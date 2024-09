Les jeux populaires ne fonctionnent pas sur les PC Copilot+ basés sur Arm

Prism : la solution proposée par Microsoft n'est toujours pas à la hauteur

Les problèmes de performance et de compatibilité persistent avec Arm

Microsoft et ses partenaires ont lancé ce printemps les PC Copilot+ avec des capacités d'IA avancée, telles que la génération d'images et de vidéos. Les PC Copilot+ sont présentés comme sont d'excellentes alternatives au MacBook Air d'Apple, avec une bonne autonomie et des performances puissantes. Avec les PC Copilot+, Microsoft s'écarte de l'architecture traditionnelle pilotée par les puces Intel qui dominaient les PC Microsoft depuis près de quarante ans. Les premiers modèles de PC Copilot+ sont équipés de puces Qualcomm basées sur des conceptions Arm. Microsoft affirme qu'il s'agit de puces très performantes.Toutefois, un domaine dans lequel ils continuent à éprouver des difficultés est celui des jeux sur PC, comme l'indique un nouveau rapport du Wall Street Journal. Tout se résume à une question de compatibilité. Bien que puissantes, les puces Qualcomm Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus basées sur Arm ne fonctionnent pas avec de nombreux jeux vidéo de premier plan, comme la franchise Fortnite d'Epic Games, qui sont construits sur l'architecture x86 d'Intel.Les puces Qualcomm Snapdragon basées sur l'architecture Arm fusionnent le CPU, le GPU et une unité de traitement neuronal (NPU). L'utilisation d'une puce Arm signifie que les PC Copilot+ de Microsoft sont désormais confrontés à certains des mêmes problèmes que les Mac d'Apple. Microsoft tente de corriger le problème afin de permettre aux joueurs de jouer à leurs titres préférés, mais les solutions proposées s'avèrent inefficaces pour le moment et la grogne monte.L'architecture x86 est un standard depuis des décennies et des études indiquent qu'environ 15 % des utilisateurs d'ordinateurs portables sont des joueurs. En outre, les utilisateurs de Microsoft n'ont pas l'habitude d'être confrontés à des incompatibilités. « La plateforme x86, malgré tous ses défauts, est remarquablement ouverte et extrêmement flexible. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle constitue une cible de choix pour les éditeurs », affirme un critique.Microsoft a confirmé que certains jeux pourraient ne pas fonctionner sur les PC Copilot+, notamment certains titres exigeants en termes de graphisme. L'entreprise a déclaré qu'elle s'engageait à offrir une expérience de jeu de qualité sur les PC, mais que pour le moment, les joueurs souhaitant une expérience de jeu native et performante peuvent choisir un autre PC optimisé pour les jeux. Qualcomm a fait un commentaire similaire à celui de son partenaire Microsoft.Qualcomm a déclaré que le type de puce qui équipe les nouveaux PC Copilot+ n'est pas actuellement considéré comme une plateforme de jeu, mais que la société travaille avec des partenaires pour améliorer la situation. Les entreprises ont déclaré que plusieurs jeux fonctionnent déjà avec les PC Copilot+ sans nécessiter de couche de traduction. Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, a mentionné des titres populaires tels que le jeu de rôle Baldur's Gate 3.Afin de contourner le problème de Arm, Microsoft a conçu un logiciel appelé Prism, qui est en fait l'équivalent de Rosetta 2 sur les Mac d'Apple. Il permet aux applications x86 de fonctionner sur les machines Windows basées sur Arm, mais il s'avère que cela ne fonctionne pas bien. Selon le rapport du Wall Street Journal, lors d'un test portant sur 1 300 jeux PC, seule la moitié d'entre eux ont fonctionné sans bogues, pépins ou problèmes de lancement. Dans certains cas, les logiciels anti-triche de jeux populaires tels que Fortnite et League of Legends ne peuvent pas être traduits pour fonctionner sur Arm.Cela empêche même les jeux qui ne nécessitent pas d'exigences graphiques importantes de fonctionner. Il n'existe pas de solution rapide à ce problème. Les critiques des PC Copilot+ ont mis en évidence les problèmes de Prism dès le mois de juin. La suite Adobe n'avait pas de version native pour fonctionner sur les PC Copilot+. Premiere Pro était à peine utilisable et n'a toujours pas de version native, Adobe affirmant qu'elle sortirait « plus tard dans l'année ».Samsung a publié une liste de toutes les applications qui ne seraient pas compatibles avec son nouvel ordinateur portable Galaxy Book 4 Edge. Le rendu des projets dans Blender était « terrible ». Le jeu "Shadows