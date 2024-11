Une concurrence accrue entre Microsoft et Google

Les implications en termes de confidentialité et de consentement

Les réactions des utilisateurs et la réponse de Microsoft

Une stratégie agressive qui pourrait se retourner contre Microsoft

Microsoft Edge ignore les souhaits de l'utilisateur et importe les onglets ouverts et autres données de Chrome sans autorisation

Lorsque vous sélectionnez Prise en main, les favoris, l’historique et les raccourcis sont apportés à partir de Google Chrome. Ils sont utilisés uniquement pour afficher visuellement l’emplacement des favoris et des principaux sites sur la page Nouvel onglet. Les données des favoris, de l’historique et des raccourcis sont extraites et affichées, mais elles ne sont pas enregistrées jusqu’à ce stade. Deux options s’offrent à vous pour savoir quoi faire avec les données du navigateur à partir de Google Chrome :

Si vous choisissez Importer à partir de Google Chrome, toutes les données, y compris les favoris, l’historique et les raccourcis, sont enregistrées dans le dossier Données utilisateur de Microsoft Edge.

Si vous choisissez Continuer sans importer, les données des favoris, de l'historique et des raccourcis sont ignorées et aucune autre donnée n'est importée à partir de Google Chrome. Si Google Chrome est détecté comme votre navigateur principal, Microsoft Edge vous offre la possibilité d'importer des données à partir de Google Chrome afin de donner votre consentement explicite à l'importation de ces données.

