Le remplissage génératif, qui permet de modifier et d'ajouter rapidement des images « en quelques mots » grâce à l'assistance de l'IA.

L'effacement génératif, qui utilise l'IA pour remplir l'arrière-plan après avoir supprimé un certain objet d'une image.

Le modèle Cocreator mis à jour, qui n'est pour l'instant disponible que sur les PC Copilot+ équipés de Snapdragon, est conçu pour fournir des résultats meilleurs et plus rapides.

Image Creator in Paint est désormais disponible en avant-première pour les utilisateurs de Windows 11 aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, au Canada, en Italie et en Allemagne. Dans ce cas, un compte Microsoft est nécessaire. Les abonnés à Microsoft 365 Personal and Family et Copilot Pro situés en Australie, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Singapour, Taïwan et Thaïlande peuvent utiliser des crédits IA pour accéder à Image Creator in Paint.

Notepad permet désormais à l'utilisateur de modifier facilement la longueur d'un texte, de le reformuler ou d'en ajuster le ton avec l'aide de l'IA générative. La fonction de réécriture est disponible dans les mêmes régions et selon les mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus.

Paint (version 11.2410.28.0)

Remplissage génératif

Effacement génératif

Mise à jour de Cocreator

Mise à jour d'Image Creator

Notepad (version 11.2410.15.0)

