'ancien chef de l'équipe DEI estimait que l'entreprise avait discrètement abandonné les initiatives DEI qu'il avait mises en avant lors des manifestations de 2020.Il s'agissait notamment de dépenser 150 millions de dollars pour des programmes DEI et de rendre obligatoire une formation sur la tolérance et le privilège pour tous les employés non noirs. Le PDG Satya Nadella avait précédemment insisté sur le fait que de telles mesures ne seraient pas "un événement unique". Les déclarations du porte-parole Jeff Jones ne donnent aucun détail sur l'évolution des initiatives DEI chez Microsoft, mais à l'échelle de l'industrie, la firme de Redmond n'est que l'une des nombreuses entreprises de technologie qui se sont retirées quelque peu des efforts en matière de diversité ces dernières années.Zoom a licencié une équipe DEI au début de l'année. Google et Meta ont tous deux réduit leur personnel et leurs programmes qui relevaient de l'investissement en matière de DEI. Selon les données fournies par le site d'emploi Indeed, à la mi-2023, les offres d'emploi pour les équipes DEI avaient diminué de 44 % par rapport à la même période de l'année précédente. Et en novembre 2023, dernier mois complet pour lequel des données sont disponibles, elles ont chuté de 23 % d'une année sur l'autre. Le contraste est saisissant avec la période 2020-2021, au cours de laquelle ces postes ont augmenté de près de 30 %.Selon plusieurs experts, les initiatives DEI ne fonctionnent tout simplement pas, tout en nécessitant d'énormes investissements. Et les entreprises, y compris le personnel, finissent par se lasser. En apparence, les défis organisationnels prennent de nombreuses formes : manque de responsabilité, faible engagement des employés, mauvaise communication, conflit ou résistance, pour n'en citer que quelques-uns. Mais selon les experts, en réalité, ces problèmes apparemment distincts sont des symptômes interconnectés d'un défi central : la façon dont les individus se perçoivent et perçoivent les autres sur le lieu de travail.Dans les commentaires, les avis sont partagés. Certains critiques affirment que les entreprises n'ont de valeurs que pendant les périodes fastes, lorsqu'il s'agit de bonnes relations publiques. D'autres estiment que les initiatives DEI sont inutiles. « Les programmes DEI dans les entreprises ne sont qu'un gouffre financier. Ce ne sont que des programmes de bien-être qui ne font aucune différence dans le produit/service fourni. Je n'ai encore jamais rencontré une personne qui était enthousiaste à l'idée de travailler quelque part en raison de son programme DEI », peut-on lire dans les commentaires.Un rapport publié par Gartner en nombre 2021 a révélé que malgré la position unique qu'occupent les managers en première ligne, dans la plupart des organisations, ils ne font que soutenir les initiatives DEI plutôt que de s'approprier les résultats de ces initiatives. D'après Lily Zheng, auteur du livre DEI Deconstructed, trois raisons expliquent l'échec des efforts d'IED : la lassitude des employés, les réactions négatives aux initiatives DEI et le déni des inégalités.La suppression de l'équipe DEI par Microsoft intervient à un moment où l'entreprise a l'habitude de réduire ses effectifs à la fin de l'année fiscale. L'année dernière, Microsoft a annoncé son intention de licencier 10 000 employés. À l'instar d'autres géants de la technologie, Microsoft a embauché un grand nombre de nouveaux employés pendant la pandémie, en raison de l'augmentation de ses bénéfices et la montée en flèche de la demande pour certains services cloud.Mais au cours des premiers mois de 2023, le vent a tourné, les marques cherchant à sauver leurs résultats, et Microsoft a continué à procéder à de nouvelles vagues de licenciements depuis. Les licenciements massifs ont également touché un certain nombre de concurrents de Microsoft, Amazon ayant annoncé à la même époque son intention de licencier 18 000 employés. En mars 2023, Meta, la société mère de Facebook, a annoncé qu'il supprimerait environ 10 000 emplois.Meta a également annoncé qu'il cesserait de recruter pour 5 000 postes qu'elle essayait de pourvoir, dans le cadre d'un effort plus large visant à réduire de 13 % l'ensemble de ses effectifs. La série de suppressions la plus médiatisée a toutefois eu lieu chez Twitter (aujourd'hui X), après que le milliardaire Elon Musk a racheté l'entreprise pour 44 milliards de dollars fin 2022. Selon certaines données, Musk a supprimé 50 % des effectifs de l'entreprise.