Microsoft pourrait s'inspirer d'Apple pour remettre de l'ordre dans son offre d'outils d'IA

Les débuts difficiles des Copilot et des choix qui rendent la stratégie de Microsoft illisible

Microsoft a fait de Copilot le nom de son assistant d'IA et d'autres services basés sur IA depuis plus d'un an, mais il semble que la société pourrait avoir un projet de changement de marque en cours. Les références du fichier « appprivacy.adml » partagé sur X (ex-Twitter) suggèrent que les fonctionnalités basées sur l'IA dans Windows 11 pourraient à l'avenir être rassemblées sous le nom général de « Windows Intelligence ». L'origine du fichier n'est toutefois pas claire.Cela suggère que Microsoft pourrait copier la stratégie adoptée par son rival Apple pour intégrer l'IA dans ses systèmes d'exploitation iOS et macOS. Apple a pris un grand retard sur ses rivaux dans la course à l'IA, mais la firme de Cupertino a dévoilé au début de cette année un ensemble de fonctionnalités rassemblées sous l'appellation « Apple Intelligence ». Ce service a commencé par être déployé progressivement sur les nouveaux appareils d'Apple en octobre 2024.Les dirigeants d'Apple affirment que l'entreprise entend adopter une stratégie cohérente dans l'intégration de l'IA dans ses appareils. Le PDG Tim Cook a admis qu'Apple est très en retard dans la course à l'IA. Toutefois, Tim Cook est convaincu qu'Apple deviendra le leader en matière d'IA et proposera à terme « la meilleure expérience possible de la technologie ». Une analyse interne suggère qu'Apple a potentiellement deux ans de retard sur le reste de l'industrie.Alors que Microsoft a devancé Apple en lançant son propre chabot d'IA quelques mois seulement après la publication de ChatGPT, la firme de Redmond pourrait tirer parti de la marque « Apple Intelligence ». Le terme « Intelligence » n'est pas protégé par des droits d'auteur, mais la décision éventuelle de s'associer au choix de marque d'Apple suggère que Microsoft y voit un moyen d'aligner l'idée d'un système d'exploitation alimenté par l'IA dans l'esprit des clients.Microsoft a déjà utilisé le terme « Windows Intelligence », mais il est généralement utilisé pour les mises à jour de cybersécurité. En outre, pour être juste, il ne s'agit pas seulement d'un nom. Microsoft souhaite que l'IA, quel que soit son nom, soit intégrée dans tout ce qu'il propose, y compris les éléments de base de Windows comme le Bloc-notes et l'ensemble de la suite Microsoft 365. En effet, Windows Intelligence pourrait à l'avenir remplacer l'assistant Copilot.Cette reconfiguration transformerait Copilot en un produit de « Windows Intelligence » plutôt qu'en un outil indépendant. Tirer parti de l'image de marque d'Apple est un choix étrange pour les concurrents, mais cela s'est déjà produit par le passé. En effet, Apple est souvent la cible, grâce à son propre succès marketing.Le lancement de ChatGPT par OpenAI fin novembre 2022 a surpris Microsoft et l'ensemble de l'industrie. La frénésie suscitée par ChatGPT a poussé Microsoft, Google et autres à réagir à chaud, parfois sans une stratégie véritable, dans le seul but de contenir la popularité grandissante du chatbot d'OpenAI afin que ce dernier n'accapare pas l'ensemble du marché. Résultat, les produits de ces sociétés ont été mal conçus et font l'objet d'un réajustement constant depuis.Microsoft a investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI afin d'avoir accès à la technologie sous-jacente de ChatGPT pour développer son propre chatbot. Le géant du logiciel a lancé Bing Chat en février 2023 en réponse à ChatGPT. Depuis, le chatbot d'IA de Microsoft a subi de nombreux changements importants, notamment l'abandon de la « marque Bing » au profit de Copilot, l'intégration de nombreuses fonctionnalités avancées, et bien d'autres choses encore.Récemment, Microsoft a livré une mise à jour majeure de Copilot, remaniant l'expérience de l'utilisateur du service avec de nouvelles fonctionnalités, notamment Copilot Vision. Cependant, les changements radicaux semblent manquer à de nombreux utilisateurs. Les utilisateurs se sont rendus sur les médias sociaux pour exprimer leur mécontentement à l'égard de la nouvelle mise à jour proposée par l'éditeur de logiciels, évoquant une expérience utilisateur dégradée.Certains ont ouvertement exprimé leur préférence pour la version précédente de Copilot et ont même demandé à Microsoft d'introduire un bouton de basculement qui leur permettrait de revenir à cette version. Microsoft n'a pas réagi face aux nombreux problèmes mis en évidence par les commentaires des utilisateurs. En raison du tollé provoqué par l'intégration de l'IA dans Windows, Microsoft a reporté une nouvelle le lancement de la fonctionnalité controversée Recall Selon Microsoft, Recall permet de retrouver des éléments que vous avez regardés récemment, sur votre ordinateur, dans un document, une page Web, une vidéo ou ailleurs. La fonctionnalité est basée sur l'IA et prend régulièrement des captures d'écran du bureau de l'utilisateur, ce qui suscite de nombreuses préoccupations en matière de sécurité. Selon les chercheurs en cybersécurité, Recall est un cauchemar pour la vie privée et une mine d'or potentielle pour les pirates.La récente mise à jour de Copilot a également été critiquée par des membres du personnel de Microsoft qui ont ouvertement indiqué qu'il s'agissait d'un « pas en arrière » et qu'elle « ruinait absolument » l'expérience de l'outil. Enfin, bien que les détails de ce changement de marque ne soient pas connus, cela pourrait indiquer que Microsoft redouble d'efforts en matière d'IA et cherche à placer ses services sous un même toit dans Windows, y compris Copilot.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du regroupement potentiel des outils d'IA de Windows 11 sous le nom « Windows Intelligence » ?En quoi cela améliorerait-il l'expérience des utilisateurs ? Que pensez-vous des difficultés rencontrées par l'assistant d'IA de Microsoft ?