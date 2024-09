Nous sommes au courant d'un problème où Recall est incorrectement listé comme une option dans la boîte de dialogue « Activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows » dans le Panneau de configuration. Ce problème sera corrigé dans une prochaine mise à jour. Nous sommes au courant d'un problème où Recall est incorrectement listé comme une option dans la boîte de dialogue « Activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows » dans le Panneau de configuration. Ce problème sera corrigé dans une prochaine mise à jour.

Microsoft a annoncé le report de la disponibilité générale de la fonction Recall pour Windows 11 à mi-parcours du mois de juin et ce, en raison des réactions négatives en matière de sécurité. Microsoft Recall enregistre et maintient une chronologie des activités informatiques de l’utilisateur du système d’exploitation et lui permet de localiser instantanément le contenu sur lequel il a travaillé. Microsoft Recall effectue des captures d’écran à une certaine fréquence et les stocke dans une base de données sur le disque dur d’un PC. Mais, la dernière version de Windows Recall reste piratable via un outil qui permet à des tiers de voler tout ce que vous avez tapé ou regardé sur votre PC.Le mois dernier, Microsoft a publié une mise à jour facultative pour Windows 11 version 24H2 sur les PC Copilot+. Les utilisateurs ont rapidement découvert que la mise à jour proposait une nouvelle fonctionnalité optionnelle sous un nom étrangement familier, "Recall". Cela a rapidement conduit à des spéculations sur le fait que Microsoft permettrait aux utilisateurs de désinstaller Recall dans un avenir proche. Malheureusement, ce n'est pas le cas.Un porte-parole de Microsoft a déclaré que Recall dans la section "" n'est rien d'autre qu'un bug, et qu'une prochaine mise à jour supprimera Recall de cette section :L'entreprise n'a pas précisé s'il y aurait une option pour désinstaller Recall de Windows 11. Les réglementations de l'Union européenne ont déjà contraint Microsoft à rendre désinstallables de nombreux composants de Windows 11, il est donc possible que Recall suive le même chemin.Toutefois, il convient de noter que l'entreprise a récemment annoncé que Recall serait une expérience strictement opt-in, et que Windows 11 ne l'activerait pas sans l'autorisation explicite de l'utilisateur final. Par conséquent, au lieu de l'arracher au système d'exploitation, vous pouvez simplement désactiver Recall et profiter de l'expérience Copilot+ PC sans que Windows 11 ne prenne un instantané (Microsoft ne les appelle pas simplement des "captures d'écran") toutes les quelques minutes.Microsoft prévoyait de lancer Recall avec les PC Copilot+ en juin 2024, mais le lancement a été retardé en raison de nombreuses préoccupations liées à la protection de la vie privée. Aujourd'hui, Microsoft se prépare à publier à nouveau Recall pour les Windows Insiders en octobre avant de livrer la fonctionnalité à tous les utilisateurs dans le canal stable.: MicrosoftPensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?