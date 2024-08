Le 19 juillet 2024, une panne informatique mondiale a touché des entreprises, des aéroports et des médias à travers le monde. Microsoft a confirmé qu'elle était consciente de ces problèmes, mais de nombreux experts en cybersécurité ont indiqué que la source potentielle du problème était l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike, qui fournit une surveillance et une protection contre les cyberattaques à de nombreuses entreprises de premier plan.Plus de 1 000 vols ont été annulés, principalement dans le secteur du transport aérien. Des aéroports tels que Hong Kong International Airport, l’aéroport de Berlin, l’aéroport de Zurich et l’aéroport de Budapest ont été touchés. La compagnie aérienne Ryanair a signalé des problèmes de réservation et d’enregistrement. De plus, les systèmes de réservation de Cathay Pacific, Hong Kong Express et Hong Kong Airlines sont restés indisponibles pendant plusieurs heures, entraînant des retards et des désagréments pour les voyageurs. L’entreprise de cybersécurité américaine CrowdStrike a reconnu être à l’origine de ces problèmes.Le bilan des entreprises concernant CrowdStrike se poursuit. Dans une nouvelle interview, Ed Bastian, PDG de Delta, estime que Microsoft possède « probablement la plateforme la plus fragile », tout en louant le bilan d'Apple en matière de pannes.Cette récente interview intervient alors que Delta a engagé un avocat pour poursuivre Microsoft et CrowdStrike. La société affirme que la panne de CrowdStrike lui a coûté environ 500 millions de dollars. Elle demande donc des dommages et intérêts aux entreprises responsables.Alors que Delta continue de s'appuyer sur l'infrastructure informatique de Microsoft, le PDG Ed Bastian a tenu des propos acerbes à l'égard de l'entreprise.Interrogé sur les relations futures entre Delta et Microsoft, il a déclaré : « J'ai l'impression qu'il s'agit probablement de la plateforme la plus fragile dans ce domaine. Quand avez-vous entendu parler pour la dernière fois d'une grosse panne chez Apple ? »L'interviewer s'est demandé si les meilleurs résultats d'Apple n'étaient pas simplement dus au fait que les entreprises ne sont pas aussi nombreuses à compter sur la société. M. Bastian a éludé la question et a poursuivi en soulignant que Delta et Microsoft sont toujours des partenaires, mais que Microsoft doit faire preuve d'une plus grande vigilance.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les propos du PDG de Delta Air Lines à l'égard de Microsoft crédibles ou pertinents ?