Xbox est une marque de jeux vidéo qui comprend cinq consoles de jeux vidéo de salon, ainsi que des applications (jeux), le service de streaming Xbox Cloud Gaming et des services en ligne tels que le réseau Xbox et le Xbox Game Pass. La marque est produite par Microsoft Gaming, une division de Microsoft et le directeur de Xbox est Phil Spencer, qui a succédé à l'ancien directeur Marc Whitten fin mars 2014.L'appareil original a été la première console de jeux vidéo proposée par une entreprise américaine après l'arrêt des ventes de l'Atari Jaguar en 1996. Elle s'est vendue à plus de 24 millions d'exemplaires en mai 2006. La deuxième console de Microsoft, la Xbox 360, a été lancée en 2005 et s'est vendue à 86 millions d'exemplaires en octobre 2021. La troisième console, la Xbox One, a été lancée en novembre 2013 et s'est vendue à 58 millions d'exemplaires. La quatrième gamme de consoles Xbox, les Xbox Series X et Series S, a été lancée en novembre 2020.Les ventes de consoles Xbox ont de nouveau chuté, poursuivant la tendance à la baisse du matériel de jeu de Microsoft. Ces dernières années ont été riches en événements pour la division jeux de Microsoft, avec le rachat très médiatisé d'Activision Blizzard par Xbox qui s'est finalement achevé en octobre dernier et le Xbox Game Pass qui continue d'attirer de nouveaux abonnés.Les ventes de matériel Xbox semblent raconter une histoire différente, car des événements et des rapports récents semblent suggérer que Xbox s'éloigne des consoles pour se concentrer davantage sur la sortie de jeux autrefois exclusifs sur d'autres plates-formes. Le Xbox Cloud Gaming a été étendu à des plateformes comme Amazon Fire TV cet été, et des titres comme Sea of Thieves et Party Animals ont commencé à faire leur chemin sur PlayStation 5 au cours des derniers mois. Des initiés ont également affirmé que Xbox pourrait réduire la commercialisation des consoles en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en raison des ventes de la Xbox Series X/S qui sont inférieures à celles de la PS5.Comme cela a été rapporté par plusieurs médias, Microsoft a récemment publié son dernier rapport fiscal, qui indique que les ventes de consoles Xbox ont chuté pour le deuxième trimestre consécutif. Le rapport indique que les ventes de matériel ont connu une baisse stupéfiante de 42 % au quatrième et dernier trimestre de l'année fiscale 2024, ce qui représente une chute nettement plus importante que celle de 31 % enregistrée au trimestre précédent. Par ailleurs, les ventes de consoles Xbox sont en déclin depuis le début de l'année fiscale 2024, le seul répit étant une hausse de 3 % pendant les fêtes de fin d'année au deuxième trimestre.Dernier rapport fiscal de MicrosoftQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que la stratégie présumée de Xbox visant à s'éloigner des consoles pour se concentrer sur d'autres plateformes est crédible ou pertinente ?