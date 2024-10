Comment fonctionne Copilot Studio ?

Ce projet intervient après que Microsoft ait lancé au début du mois d'octobre 2024 de nouvelles fonctionnalités Copilot sur Windows, y compris un outil qui permet à Microsoft Copilot de lire ce qui est affiché sur l'écran d'un utilisateur pour lui fournir des réponses contextuelles , de parler à haute voix et de résoudre des problèmes complexes.Le projet, intitulé Microsoft Copilot Studio, est la prochaine étape de l'IA au travail. Une version bêta fermée a été lancée au début de l'année et une phase de test publique est prévue pour le mois de novembre 2024.Les types de tâches que les employés IA, appelés agents par Microsoft, peuvent effectuer sont généralement des tâches administratives, telles que répondre aux demandes des clients via un chatbot, générer ou résoudre des tickets d'assistance informatique, et répondre à des courriels en utilisant des templates prédéfinis.Le fait que Microsoft parle d'agents et d'« employés virtuels » joue sur les craintes existantes des gens à l'égard de l'IA, à savoir que l'IA pourrait voler des emplois humains. Le géant de la technologie s'est donc empressé de souligner que les agents Copilot ne peuvent qu'automatiser des tâches répétitives et souvent fastidieuses. L'idée est que cela libère du temps humain pour des rôles plus créatifs et à plus haute responsabilité.Les entreprises n'ont pas besoin d'avoir des connaissances techniques approfondies pour travailler avec Copilot Studio, l'application utilisant un format low-code. L'interface, essentiellement graphique, requiert des connaissances limitées en matière de programmation et Microsoft fournit des agents prédéfinis que les clients peuvent utiliser pour créer leurs propres agents ou pour commencer à travailler immédiatement.Parmi les agents prédéfinis, on retrouve un agent de qualification des ventes (axé sur la prospection des clients), un agent de communication avec les fournisseurs (destiné à optimiser les chaînes d'approvisionnement) et un agent d'intention des clients (qui aide les employés du service clientèle à rédiger des articles générés automatiquement). Cela donne une idée des utilisations prévues pour les entreprises qui mettent en œuvre Copilot Studio.Microsoft n'a pas donné de calendrier précis pour la mise à disposition de Copilot Studio au grand public, mais les phases de test progressant, cela pourrait se faire dès l'année 2025.Alors que Microsoft s’attelle à travers ce nouveau projet au développement de la prochaine itération de l'IA au travail, son assistant Copilot n'est pas épargné par la critique. En effet, le PDG de Salesforce, Marc Benioff, a récemment déclaré dans un billet publié sur X que l'assistant IA Copilot de Microsoft ne fonctionnait pas, qu'il n'offrait "aucun niveau de précision" et que les clients étaient "obligés de nettoyer le désordre" causé par la mise en œuvre de l'outil.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que cette initiative de Microsoft est crédible ou pertinente ?