RAM : 4 gigaoctets (Go) ou plus ;

TPM : Trusted Platform Module (TPM) version 2.0;

Micrologiciel système : UEFI, compatible avec Secure Boot ;

Carte graphique : compatible avec DirectX 12 ou une version ultérieure, avec un pilote WDDM 2.0 ;

Affichage : affichage haute définition (720p), écran de 9 pouces ou plus, 8 bits par canal de couleur ;

Processeur : 1 gigahertz (GHz) ou plus avec deux cœurs ou plus sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur une puce (SoC) ;

Stockage : 64 Go ou plus d'espace de stockage disponible sont nécessaires pour installer Windows 11. Un espace de stockage supplémentaire peut être nécessaire pour télécharger les mises à jour et activer certaines fonctionnalités ;

Connexion Internet : une connexion Internet est nécessaire pour effectuer les mises à jour, et pour télécharger et utiliser certaines fonctionnalités. L'édition familiale de Windows 11 nécessite une connexion Internet et un compte Microsoft pour terminer la configuration du périphérique lors de la première utilisation.

Analyse critique de la situation

Exclusion des utilisateurs existants : En durcissant les exigences système, Microsoft risque d’exclure des utilisateurs qui ont déjà installé Windows 11 sur des machines incompatibles. Cela peut entraîner des frustrations et des problèmes pour ces utilisateurs.

Impact sur l’adoption de Windows 11 : En rendant l’installation plus difficile, Microsoft pourrait décourager certains utilisateurs de passer à Windows 11. Cela pourrait ralentir l’adoption du nouveau système d’exploitation.

Sécurité et performances : D’un autre côté, Microsoft affirme que ces exigences sont nécessaires pour garantir la sécurité et les performances optimales de Windows 11. Ils veulent s’assurer que les utilisateurs bénéficient d’une expérience fluide et sécurisée.

Réactions de la communauté : La décision de Microsoft a suscité des réactions mitigées. Certains applaudissent la démarche pour des raisons de sécurité, tandis que d’autres la considèrent comme une restriction injuste.

