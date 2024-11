Envoyé par Microsoft Envoyé par Mise à jour le 31 octobre 2024 : Nous nous engageons à fournir une expérience sécurisée et fiable avec Recall. Nous avons récemment partagé les mises à jour de l'architecture de sécurité et de confidentialité de Recall dans un article du blog Windows. Afin de nous assurer que ces mises à jour importantes sont respectées, nous prenons plus de temps pour affiner l'expérience avant de la présenter en avant-première aux Windows Insiders. Initialement prévu pour le mois d'octobre, Recall sera désormais disponible en avant-première pour les Windows Insiders sur les PC Copilot+ d'ici le mois de décembre.

Microsoft a annoncé la fonction Recall lors de l'événement Build en mai. Recall est une fonction basée sur l'IA pour les PC Copilot+. Elle suit toutes les activités d'un PC Windows afin de faciliter les recherches ultérieures en utilisant le langage nature. Pour ce faire, Recall est censée capturer les données de toutes les applications, sauf si vous en excluez une, en prenant une série de captures d'écran et en stockant ces interactions dans une base de données. La fonction Recall s'exécute localement. Elle peut fonctionner sans connexion Internet et même lorsque vous n'êtes pas connecté à votre compte Microsoft.Début septembre, malgré les retours négatifs suscités par les problèmes de sécurité posés par sa fonctionnalité IA Recall, l'entreprise semble vouloir en remettre une couche avec "Intelligent media search" . Déjà baptisée "Recall 2", la fonctionnalité qui promet de scanner et d’analyser tout le contenu de votre PC suscite la controverse alors qu'elle n'a même pas encore été annoncée officiellement par Microsoft. Elle analyserait tous les fichiers multimédias du système (y compris les fichiers texte, image, audio et vidéo) et les récupère à la demande.Le 31 octobre 2024, Microsoft a indiqué qu'il prenait "". Recall sera désormais disponible en avant-première pour les Windows Insiders sur les PC Copilot+ d'ici décembre. Cette déclaration marque le deuxième report en l'espace d'un mois.Initialement prévu en juin sur les PC et les ordinateurs portables équipés de puces IA avancées, Microsoft a annoncé le mois dernier que Recall serait mis à la disposition des utilisateurs de Windows Insiders en novembre, après avoir ajouté des mesures de sécurité améliorées, notamment un meilleur chiffrement des données et des contrôles d'accès. Cette date a été repoussée au mois de décembre.L'entreprise n'a pas donné la raison de ce nouveau retard, si ce n'est qu'elle a renvoyé les lecteurs à un autre billet de blog qui contient des diagrammes d'architecture mis à jour concernant la possibilité pour l'utilisateur de se désengager. Recall effectue des captures d'écran toutes les quelques secondes et les stocke localement. Selon Microsoft, cette fonction permet aux utilisateurs de garder facilement une trace de ce sur quoi ils ont travaillé.Lorsque Recall a été annoncé pour la première fois en mai, la fonction était opt-out, c'est-à-dire activée par défaut. En outre, des chercheurs en sécurité ont constaté que les données récupérées par Recall n'étaient que faiblement chiffré, ce qui signifie que les données sensibles étaient vulnérables aux attaques de logiciels malveillants.Suite aux réactions négatives, Microsoft a remanié Recall en juin, en retardant son lancement, en le rendant facultatif et en permettant aux utilisateurs de décider s'ils souhaitent que leur écran soit constamment surveillé et analysé par l'IA. Il semble que l'entreprise ait maintenant décidé qu'elle avait besoin de plus de temps pour mettre au point les aspects de confidentialité et de sécurité, et pour éviter toute autre mauvaise publicité.Le chercheur en sécurité Kevin Beaumont a été le premier à mettre en évidence les problèmes de sécurité liés à la conception originale, déclarant : "".Il avait notamment partagé son rapport sur la sécurité de Recall déclarant : "Pensez-vous que cette décision de Microsoft est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?