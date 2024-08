Les ingénieurs logiciels spécialisés en IA gagnent jusqu'à 100 000 $ de plus que leurs homologues non spécialisés en IA et certaines entreprises sont prêtes à les rémunérer à hauteur d'un million de dollars

Allemagne : le salaire annuel d'un ingénieur en IA serait d'environ 84 574 euros ;

Royaume-Uni : un ingénieur en IA pourrait toucher un salaire moyen annuel pouvant aller jusqu'à 60 000 livres par an ;

Australie : le salaire d'un ingénieur en IA pourrait atteindre 110 000 dollars australiens par an ;

Singapour : le salaire annuel moyen d'un ingénieur en IA serait de 74 943 dollars singapouriens ;

Canada : le salaire annuel moyen d'un ingénieur en IA s'élèverait à plus de 85 000 dollars canadiens.

Grosso modo, les USA se positionnent comme l’eldorado pour les travailleurs de la filière informatique

Voici une comparaison du détail de rémunération des deux ingénieurs logiciels les plus haut placés, présentée dans la capture d'écran partagée par le rapport, et qui met en avant des salaires de base annuels respectifs de 269 000 et 290 000 dollars.Le rapport a en sus examiné les salaires moyens, les augmentations et les primes en espèces des ingénieurs logiciels de Microsoft dans différentes divisions.La rémunération la plus élevée a été observée chez les ingénieurs de la nouvelle organisation de Microsoft chargée de l'IA, créée en mars lorsque le géant de la technologie a nommé Mustafa Suleyman, cofondateur de DeepMind, au poste de directeur général, selon le rapport.L'équipe de Suleyman se concentre sur le développement de produits d'intelligence artificielle grand public tels que le chatbot Copilot de Microsoft et le moteur de recherche Bing. Voici un tableau comparant la rémunération des unités IA et Azure de Microsoft :L'écart continue de se creuser entre les rémunérations des spécialistes de l'IA et les autres ingénieurs logiciels. Une nouvelle analyse comparative des rémunérations indique qu'en avril 2024, les ingénieurs logiciels avec des compétences en IA touchaient un salaire médian de près de 300 000 $, tandis que les autres ingénieurs logiciels gagnaient environ 100 000 $ de moins. Le rapport indique que l'écart de rémunération, qui était déjà d'environ 30 % à la mi-2022, est passé à près de 50 %. Afin d'attirer les meilleurs talents en matière d'IA, les entreprises n'hésitent pas à offrir des rémunérations lucratives, qui peuvent parfois atteindre un million de dollars.La course à l'IA a favorisé une hausse considérable de la demande mondiale pour les compétences en IA (apprentissage automatique, apprentissage profond, science des données, traitement du langage naturel…). Selon des études, la demande dépasse largement l'offre réelle et cela concerne à la fois les ingénieurs en IA et les chercheurs en IA. Sachant cela, les entreprises font parfois des offres très alléchantes pour s'assurer les services de meilleurs spécialistes de l'IA. Cette vulnérabilité des entreprises offre une aubaine rare aux talents en IA pour négocier des rémunérations à des sommets jamais atteints auparavant.De récentes données publiées par Levels.fyi, un site qui suit les tendances salariales, révèlent que les ingénieurs en IA peuvent prétendre à des rémunérations de plusieurs centaines de milliers de dollars aux États-Unis. En avril 2024, le salaire médian des ingénieurs logiciels avec des compétences en IA s'élevait à 300 000 $ aux États-Unis, un chiffre qui éclipse d'environ 100 000 $ les revenus de leurs homologues ne travaillant pas dans le domaine de l'IA. La disparité salariale entre les ingénieurs en IA et ceux qui ne le sont pas, qui était d'environ 30 % au milieu de l'année 2022, s'est aujourd'hui creusée à près de 50 %.Alina Kolesnikova, scientifique des données qui a compilé les données pour Levels.fyi, souligne que les organisations accordent une grande importance à l'expertise en IA, quel que soit le niveau de l'emploi. Cet écart de rémunération est encore plus flagrant dans certaines entreprises. Par exemple, Cruise, une entreprise spécialisée dans les voitures autonomes, rémunère ses ingénieurs en IA au niveau du personnel avec un salaire médian de 680 500 dollars, un chiffre qui dépasse de 185 500 dollars les revenus de leurs homologues ne travaillant pas dans le domaine de l'IA. Il y a également des rémunérations qui atteignent le million.Glassdoor estime que le salaire de base moyen d'un ingénieur en IA est de 108 043 $ par an aux États-Unis. En France, le salaire moyen d'un ingénieur spécialisé en IA serait d'environ 50 139 euros. Les analystes indiquent que ces chiffres