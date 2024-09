Le mercredi 1 novembre 2023, Microsoft a commencé à vendre le module complémentaire d'IA Microsoft 365 Copilot pour ses abonnements aux applications Office destinées aux entreprises. La fonction qui apparaît dans Word, Excel et d'autres programmes Office est accessible pour 30 dollars par personne et par mois. Grâce à Microsoft Copilot, l'entreprise entend tirer le meilleur parti de sa position dominante sur le marché des logiciels de productivité.Aujourd'hui, Microsoft a lancé Copilot Pages, un espace de travail collaboratif sur toile alimenté par l'IA qui intègre la collaboration d'équipe en temps réel avec les connaissances de l'IA de Microsoft Copilot. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de tirer des réponses de Copilot et de modifier le contenu d'une page partagée. Copilot Pages s'appuie sur l'outil Microsoft Loop existant, qui comprend des composants modulaires de documents Office, et permet une collaboration transparente en autorisant les utilisateurs à partager des pages par le biais de liens, les rendant instantanément modifiables comme des documents Microsoft Word partagés.Les utilisateurs peuvent saisir une requête dans Copilot, recevoir une réponse et utiliser la fonction « Edit in Pages » pour intégrer la réponse dans un canevas numérique persistant en vue d'une édition ultérieure. Copilot Pages peut aussi être intégré dans d'autres pages en tant que composants, offrant ainsi intégration et flexibilité au sein des projets.L'outil s'intègre également au nouveau BizChat de Microsoft, ce qui permet d'incorporer des données provenant de fichiers de travail et du web dans les projets. Cela facilite les tâches telles que la planification de projets, les notes de réunion et les présentations commerciales, en introduisant un style de collaboration « multijoueur » qui combine les contributions humaines et de l'IA sur un seul canevas.Disponible dès aujourd'hui pour les clients de Microsoft 365 Copilot, cette fonctionnalité sera accessible à tous les abonnés d'ici la fin du mois de septembre 2024.En outre, Microsoft a lancé Copilot agents for businesses, conçu pour répondre aux besoins des entreprises en automatisant des tâches telles que la surveillance des boîtes de réception de courrier électronique et la saisie de données sans intervention de la part de l'utilisateur.Que pensez-vous de Copilot Pages et des fonctionnalités offertes par cet outil ?Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?