Après avoir perdu des utilisateurs, Windows 11 franchi la barre des 30%

Lors du déploiement de Windows 11, Microsoft a présenté des exigences strictes. Pourtant, en juin 2022, une enquête réalisée par Lansweeper , un fournisseur de services de gestion informatique, a révélé que sur 30 millions d'appareils Windows dans les entreprises, seuls 45 % d'entre eux pouvaient bénéficier de la mise à niveau gratuite vers Windows 11. Résultat des courses, l'adoption de Windows 11 était si faible au point que le système d'exploitation était moins populaire que Windows XP, vieux de 20 ans. Pour installer ou mettre à niveau vers Windows 11, les appareils devaient répondre à la configuration matérielle minimale suivante :Les exigences matérielles strictes de Microsoft pour Windows 11 sont bien connues, et la méthode pour les contourner est probablement aussi connue de tous ceux qui ont besoin d'exécuter Windows 11 sur des ordinateurs plus anciens ou dans un environnement virtuel. Si Microsoft se contentait d'afficher un filigrane pour indiquer « Configuration système requise non satisfaite », l'entreprise semble vouloir passer à la vitesse supérieure.En effet, Microsoft a corrigé l'une des méthodes utilisées pour contourner les exigences du système, resserrant ainsi les failles que les utilisateurs utilisaient pour mettre à jour leur système sans respecter les exigences. Microsoft a commencé à appliquer des correctifs à un exploit qui permettait aux utilisateurs d'éviter la vérification de la configuration requise. Il s'agissait d'ajouter « /product server » à l'exécutable d'installation de Windows 11, ce qui l'obligeait à ignorer la vérification du matériel lors de l'installation sur un PC incompatible.Bien que cette astuce existe depuis un an, il semble que Microsoft en ait finalement eu assez. Comme le rapporte TheBobPony sur X, à partir du dernier patch de la branche Canary, l'astuce « /product server » ne fonctionne plus. Il est probable que Microsoft traque et corrige les moyens utilisés par les utilisateurs pour contourner les exigences du système.Il convient de noter que le correctif ne se trouve actuellement que sur la branche Canary, ce qui signifie que l'astuce devrait toujours fonctionner sur une version de Windows 11. Cependant, comme le correctif Canary fait son chemin dans le pipeline, ne vous attendez pas à ce qu'il soit présent longtemps.Dans cette section, nous allons examiner de manière critique la décision de Microsoft de renforcer les exigences système pour Windows 11. Voici quelques points à considérer :En fin de compte, il est essentiel de peser les avantages et les inconvénients de cette décision. Quelle que soit la position, il est clair que Microsoft cherche à façonner l’avenir de Windows avec Windows 11, même si cela signifie des ajustements pour les utilisateurs actuels .En mars, Statcounter a signalé une baisse notable de la part de marché de Windows 11, et la tendance s'est poursuivie en avril 2024. Après avoir atteint son record historique de 28,16 % en février 2024, Windows 11 est passé sous la barre des 26 %. Selon Statcounter, en avril 2024, Windows 11 est passé de 26,68 % à 25,65 %. Le gros des utilisateurs a apparemment jeté son dévolu sur Windows 10 puisque l'OS a franchi la barre des 70 % pour la première fois depuis septembre 2023, même si, quelques mois plus tard, le pourcentage est retombé à 65.Les raisons susceptibles d’aider à la compréhension de cette situation s’accumulent.La Free Software Foundation (FSF) liste deux raisons principales : L’obligation des utilisateurs de créer un compte Microsoft qui permet à la firme de corréler le comportement de l'utilisateur avec son identité personnelle et l’exigence matérielle du TPM 2.0 qui renforce le contrôle de l’entreprise sur les possesseurs des PCWindows n’est plus bon aussi bon que ce qu’il était autrefois est l’essentiel de ce que la sortie d’Andy Young à propos de Windows 11 suggère d’en tirer. C’est une prise de position similaire à celle d’un utilisateur de l’OS dans un retour d’expérience de patmicro : « Il y a pas mal de choses qui ne vont pas bien dans cette mouture de Windows. »Le menu démarrer de Windows 11 est connu pour être l’une des pierres d’achoppement entre les utilisateurs de l’OS et son éditeur qu’est Microsoft. Ce dernier avait fait l’objet de critiques aux premières heures du lancement de Windows 11. Le menu Démarrer et les icônes de la barre des tâches n’étaient plus centrés par défaut et non alignés à gauche comme ce fut toujours le cas dans les anciennes versions de Windows. De plus, il n’était plus possible de déplacer la barre des tâches en haut de l’écran. De même, le glisser-déposer qui était disponible sur la barre des tâches de Windows 10 ne l’était plus avec Windows 11.Sachant que les choix opérés sur ce nouveau menu Démarrer pourraient ne pas plaire à tout le monde, l’équipe de Microsoft avait intégré des outils de personnalisation dans le nouveau système. La solution Microsoft étant fastidieuse, l’entreprise Stardock avait fini par proposer son outil Start11 qui permet de personnaliser en profondeur le menu Démarrer de Windows 11 et même de restaurer certaines fonctionnalités du menu de Windows 10 avec plus de simplicité.Le menu démarrer Windows 11 revient néanmoins sur la scène avec une plainte d’un utilisateur, ex développeur chez Microsoft, selon laquelle ses performances sont mauvaises même avec un puissant PC.« Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé avec W11, et je ne pense pas que ce soit un problème dépendant de mon matériel, mais l'ouverture de l'explorateur de fichiers ou du gestionnaire des tâches prend beaucoup plus de temps et est généralement beaucoup plus lente », commente un internaute.Les rapports d’utilisateurs ennuyés par le système d’exploitation touchent à divers aspects en dehors du menu démarrer, comme le rapportent des internautes. C’est à tel point qu’un d’eux généralise : « Malheureusement, tout sous Windows est de qualité similaire (je suis devenu un pessimiste de Windows). »Néanmoins, Windows 11 a progressé au fil des mois en termes d'adoption et a désormais franchi la barre des 30 %. Cette évolution est-elle imputable aux nouveaux PC vendus avec l'OS, aux mises à jour hardware en entreprise et chez les particuliers qui ont effectué la migration ou alors aux mises à jour logiciel de Windows 11 proposant des fonctionnalités qui ont convaincu certains réfractaires ?Source : StatCounter Pensez-vous que Microsoft devrait être plus souple en ce qui concerne les exigences système de Windows 11, ou est-il justifié de maintenir des normes strictes pour garantir la sécurité et les performances ?Avez-vous déjà essayé d’installer Windows 11 sur un PC qui ne répondait pas aux exigences minimales ? 