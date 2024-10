Microsoft et la gestion de la sécurité sur le cloud

Envoyé par Kevin Beaumont Envoyé par Je ne sais pas si cette affaire est bien connue, car la notification et la couverture médiatique ont été payantes.



Microsoft a commis une erreur et a perdu certains journaux de sécurité pour Microsoft Entra, Microsoft Defender for Cloud et Microsoft Purview pendant plusieurs semaines en septembre. Par conséquent, si vous avez construit des détections sur ces produits, il se peut qu'elles soient manquantes.



Il semble que la notification ait été faite sur le portail Microsoft 365, qui nécessite des droits d'administrateur de locataire, de sorte que les équipes de sécurité ne sont probablement pas au courant.



De plus, MS a apparemment refusé de faire des commentaires à la presse.

Les efforts de Microsoft en matière de sécurité et de protection de la vie privée ont connu deux années difficiles

Microsoft a publié des résultats trimestriels qui ont impressionné les investisseurs et montré à quel point l'entreprise est résistante, même si elle dépense beaucoup dans l'IA.Certains investisseurs se sont montrés mal à l'aise face aux dépenses agressives de l'entreprise en matière d'IA, tandis que d'autres les ont réclamées. Au cours de ce trimestre, Microsoft a déclaré avoir dépensé 20 milliards de dollars en dépenses d'investissement, soit près du double de ce qu'elle avait dépensé au cours du même trimestre de l'année dernière.Toutefois, l'entreprise a satisfait les deux groupes d'investisseurs, car elle a révélé que ces investissements à long terme lui ont permis d'obtenir de bons résultats à court terme. Le trimestre fiscal, qui s'étend de juillet à septembre, a vu les ventes globales augmenter de 16 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 65,6 milliards de dollars. Malgré toutes ces dépenses en matière d'intelligence artificielle, les bénéfices ont également augmenté de 11 %.L'engouement pour l'IA a été un moteur clé de cette croissance, avec les produits et services liés à l'IA contribuant à 12 % de l'augmentation des revenus. Microsoft a également vu une hausse de 33 % des revenus de ses services cloud et de sa division Azure. Cette performance remarquable a été attribuée en partie à l'acquisition récente d'Activision pour 69 milliards de dollars, qui a permis à Microsoft de renforcer sa position sur le marché des jeux vidéo.Cependant, tout n'est pas rose pour Microsoft. Les ventes de matériel Xbox ont chuté de 29 %. Pour compenser cette baisse, Microsoft a lancé des jeux populaires commesur des consoles concurrentes comme la PlayStation 5 de Sony. Cette stratégie a permis à la division Xbox de réaliser une augmentation de 61 % de ses revenus liés au contenu et aux services, mais certains analystes s'interrogent sur la durabilité de cette approche. Est-ce une solution à court terme qui pourrait compromettre la marque Xbox à long terme ?Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a souligné que l'IA est devenue une partie intégrante de tous les segments d'affaires de l'entreprise, notamment les contrats de cloud computing Azure. Nadella a également mentionné que près de 70 % des entreprises du Fortune 500 utilisent désormais Microsoft 365 Copilot, un outil de productivité basé sur l'IA. Mais cette domination de l'IA soulève également des préoccupations éthiques et sociales. Les critiques pointent du doigt l'impact potentiel sur l'emploi et la vie privée des utilisateurs, ainsi que les biais algorithmiques.Un autre aspect critique concerne l'énorme coût des investissements en IA. Alors que Microsoft continue de dépenser des milliards dans cette technologie, il est crucial de se demander si ces investissements sont réellement durables à long terme. La course à l'IA pourrait bien se transformer en une bulle technologique, avec des entreprises investissant aveuglément dans des innovations non prouvées, conduisant à des conséquences économiques désastreuses.En somme, malgré les coûts élevés associés à la construction et à l'exploitation de systèmes d'IA, Microsoft a réussi à démontrer la viabilité et le potentiel de cette technologie pour stimuler la croissance à long terme. Cependant, les défis et les critiques ne doivent pas être ignorés. La question reste de savoir si Microsoft pourra maintenir cette trajectoire ascendante sans compromettre ses valeurs fondamentales et ses responsabilités sociales.Si Microsoft a vu une hausse des revenus de ses services cloud et de sa division Azure, il faut souligner les problèmes de sécurité sous-jacents. Microsoft a récemment été au cœur d'une polémique concernant la perte de plus de deux semaines de journaux de sécurité pour certains de ses produits cloud. Cet incident, qui s'est produit entre le 2 et le 19 septembre 2024, a été attribué à un bogue dans l'un des agents de surveillance internes de l'entreprise.Un journal est un enregistrement d'événements au sein d'un programme, comme l'ouverture d'un compte. Ce registre peut contenir des cas d'accès non autorisé à des réseaux et à des comptes. Si les journaux ne sont pas enregistrés correctement, toute trace de problème est perdue et l'entreprise et ses clients peuvent avoir manqué des intrusions.