sont nettement supérieurs au salaire annuel moyen de l'ensemble des professions dans ces pays. Les ingénieurs en IA collaborent généralement avec des scientifiques des données et d'autres parties prenantes, traduisant leurs stratégies axées sur les données en une application d'IA au niveau de la production. Voici d'autres exemples :Pour s'assurer les services des meilleurs talents en IA, les entreprises offrent des salaires lucratifs, qui peuvent parfois atteindre un million de dollars. « Il est clair que les entreprises apprécient les compétences en IA et sont prêtes à payer le prix fort pour les acquérir, quel que soit le niveau de l'emploi », a déclaré Kolesnikova. Elles acquièrent aussi des startups et débauchent les talents de leurs rivaux. En outre, elles investissent dans la formation de la prochaine vague de spécialistes l'IA. Les géants de la technologie tels que Google, Amazon, Meta et Microsoft se livrent une concurrence encore plus féroce.Ils séduisent les chercheurs et les ingénieurs en IA avec des salaires très élevés, des plans d'action et même des primes à la signature qui se chiffrent en millions. Leurs stratégies comprennent l'acquisition de startups prometteuses dans le domaine de l'IA, le débauchage de talents chez les concurrents et l'établissement de laboratoires de recherche sur l'IA dans des régions riches en talents. JP Morgan a dépensé des millions pour créer un centre de recherche sur l'IA à l'université Carnegie Mellon, et Amazon s'est engagé à former 2 millions de personnes à travers le monde pour mieux comprendre l'IA générative d'ici à 2025.Microsoft, qui est réputée pour cultiver les talents en matière d'IA, a vu certains de ses professionnels de l'IA être recrutés par d'autres entreprises. Bien que les détails ne soient pas divulgués, il est évident que la demande d'expertise en matière d'IA monte en flèche et que les entreprises se donnent beaucoup de mal pour s'assurer les meilleurs talents. OpenAI, un partenaire clé de Microsoft et l'un des leaders de la course à l'IA, a récemment perdu de nombreux spécialistes de l'IA, notamment des chercheurs de renom en sécurité de l'IA comme Ilya Sutskever, cofondateur d'OpenAI et ancien directeur scientifique, et Jan Leike.Les grandes entreprises technologiques continuent à investir massivement dans le développement de nouvelles technologies d'IA, ce qui favorise la demande de recrues compétentes en matière d'IA. Cette demande croissante fait grimper les salaires dans l'ensemble du secteur. Selon les analystes, la demande croissante de compétences en IA est en train de remodeler le marché de l'emploi. Les ingénieurs en IA font désormais partie des personnes qui gagnent le plus dans l'industrie technologique. Le rapport indique que les entreprises reconnaissent le rôle essentiel des technologies de l'IA dans le maintien de leur compétitivité.Par conséquent, elles sont prêtes à payer le prix fort pour s'assurer les meilleurs talents. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que l'IA continue d'imprégner divers secteurs, notamment la finance, les soins de santé et les transports. En somme, Kolesnikova estime que l'essor du secteur de l'IA et la pénurie croissante de talents ont entraîné une hausse substantielle des salaires des professionnels de l'IA. Les organisations investissent massivement dans les talents de l'IA, offrent des salaires élevés et financent des initiatives éducatives pour s'assurer qu'elles ont accès à des professionnels de l'IA compétents.« Alors que l'IA bouleverse une grande partie de l'industrie, elle place également la barre plus haut en ce qui concerne la rémunération des ingénieurs en 2024. C'est un témoignage de l'endroit où les entreprises choisissent d'investir et où elles visent à rivaliser pour attirer les meilleurs talents », écrit Kolesnikova.Aux USA, les développeurs informatique reçoivent des salaires de 3 à 5 fois plus élevés que dans les autres pays. En 2016, OpenAI d’Elon Musk a arraché Sutskever et Ian Goodfellow – deux chercheurs en IA – à Google grâce à des salaires respectifs de 1,9 million et 800 000 dollars l’an. Une étude de Hired publiée sur cette plateforme avait déjà souligné ces disparités. Hors des États-Unis, les entreprises du logiciel sont bien moins généreuses avec les développeurs.Ces chiffres sont-ils cohérents avec la réalité dont vous êtes au fait ?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer de tels salaires dans le secteur de l'intelligence artificielle ?Avez-vous eu une expérience professionnelle aux USA ? Comment la comparez-vous à celle de votre pays actuel de résidence sur des axes tels que ceux du salaire et du coût de la vie ?