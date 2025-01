Microsoft réduit ses effectifs en ciblant les employés les moins performants

Les efforts de Microsoft en matière d'IA pourraient justifier ces réductions

Si les raisons qui poussent les entreprises à réduire leurs effectifs varient, les mesures de réduction des coûts s'inscrivent dans un contexte d'évolution technologique rapide. Dans le secteur de la Tech, de nombreuses entreprises ont supprimé des emplois au profit de l'IA . Selon un récent rapport du Forum économique mondial, 41 % des entreprises du monde entier devraient réduire leurs effectifs au cours des cinq prochaines années en raison de l'essor de l'IA.Des géants comme Dropbox, Google et IBM ont déjà annoncé des suppressions d'emplois liées à l'IA. Parallèlement, le Forum économique mondial s'attend à ce que les emplois technologiques dans les domaines du big data, de la fintech et de l'IA double d'ici 2030. Microsoft prévoit de supprimer prochainement des emplois, peut-être au profit de l'IA. Dans le cadre de ces réductions, l'entreprise s'intéresse de plus près à ses « employés les moins performants ».Un porte-parole de Microsoft a confirmé les licenciements à venir, déclarant : « chez Microsoft, nous nous concentrons sur les talents performants. Nous nous efforçons toujours d'aider les gens à apprendre et à se développer. Lorsque les gens ne sont pas performants, nous prenons les mesures qui s'imposent ». Microsoft compte actuellement quelque 228 000 employés. Le nombre a été mis à jour en juin dernier à la suite de plusieurs vagues de licenciements.Le porte-parole a refusé de préciser le nombre d'employés concernés par ces réductions. Toutefois, selon une personne au fait du dossier qui a demandé à ne pas être nommée afin de ne pas divulguer d'informations confidentielles. Les suppressions d'emplois concerneront moins de 1 % des employés.Ce pourcentage est minime par rapport aux récents licenciements chez Microsoft . Ces dernières années, Microsoft a eu l'habitude de procéder à des licenciements massifs : plus de 10 000 emplois ont été supprimés en 2023, et d'autres licenciements ont eu lieu en 2024 , malgré des bénéfices records.Comme ce fut le cas en 2022, lorsqu'il a supprimé environ un pour cent de ses effectifs, Microsoft a fait remarquer que les suppressions d'emplois de l'année dernière et cette dernière série de licenciements visaient à élaguer la masse salariale plutôt qu'à procéder à des changements organisationnels.Microsoft cherche à réduire ses coûts, tout en augmentant significativement ses investissements dans l'IA. L'entreprise comptait 228 000 employés à la fin du mois de juin 2024. Bien que la marge bénéficiaire nette de Microsoft, qui s'élève à près de 38 %, soit proche de son niveau le plus élevé depuis le début des années 2000, l'action Microsoft a sous-performé ses pairs l'année dernière, enregistrant une hausse de 12 %, tandis que le Nasdaq a gagné 29 %.Microsoft a clôturé son exercice fiscal 2024 en juin, affichant des trimestres consécutifs de hausse des bénéfices. Microsoft a déclaré un bénéfice net de 22 milliards de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024 et a vu ce chiffre passer à 24,7 milliards de dollars au premier trimestre de l'exercice 2025, qui s'est achevé en octobre. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a attribué à l'IA l'amélioration des performances financières de l'entreprise.« La transformation induite par l'IA modifie le travail, les artefacts de travail et le flux de travail dans tous les rôles, fonctions et processus d'entreprise », a déclaré Satya Nadella en octobre 2024. Cependant, de nombreux défis restent à relever : le développement de l'IA coûte de plus en plus cher et les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Certains investisseurs commencent à se demander si la technologie tiendra vraiment ses promesses.Après les licenciements de Microsoft en avril 2024, de nombreux analystes ont souligné qu'il pourrait y avoir un lien entre ces licenciements et l'IA, la firme de Redmond s'efforçant d'adopter de plus en plus d'IA. Certains analystes affirment que Microsoft remplacerait probablement les emplois supprimés ce mois-ci.À l'aube de 2025, Microsoft doit faire face à une relation plus précaire avec la startup d'IA OpenAI . Microsoft a soutenu OpenAI à hauteur de plus de 13 milliards de dollars. Ce partenariat a contribué à propulser la capitalisation boursière de Microsoft au-delà des 3 000 milliards de dollars l'année dernière.Cependant, au cours de l'été 2024, Microsoft a ajouté OpenAI à sa liste de concurrents. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a utilisé l'expression « tension de coopération » en discutant de la relation avec les investisseurs Brad Gerstner et Bill Gurley lors d'un podcast publié en décembre 2024.Quel est votre avis sur le sujet ?