« Ce problème n'a pas eu d'incidence sur le temps de fonctionnement des services ou des ressources destinés aux clients - il n'a affecté que la collecte des événements de journalisation. En outre, ce problème n'est pas lié à une compromission de la sécurité », indique une notification.Les produits concernés sont Microsoft Entra, un service de gestion des identités. Microsoft Sentinel, un produit de gestion des informations et des événements de sécurité, a également été affecté, de même que Microsoft Defender for Cloud et Microsoft Purview, un produit de prévention de la perte de données.« Les clients de Microsoft Sentinel peuvent avoir constaté des lacunes potentielles dans les journaux ou les événements liés à la sécurité, ce qui peut affecter la capacité des clients à analyser les données, à détecter les menaces ou à générer des alertes de sécurité », indique la notificationMicrosoft a précisé que cet incident n'était pas le résultat d'une attaque de sécurité. Toutefois, l'absence de ces journaux de sécurité a soulevé des préoccupations importantes parmi les utilisateurs. Les notifications envoyées aux clients affectés étaient apparemment accessibles uniquement aux utilisateurs ayant des droits d'administrateur de locataire, limitant ainsi la diffusion de l'information critique.C'est en tout cas ce qu'a indiqué le chercheur en sécurité Kevin Beaumont, qui souligne que les notifications que Microsoft a envoyées aux entreprises concernées ne sont probablement accessibles qu'à une poignée d'utilisateurs disposant de droits d'administrateur :Des terminaux mal configurés, des certificats de sécurité malveillants et des mots de passe faibles ont tous causé ou risqué de causer l'exposition de données sensibles, et Microsoft a été critiqué par des chercheurs en sécurité, des législateurs américains et des organismes de réglementation pour la façon dont il a répondu à ces menaces et les a divulguées.Les violations les plus médiatisées ont impliqué un groupe de hackers basé en Chine, nommé Storm-0558, qui a réussi à pénétrer le service Azure de Microsoft et à collecter des données pendant plus d’un mois à la mi-2023 avant d’être découvert et évincé. Après des mois d’ambiguïté, Microsoft a révélé qu’une série de défaillances de sécurité avait permis à Storm-0558 d’accéder au compte d’un ingénieur, ce qui lui a permis de collecter des données de 25 clients Azure de Microsoft, y compris des agences fédérales américaines.Fin janvier, Microsoft a reconnu une nouvelle violation de données, déclarant dans un rapport que des pirates informatiques affiliés à l'État russe se sont introduits dans son système de messagerie électronique interne et ont accédé aux comptes des membres de l'équipe dirigeante, ainsi qu'à ceux des employés des équipes chargées de la cybersécurité et des affaires juridiques. Microsoft a ajouté que l'intrusion a commencé fin novembre et a été découverte le 12 janvier.Microsoft a attribué l'attaque au groupe de pirates Midnight Blizzard (Nobelium). Selon l'entreprise, il s'agit d'un groupe de pirates hautement qualifiés parrainés par l'État russe et qui sont à l'origine de l'intrusion dans les systèmes de SolarWinds il y a quelques années. La violation aurait permis aux pirates d'exfiltrer des identifiants de connexion qu'ils utiliseraient désormais afin de farfouiller dans les systèmes de Microsoft. L'entreprise a publié en mars un autre rapport qui révèle que le groupe a également volé du code source et qu'il était peut-être encore en train de fouiller dans ses systèmes informatiques internes.« Ces dernières semaines, nous avons constaté que Midnight Blizzard utilisait des informations initialement exfiltrées de nos systèmes de messagerie d'entreprise dans le but d'obtenir, ou tenter d'obtenir, un accès non autorisé. Cela inclut l'accès à certains référentiels de code source de Microsoft et à des systèmes internes. À ce jour, nous n'avons trouvé aucune preuve que les systèmes clients hébergés par Microsoft ont été compromis », explique Microsoft dans un billet de blog.Source : Microsoft Quel est votre avis sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi ? La technologie crée-t-elle plus d'opportunités ou élimine-t-elle des emplois ?Pensez-vous que les investissements massifs en IA de Microsoft sont durables à long terme ? Pourquoi ou pourquoi pas ?La stratégie de Microsoft de lancer des jeux Xbox sur des consoles concurrentes est-elle viable à long terme ou compromet-elle la marque Xbox ?L'acquisition d'Activision par Microsoft pour 69 milliards de dollars a-t-elle été une bonne décision stratégique ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ?