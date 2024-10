La plateforme Windows Mixed Reality rejoint le cimetière de Microsoft

Pourquoi Windows Mixed Reality de Microsoft a-t-elle fait un flop ?

Quel est l'avenir de Microsoft sur le marché de la réalité virtuelle ?

Microsoft semble abandonner ses rêves en matière de réalité mixte. La suppression de la prise en charge de la plateforme « Windows Mixed Reality » est devenue effective avec la diffusion de la mise à jour Windows 11 24H2. Les propriétaires de casques WMR ont rapporté avoir rencontré un message d'erreur lorsqu'ils ont tenté d'utiliser leurs casques après le passage à Windows 11 24H2. Cela concerne les casques WMR fournis par Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo et Samsung, y compris le Reverb G2 de HP, sorti en 2020. Microsoft a confirmé qu'il s'agit bel et bien de la fin de la fin de l'aventure Windows Mixed Reality.« Les appareils Windows Mixed Reality existants continueront à fonctionner avec Steam jusqu'en novembre 2026 si les utilisateurs restent sur leur version actuelle de Windows 11 et ne passent pas à la mise à jour annuelle des fonctionnalités de Windows 11 de cette année (version 24H2) », a déclaré Microsoft. Windows Mixed Reality devait permettre à Microsoft de devenir un acteur incontournable dans la réalité mixte, mais la plateforme n'a jamais vraiment décollé.Malgré leur nom, tous les casques WMR étaient en fait réservés à la réalité virtuelle. Les premiers casques W MR sont arrivés fin 2017 en provenance d'Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo et Samsung, dans le but de concurrencer les casques tels que l'Oculus Rift et le HTC Vive qui avaient été lancés un an plus tôt. Il s'agissait des premiers produits de réalité virtuelle grand public à proposer un suivi positionnel intérieur-extérieur, tant pour le casque que pour les contrôleurs.En outre, Windows 11 24H2 supprime certaines applications telles que Cortana et WordPad. Avec Cortana, Microsoft a également échoué à s'imposer sur le marché des assistants vocaux. Les fonctionnalités de l'assistant n'ont jamais vraiment impressionné les utilisateurs et il n'a reçu aucune mise à jour. Les versions iOS et Android ont été abandonnées en premier, car ne faisant pas le poids face à Siri et Alexa. Microsoft a annoncé son abandon en 2023.La nouvelle mise à jour Windows 11 24H2 comprend de nouvelles fonctionnalités pilotées par l'IA, la prise en charge de l'arrière-plan HDR, l'amélioration de l'économiseur d'énergie, l'amélioration de la prise en charge de Bluetooth LE Audio et la compatibilité avec le Wi-Fi 7, et bien d'autres encore. Cette nouvelle mouture introduit également la commande « Sudo » pour Windows, intègre Rust dans le noyau Windows et améliore diverses fonctionnalités du système.Windows Mixed Reality a fait ses débuts avec l'ambitieux casque HoloLens de Microsoft lors d'une démonstration technique en 2015. Mais le matériel de réalité virtuelle a été mis à la disposition des développeurs l'année suivante et l'intégration logicielle complète est arrivée dans la mise à jour Fall Creators Update de Windows 10 en 2017. Malgré les investissements colossaux faits par l'entreprise, HoloLens n'a jamais été commercialisé auprès du grand public et n'a suscité qu'un intérêt limité de la part des clients industriels, à l'exception d'un contrat notable avec l'armée américaine dans le cadre du projet IVAS.Dans l'enquête Steam Hardware Survey, Windows Mixed Reality a culminé à environ 10 % de la part d'utilisation de SteamVR en 2019, et se situe maintenant autour de 3,5 %. Microsoft a décidé l'année dernière de supprimer le support de Windows Mixed Reality sous Windows. Malheureusement, la firme de Redmond précise que la suppression de Windows Mixed Reality inclut également la prise en charge de l'utilisation d'un casque WMR avec SteamVR.Selon les analystes, plusieurs raisons pourraient expliquer l'échec de Windows Mixed Reality. Pour commencer, la qualité du suivi laissait à désirer. Alors que l'Oculus Quest et d'autres casques ont utilisé quatre caméras espacées ou plus pour un large volume de suivi des contrôleurs, les casques WMR n'avaient que deux caméras orientées vers l'avant, ce qui limitait considérablement la gamme d'actions de la main qui pouvaient être effectuées par l'utilisateur.Le Reverb G2 de HP a ajouté deux caméras latérales supplémentaires, mais lorsqu'il a été lancé en 2020, il était déjà trop tard pour la plateforme de Microsoft. Autre problème majeur : les manettes n'étaient pas particulièrement ergonomiques et donnaient l'impression d'avoir été conçues pour être aussi bon marché que possible. Cela contrastait fortement avec l'Oculus Touch et les contrôleurs Index de Valve, tous deux très appréciés de leurs propriétaires.Microsoft et ses partenaires n'ont pas réussi à donner une raison convaincante aux gens d'acheter la première vague de casques WMR, et au moment où HP est arrivé avec Reverb et ses panneaux 2K, la ligne autonome Oculus Quest de Meta avait déjà commencé à dominer le marché du matériel de réalité virtuelle.Dans le même temps, le faible prix des casques Quest et leur capacité à fonctionner à la fois comme casque de réalité virtuelle autonome et sans fil en ont fait le choix préféré de la plupart des acheteurs, bien qu'ils peuvent sembler moins confortables que des casques comme Reverb et qu'ils aient une résolution plus faible.Il est difficile de répondre à cette question. Toutefois, pour certains analystes, il est clair que la réalité mixte chez Microsoft est une entreprise morte. Le casque HoloLens 3 a été annulé l'année dernière et aucun plan actuel ne prévoit la livraison d'un véritable successeur. De plus, la mort des casques WMR survient quelques jours après que Microsoft a déclaré que la production de son casque HoloLens 2 est terminée et que la prise en charge logicielle du casque de réalité augmentée s'arrêterait après 2027. Microsoft n'a annoncé aucun plan pour l'avenir et laisse le marché aux concurrents tels que Meta et Apple.Ces dernières années, Microsoft a déplacé son attention sur la réalité étendue (XR) vers un partenariat stratégique à long terme basé sur les logiciels avec Meta. Jusqu'à présent, ce partenariat a permis d'intégrer les jeux Xbox Cloud et les applications Web Office au système d'exploitation Horizon des casques Quest. Bientôt, ce partenariat permettra également l'extension automatique des ordinateurs portables Windows 11 en les regardant simplement.Cela comprend la création de moniteurs supplémentaires entièrement virtuels. Début 2024, Microsoft a annoncé Windows Volumetric Apps, une nouvelle API permettant d'étendre à l'espace 3D les éléments 3D des applications PC diffusées sur le Meta Quest. La réalité augmentée est la principale nouveauté du Meta Quest 3 , lancé l'année dernière, qui dispose de caméras passthrough en couleur conçues pour intégrer les sessions de jeu au monde réel.Microsoft a progressivement réduit les effectifs de sa division dédiée à la réalité virtuelle. Le patron de la division HoloLens, Alex Kipman, a quitté l'entreprise en 2022 à la suite d'allégations d'inconduite sexuelle, et l'entreprise a supprimé ensuite 10 000 emplois, dont un grand nombre concernait les travailleurs à l'origine des projets de réalité mixte de Microsoft, y compris l'application AltspaceVR. Microsoft a finalement abandonné l'application AltspaceVR.Source : Microsoft