of the Tomb Raider" plantait continuellement. D'autres titres populaires comme Destiny 2, Starfield, Halo Infinite et Fall Guys ne se lançaient pas. Selon les analystes du secteur, le problème finira par se résoudre, mais cela pourrait prendre un certain temps.Comme souligné plus haut, ce n'est peut-être pas le jeu lui-même qui a du mal à fonctionner, mais le logiciel anti-triche qui accompagne de nombreux jeux multijoueurs de nos jours. Le logiciel anti-triche n'est souvent pas compatible avec Arm et rend le jeu injouable. Qualcomm a déclaré qu'il travaille avec les fabricants de logiciels anti-triche afin d'optimiser leur code pour avoir une meilleure compatibilité. En attendant, les joueurs devront opter pour d'autres PC.Epic Games a déclaré qu'il discute de la question des logiciels anti-triche avec Qualcomm. Selon les analystes, le problème ne peut pas être résolu par un correctif logiciel rapide en raison de la structure fondamentale des puces Arm-Qualcomm actuelles. (La gamme d'ordinateurs Mac d'Apple, qui repose sur des puces Arm, a elle aussi longtemps lutté pour séduire les développeurs de jeux, bien que les Mac jouissent d'une clientèle fidèle parmi les non-joueurs.)En 2012, Microsoft a lancé Windows RT, une version du système d'exploitation conçue pour les processeurs basés sur la technologie Arm. Mais cette version n'a jamais été adoptée parce qu'elle ne pouvait exécuter que des logiciels spécifiquement conçus pour Arm, laissant derrière elle des décennies de logiciels Windows existants. Microsoft a abandonné après plusieurs années. Outre les jeux, certains utilisateurs ont signalé des problèmes de compatibilité avec d'autres types de logiciels sur les nouveaux PC Copilot+, et Microsoft propose un testeur de compatibilité. Ils font face à nombreux commentaires critiques.Les jeux sur PC ont toujours été conçus pour l'architecture Intel x86, et ce depuis des décennies. Avec l'adoption de l'architecture Arm, les jeux produits pour les puces Intel doivent donc être refaits pour fonctionner sur Arm dans de nombreux cas. L'autre solution consiste à utiliser une couche de traduction (comme Prism de Microsoft) qui permet aux logiciels conçus pour les puces x86 de communiquer et de fonctionner correctement avec leurs homologues Arm.C'est ce qu'a fait Apple lors de sa propre transition vers Apple Silicon, avec l'introduction de Rosetta 2. À l'origine, Rosetta 2 était le nom d'une couche de traduction permettant d'exécuter des applications basées sur PowerPC sur des Macs Intel. Quinze ans plus tard, Rosetta 2 a fait la même chose, mais cette fois-ci, pour que les logiciels Intel fonctionnent sur Apple Silicon. Selon les experts, les couches de traduction ne sont pas des solutions tout à fait parfaites.Toutefois, la version de Microsoft semble plus problématique que celle d'Apple. Une application peut subir une légère baisse de performance lorsqu'elle passe par une telle couche. Mais les jeux complexes et gourmands en ressources peuvent rencontrer plus de problèmes que les autres logiciels. Avec plus d'éléments en action qu'une application classique, la couche de traduction a plus de tâches à effectuer, ce qui augmente le risque de voir apparaître des problèmes.Pour les utilisateurs qui souhaitent jouer sur un PC Copilot+, ils n'auront peut-être plus à attendre longtemps. AMD a lancé ses processeurs "Ryzen 300 AI" en juillet et les mettra à jour pour les rendre compatibles avec Copilot en novembre. Intel prévoit d'introduire ses propres puces pour les PC dotés des fonctions d'IA Copilot+ en septembre, et les fabricants d'ordinateurs s'attendent à ce que les ventes de ces modèles pilotés par Intel se généralisent l'année prochaine.À ce moment-là, les joueurs pourront acheter l'un des appareils Intel et éviter le problème Qualcomm-Arm. Les analystes s'attendent à ce que les prochaines puces Intel optimisées pour les PC Windows dotés de fonctions avancées d'IA se taillent la part du lion sur le marché mondial à court terme, en partie en raison de leur avantage en matière de compatibilité. La paire Qualcomm-Arm intensifie la concurrence avec Intel dans le domaine des processeurs pour PC.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'incapacité des PC Copilot+ à exécuter de nombreux jeux populaires ?Quels impacts ces problèmes de compatibilités pourraient avoir sur les livraisons de PC Copilot+ ?L'utilisation de puces Arm en remplacement des puces Intel dans les PC Copilot+ est-elle une bonne idée ?Selon vous, pourquoi les nouveaux PC de Microsoft centrés sur l'IA sont-ils confrontés à autant de problèmes ?