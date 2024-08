Le projet Mono (mono/mono) (« original mono ») est un élément important de l'écosystème .NET depuis son lancement en 2001. Microsoft est devenu l'intendant du projet Mono lorsqu'il a acquis Xamarin en 2016.La dernière version majeure du projet Mono date de juillet 2019, avec des versions mineures de correctifs depuis cette date. La dernière version de correctif date de février 2024.Nous sommes heureux d'annoncer que l'organisation WineHQ prendra le relais en tant qu'intendants du projet Mono en amont à wine-mono / Mono - GitLab (winehq.org). Le code source dans les dépôts existants mono/mono et autres restera disponible, bien que les dépôts puissent être archivés. Les binaires resteront disponibles jusqu'à quatre ans.Microsoft maintient une version moderne du runtime Mono dans le dépôt dotnet/runtime et a progressivement déplacé les charges de travail vers cette version. Ce travail est maintenant terminé et nous recommandons aux utilisateurs actifs de Mono et aux responsables des applications basées sur Mono de migrer vers .NET qui inclut le travail de cette fourche.Nous tenons à rappeler que le projet Mono a été la première implémentation de .NET sur Android, iOS, Linux et d'autres systèmes d'exploitation. Le projet Mono a été un précurseur pour la plateforme .NET sur de nombreux systèmes d'exploitation. Il a contribué à faire de .NET multiplateforme une réalité et a permis à .NET de s'implanter dans de nombreux nouveaux endroits, et nous apprécions le travail de ceux qui nous ont précédés.Merci à tous les développeurs Mono !