Conclusion

Dans une démarche qui n'est pas totalement surprenante, le navigateur web Edge a commencé à s'ouvrir automatiquement dans Windows 11, ignorant les choix par défaut des utilisateurs et les incitant à l'utiliser comme leur navigateur par défaut. Un phénomène similaire s'est produit au début de l'année , les utilisateurs ayant remarqué que Microsoft semblait s'emparer de leurs données Chrome pour tenter de les orienter vers Edge.Les réactions ont été vives et, bien que Microsoft ait remédié au problème la première fois, il semble que l'histoire soit en train de se répéter.Edge démarre apparemment automatiquement pour certains utilisateurs, suggérant qu'ils « améliorent » leur expérience de navigation avec Copilot. Copilot est l'assistant d'intelligence artificielle que Microsoft a présenté il y a peu, affirmant qu'il pourrait s'agir d'un assistant numérique polyvalent qui vous aiderait à effectuer toutes sortes de tâches et d'activités sur votre PC. Cependant, il semble que Microsoft ait du mal à convaincre ses utilisateurs d'être aussi enthousiastes que lui.Depuis l’abandon d’Internet Explorer et la refonte d’Edge en 2020 en tant que navigateur basé sur Chromium, Microsoft a progressivement amélioré Edge, ajoutant des fonctionnalités pour le rendre plus compétitif face à Chrome, Safari et Firefox. Cependant, malgré ces efforts, Chrome continue de dominer le marché avec une part de marché qui avoisine les 65 %, tandis qu’Edge reste loin derrière. Pour Microsoft, trouver de nouvelles manières d’attirer des utilisateurs est donc essentiel pour gagner du terrain.En réponse, Microsoft a mis en place plusieurs fonctionnalités au sein de Windows 11 et de Edge pour encourager les utilisateurs de Chrome à migrer vers Edge. Parmi ces fonctionnalités, la possibilité de récupérer des données de Chrome, telles que les favoris, les mots de passe et maintenant, plus récemment, les onglets ouverts. Mais cette dernière fonctionnalité est perçue par certains comme allant (encore) un peu trop loin.Dans la notification qui s'affiche à l'écran, l'option d'importation de vos données depuis le navigateur que vous utilisez régulièrement est cochée automatiquement et il vous suffit de cliquer sur « Confirmer et continuer ». Cette option a été montrée automatiquement aux utilisateurs, et il n'est pas non plus évident de naviguer hors du message sans accepter de changer de navigateur web pour Edge. Cela semble avoir été délibérément conçu, le seul moyen de sortir du processus étant un petit « x » discret dans le coin supérieur droit.La possibilité de transférer des onglets ouverts soulève des préoccupations en matière de confidentialité et de consentement. En effet, pour qu’Edge puisse récupérer ces onglets, le navigateur a besoin d’un accès aux données de Chrome. Or, de nombreux utilisateurs se demandent si ces données sont utilisées ou sauvegardées à d’autres fins, et s’ils ont donné leur consentement explicite pour ce type de transfert.Ce type de démarche s’inscrit dans un contexte où les géants de la technologie sont de plus en plus surveillés quant à leurs pratiques de collecte de données et à la manière dont ils utilisent les informations des utilisateurs. Microsoft a récemment fait des efforts pour renforcer la sécurité et la confidentialité de ses services, mais les utilisateurs estiment que ce type d’initiative est en contradiction avec ces engagements.Les retours d’utilisateurs sur les réseaux sociaux et les forums de discussion montrent que cette fonctionnalité n’est pas appréciée de tous. Certains expriment des frustrations face à l’intrusion apparente de Microsoft dans leurs habitudes de navigation. D’autres soulignent que la notification de transfert de données est perçue comme une tentative de forcer les utilisateurs à adopter Edge, alors même qu’ils n’ont pas demandé à quitter Chrome.Pour sa part, Microsoft affirme que cette fonctionnalité vise à offrir une transition fluide à ceux qui souhaitent passer à Edge. L’entreprise insiste sur le fait que ces fenêtres contextuelles et ces options de transfert sont destinées à être des suggestions utiles et que les utilisateurs conservent la liberté de refuser.« Il s'agit d'une notification qui permet aux utilisateurs d'importer des données d'autres navigateurs », explique Caitlin Roulston, porte-parole de Microsoft. « Il y a une option pour la désactiver ».Microsoft n'est donc manifestement pas gêné par le fait qu'il démarre automatiquement Edge sur les ordinateurs des utilisateurs et qu'il essaie ensuite de les inciter à importer leurs données Chrome. Ce n'est pas très surprenant, car cela fait maintenant plus de quatre ans que Microsoft utilise ce genre d'astuces.Peu après la sortie de sa version d'Edge basée sur Chromium en 2020, Microsoft a commencé à lancer Edge automatiquement sur les PC des utilisateurs dans le but de les faire migrer loin de Chrome. Microsoft a ensuite bloqué l'outil EdgeDeflector pour forcer les utilisateurs de Windows 11 à passer à Edge, a commencé à utiliser des invites pour empêcher les gens de télécharger Chrome, et a rendu vraiment difficile le changement de navigateur par défaut dans Windows 11.Nous avons également vu de fausses réponses d'IA dans les résultats de recherche Bing pour Chrome, des invites de type malware dans Windows 11 pour inciter les gens à abandonner Google, et même des sondages injectés dans la page de téléchargement de Chrome.Le comportement de Microsoft incite de nombreuses personnes à se méfier d'Edge, de Windows 11 et même des efforts de l'entreprise en matière d'IA. La controverse autour de Recall devrait être un signal d'alarme pour Microsoft : avec ses pop-ups Edge dans Windows 11, il sera difficile pour les consommateurs de faire confiance à l'intégration de l'IA dans Windows.La démarche de Microsoft pour inciter les utilisateurs de Chrome à adopter Edge soulève des critiques importantes, notamment en raison de son caractère perçu comme intrusif et peu respectueux de la liberté de choix des utilisateurs. En affichant des pop-ups insistants et en facilitant le transfert automatique des onglets ouverts sans demande explicite, Microsoft donne l’impression d’essayer de forcer la main aux utilisateurs. Cette approche ne semble pas respecter l’autonomie des utilisateurs, et certains y voient même une manipulation destinée à brouiller la frontière entre un choix volontaire et une décision presque imposée.Ce type de stratégie pose également des questions en matière de respect de la vie privée. Le transfert des onglets de Chrome vers Edge suppose que Microsoft accède aux données de navigation en cours, ce qui pourrait être perçu comme une violation de la confidentialité. En outre, pour de nombreux utilisateurs, les données de navigation représentent une information personnelle qu'ils préfèrent gérer et partager en toute liberté et selon leurs propres conditions. L’absence de communication claire de Microsoft sur le traitement de ces données accentue les craintes que ce type de transfert aille à l’encontre de bonnes pratiques en matière de transparence et de consentement.À un moment où les géants de la technologie font face à une attention accrue des régulateurs et des consommateurs sur la question de la vie privée, cette approche de Microsoft pourrait s’avérer contre-productive. Les utilisateurs sont de plus en plus méfiants à l’égard des entreprises qui utilisent des stratégies de marketing agressives, et une pression trop forte pour changer de navigateur pourrait en fin de compte éloigner les consommateurs, renforçant plutôt leur fidélité envers Chrome ou d’autres navigateurs alternatifs. Au lieu de s’imposer par des tactiques de conversion forcée, Microsoft pourrait tirer profit d’une communication plus ouverte et de la création d’incitations basées sur la valeur réelle de Edge, en mettant davantage l'accent sur ses fonctionnalités de sécurité, de confidentialité, et sur ses capacités innovantes.Début 2024, plusieurs utilisateurs ont rapporté que le navigateur Edge importait les onglets ouverts et d’autres données du navigateur Chrome de Google sans leur permission, même si la fonctionnalité qui le permet est désactivée. Cette fonctionnalité, accessible en tapant edge://settings/profiles/importBrowsingData dans la barre d’adresse du navigateur, propose d’importer les données de navigation récentes de Chrome à chaque lancement d’Edge, au lieu d’une importation unique de données qu’il propose pour Firefox.Cette tentative de récupérer les utilisateurs de Chrome soulève des questions sur la direction que prend Microsoft avec Edge. Certains experts estiment que ces démarches risquent de nuire à la réputation de l’entreprise en étant perçues comme une forme de coercition. Si Microsoft veut que les utilisateurs migrent vers Edge, des approches plus transparentes et moins invasives pourraient mieux fonctionner.En définitive, l'approche actuelle de Microsoft pourrait devenir contre-productive. Les utilisateurs de Chrome pourraient voir ces tentatives répétées de transfert de données comme une intrusion dans leur vie privée, ce qui pourrait les rendre plus réticents encore à adopter Edge.En attendant, si vous voulez éviter que cela ne se reproduise, vous devez ouvrir Edge, fermer tous les rappels qui vous incitent à partager vos données, vous connecter à votre compte Microsoft et, ensuite seulement, désactiver le démarrage automatique.Source : MicrosoftSur quel système d'exploitation êtes-vous ? Si vous êtes sur Windows, avez-vous vécu une situation qui s'y rapporte ?Microsoft a-t-il dépassé les limites avec sa stratégie de migration forcée vers Edge ? Que pensez-vous de cette approche pour attirer de nouveaux utilisateurs ?Le transfert d’onglets sans consentement explicite est-il une atteinte à la vie privée ? Comment Microsoft pourrait-il mieux gérer l’autorisation de ses utilisateurs ?Microsoft devrait-il privilégier des fonctionnalités exclusives plutôt que des stratégies agressives ? Quelles innovations pourraient inciter les utilisateurs à migrer de manière volontaire vers Edge ?Selon vous, pourquoi Microsoft ressent-il le besoin d’être aussi agressif pour Edge ? Est-ce le signe d’une faible adoption de Edge, ou une nécessité dans un marché dominé par Chrome ?