Grâce à l'IA, les applications de base de Windows 11, telles que Paint et Notepad, deviennent plus puissantes, offrant des capacités d'édition d'images et de textes qui restent faciles à utiliser mais qui permettent d'accomplir des tâches autrefois réservées aux professionnels. Pour l'instant, le seul problème reste leur disponibilité, car Windows 10 ne les recevra pas de sitôt (très probablement jamais), et les utilisateurs de Windows 11 qui ne reçoivent pas les mises à jour pour Windows Insiders devraient également attendre un peu.Selon Dave Grohocki, chef de produit du groupe principal Windows Inbox Apps, les mises à jour qui apportent de nouvelles capacités à Paint et Notepad sont déployées pour les Windows Insiders dans les canaux Canary et Dev sur Windows 11. En fonction de la fonctionnalité en question, la disponibilité pourrait être limitée aux Windows Insiders de certains marchés.Voici les points saillants mentionnés par Dave Grohocki :Les nouvelles versions des applications sont 11.2410.15.0 (Notepad) et 11.2410.28.0 (Paint). En plus de tout ce qui précède, il convient également de mentionner que, selon Microsoft, Notepad se lancera jusqu'à 55 % plus rapidement pour la plupart des utilisateurs.Dans cette mise à jour, Microsoft introduit le remplissage génératif, un nouvel outil de création puissant conçu pour aider les utilisateurs à rendre leur processus artistique plus amusant et plus intuitif. Grâce au remplissage génératif, les utilisateurs de Paint peuvent effectuer des modifications et des ajouts en quelques mots, tout en conservant le style artistique existant de leur projet. Qu'il soit un artiste chevronné cherchant à ajouter des détails complexes ou un amateur expérimentant de nouvelles idées, le remplissage génératif aide l'utilisateur à peaufiner son art numérique, avec juste assez d'IA pour l'aider à réaliser sa vision créative tout en gardant le contrôle total du résultat.Pour débuter, l'outil de sélection de la barre d'outils de Paint permet d'effectuer une sélection sous forme de rectangle ou de forme libre. Une fois la zone sélectionnée, un petit menu apparaît, ancré à la sélection. L'option Remplissage génératif peut alors être sélectionnée dans le menu et il est possible de décrire dans la zone de texte ce que l'on souhaite ajouter à la sélection, puis de cliquer sur le bouton Créer.Si l'utilisateur n'aime pas ce qui a été généré, il lui suffit d'appuyer sur le bouton Réessayer. Il est également possible d'essayer d'affiner la sélection ou l'invite de texte. L'utilisateur peut utiliser les boutons fléchés pour faire défiler les options générées et, une fois qu'il est satisfait de l'une des images générées, appuyer sur le bouton Conserver pour l'appliquer à la toile Paint.Le remplissage génératif sera initialement disponible sur les PC Copilot+ équipés de Snapdragon. Pour utiliser le remplissage génératif, il est nécessaire de se connecter avec son compte Microsoft. Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les Windows Insiders dans les marchés pris en charge, où la disponibilité peut varier en fonction de critères régionaux.Microsoft introduit également l'effacement génératif, un nouvel outil alimenté par l'IA qui aide les utilisateurs à supprimer les objets indésirables de la toile, en remplissant l'espace vide laissé derrière pour donner l'impression que l'objet n'a jamais été là.Pour commencer, l'utilisateur peut sélectionner Effacement génératif sur le côté gauche de la toile tout en utilisant l'outil gomme. Avec la brosse d'effacement génératif, il peut passer manuellement sur une ou plusieurs zones de la toile pour sélectionner le contenu à supprimer. L'option « Ajouter une zone à effacer » permet de sélectionner davantage et l'option « Réduire une zone à effacer » permet de réduire la sélection. Lorsque l'utilisateur est satisfait de sa sélection, il peut cliquer sur Appliquer pour supprimer l'objet. Il peut également utiliser des outils de sélection rectangulaires ou libres pour spécifier une zone qu'il souhaite supprimer à l'aide de la commande d'effacement génératif dans le petit menu contextuel ancré à la sélection ou dans le menu contextuel du bouton droit de la souris.Avec cette mise à jour, Microsoft a amélioré le modèle de diffusion sous-jacent de Cocreator afin d'obtenir de meilleurs résultats plus rapidement. Grâce à la modération intégrée, les utilisateurs peuvent faire confiance à cette expérience créative. Cocreator est disponible sur les PC Copilot+ équipés de Snapdragon.Microsoft a lancé Image Creator dans Paint l'année dernière en avant-première, et a offert aux utilisateurs les possibilités créatives de la création d'images par l'IA. Aujourd'hui, Microsoft étend l'aperçu à d'autres marchés.Image Creator in Paint est disponible en avant-première pour tous les utilisateurs de Windows 11 dans les régions suivantes : États-Unis, France, Royaume-Uni, Canada, Italie et Allemagne. Pour utiliser Image Creator, vous devez vous connecter avec votre compte Microsoft. Les abonnés à Microsoft 365 Personnel et Famille et Copilot Pro en Australie, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Singapour, Taïwan et Thaïlande pourront également utiliser des crédits IA pour utiliser Image Creator dans Paint. En savoir plus sur les crédits AI.Avec cette mise à jour, Microsoft introduit la possibilité de réécrire du contenu dans Notepad avec l'aide de l'IA générative. Les utilisateurs peuvent reformuler des phrases, ajuster le ton et modifier la longueur de leur contenu en fonction de leurs préférences afin d'affiner leur texte.Pour commencer, l'utilisateur peut sélectionner le texte à réécrire, puis cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir l'option Réécrire, sélectionner Réécrire dans la barre de menus ou utiliser le raccourci clavier Ctrl + I. Notepad générera alors trois variantes du texte réécrit, parmi lesquelles l'utilisateur pourra choisir. Il peut en sélectionner une ou, s'il souhaite affiner davantage le résultat, il peut personnaliser les paramètres de réécriture et cliquer sur Réessayer pour générer d'autres versions.Les options permettant d'allonger ou de raccourcir un contenu et de modifier le ton ou le format permettent d'adapter facilement un contenu à des objectifs spécifiques. Les versions précédentes sont toujours conservées dans la boîte de dialogue actuelle, ce qui permet un retour facile aux versions antérieures si nécessaire. Il est également possible de désactiver la fonction de réécriture dans les paramètres de l'application.Rewrite in Notepad est disponible en avant-première pour tous les utilisateurs de Windows 11 dans les régions suivantes : États-Unis, France, Royaume-Uni, Canada, Italie et Allemagne. Pour utiliser la réécriture, il est nécessaire de se connecter avec son compte Microsoft. Les abonnés à Microsoft 365 Personnel et Famille et Copilote Pro en Australie, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Singapour, Taïwan et Thaïlande pourront également utiliser des crédits AI pour utiliser la réécriture dans le Bloc-notes. En savoir plus sur les crédits AI.Microsoft a également continué à améliorer les performances de lancement de Notepad. Avec cette mise à jour, la plupart des utilisateurs verront le temps de lancement de l'application s'améliorer de plus de 35 %, et certains utilisateurs verront des améliorations de 55 % ou plus.MicrosoftQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces mises à jour de Microsoft Paint et Notepad crédibles ou pertinentes ?