Microsoft impose son outil d'IA Copilot aux utilisateurs et les force à payer l'accès

Des centaines de milliards ont été investis dans l'IA pour des résultats peu reluisants

L'assistant d'IA Copilot de Microsoft a été l'un des principaux points de frictions entre la société et ses utilisateurs cette année. Le géant de Redmond cherche par tous les moyens à amener les utilisateurs à utiliser Copilot, s'adonnant parfois à des pratiques qui exaspèrent les clients. Le comportement de Microsoft a suscité de vives critiques et des mécontentements notables parmi les utilisateurs au cours de l’année, mais l'entreprise n'a pas l'intention de les écouter.Récemment, Microsoft a décidé d'ajouter Copilot à sa suite de productivité Microsoft 365 en Australie et dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Cette intégration a été suivie d'une augmentation des prix de Microsoft 365. Qu'en est-il des personnes qui ne veulent pas payer pour que Copilot améliore leurs documents et résume leurs courriels ? Ils n'ont pas de chance. Microsoft ne leur a pas laissé la possibilité de choisir s'ils veulent ou non ajouter l'IA à leur abonnement.Alistair Fleming utilise Word pour écrire des scripts pour sa chaîne YouTube sur le catch japonais des années 1990. L'Australien a remarqué que chaque fois qu'il terminait une ligne, le logo de Copilot apparaissait à l'écran et lui demandait s'il pouvait l'aider à écrire. « Il était très désireux d'être utilisé, ce qui m'irritait en tant qu'utilisateur », a déclaré le vidéaste. Sa facture mensuelle pour Microsoft 365 était passée de 11 dollars australiens à 16 dollars australiens.Certains utilisateurs ont déclaré sur les médias sociaux que les fenêtres contextuelles de Copilot leur rappelaient Clippy, un assistant que Microsoft a ajouté à sa suite Office à la fin des années 1990 et qui offrait fréquemment une aide non sollicitée. Clippy a été largement tourné en dérision par les critiques.Ce dernier changement montre à quel point Microsoft tente désespérément de trouver des moyens de tirer profit de ses énormes investissements dans l'IA. Copilot est un maillon clé du plan du PDG Satya Nadella pour continuer à développer l'activité logicielle de Microsoft pour les clients grand public et les entreprises.Mais la stratégie agressive de Microsoft attise l'ire des utilisateurs, dont certains affirment se sentir abuser. Un porte-parole de Microsoft a refusé de commenter la stratégie derrière l'ajout forcé de Copilot dans certaines régions et n'a pas voulu dire s'il prévoyait une approche similaire sur d'autres marchés.Alistair Fleming a cherché à supprimer Copilot de son logiciel de travail, mais a constaté que ce n'était pas possible. Il a donc résilié son abonnement. Il utilise désormais Google Docs. De nombreux critiques ont déclaré qu'ils abandonneront Microsoft 365 si cette mise à jour est déployée dans leurs régions.Microsoft est le plus gros investisseur d'OpenAI, le fabricant de ChatGPT. Certaines sources estiment que le géant de Redmond a déjà injecté près de 14 milliards de dollars dans OpenAI. Depuis le début de l'année 2023, Microsoft tente d'utiliser l'IA générative pour gagner du terrain sur le marché des applications grand public. Il a d'abord intégré l'IA dans son moteur de recherche Bing comme outil de chat, mais n'a pas réussi à gagner assez de terrain face à Google.Il a ensuite lancé Copilot , un chatbot et un générateur de contenu qui s'intègre au logiciel 365 pour aider à rédiger des courriels, à résumer des réunions et à créer des diapositives PowerPoint. La version premium grand public de Copilot a été lancée en janvier 2024 au prix de 20 $ par mois aux États-Unis, ce qui s'ajoute aux quelque 7 $ mensuels d'un abonnement individuel à 365. Toutefois, Microsoft doit rivaliser sur un marché qui est hautement concurrentiel.Le chatbot ChatGPT de son partenaire OpenAI domine le marché. À titre de comparaison, selon les données de Sensor Tower, l'application Copilot a été téléchargée 37 millions de fois entre mai 2023 et la mi-décembre, contre 433 millions de téléchargements pour ChatGPT. Outre ChatGPT, Copilot de Microsoft doit également faire face à une concurrence féroce de la part d'assistants tels que Claude 3 d'Anthropic, Gemini de Google et Grok du milliardaire Elon Musk.Microsoft n'a pas publié de chiffres de vente pour Copilot , mais a récemment déclaré lors d'une conférence que « près de 70 % des entreprises du classement Fortune 500 utilisaient l'assistant d'IA ». Le géant de Redmond a également déclaré récemment que le chiffre d'affaires total de l'IA dépassera bientôt les 10 milliards de dollars sur une base annuelle. Ce chiffre englobe tous ses services d'IA, y compris les services cloud computing pour d'autres développeurs.L'on ignore ce sur quoi ses prévisions sont basées. Microsoft est confronté à la pression des éditeurs de logiciels d'entreprise rivaux qui ont lancé leurs propres produits à base d'IA, notamment Salesforce, ainsi qu'aux développeurs d'IA, comme OpenAI et Anthropic, qui se lancent dans la vente aux entreprises.Au sein de Microsoft, Copilot est considéré comme la première étape de sa stratégie en matière d'IA. La prochaine vague sera centrée sur les agents, des outils automatisés capables de gérer des tâches plus complexes telles que les interactions avec le service clientèle ou la réservation de voyages.L' IA générative a mobilisé des investissements colossaux au cours des deux dernières années. Cependant, malgré des investissements des grandes entreprises de l'IA estimés à 292 milliards de dollars, le chiffre d'affaires généré reste faible. En outre, les centres de données mettent à rude épreuve les réseaux électriques.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des pratiques de Microsoft pour amener les gens à utiliser Copilot ?Selon vous, pourquoi l'entreprise continue sur cette lancée malgré le mécontentement des utilisateurs ?À long terme, quels pourraient être les impacts de cette stratégie sur Microsoft ? Risque-t-il un abandon massif de ses produits ?