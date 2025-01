Microsoft force les utilisateurs de la suite Office à adopter son assistant Copilot

Nouveaux tarifs :

Microsoft 365 Personnel : le prix mensuel passe de 6,99 € à 9,99 €, soit une augmentation de 3 € par mois. L'abonnement annuel est désormais proposé à 99,99 € ;



Microsoft 365 Famille : le tarif mensuel augmente de 9,99 € à 12,99 €, soit une hausse de 3 € par mois. L'abonnement annuel est fixé à 129,99 €.



La stratégie de Microsoft pose de nombreux problèmes aux consommateurs

Frustrations et comparaison défavorable avec la concurrence

perception d'un manque de choix : les utilisateurs de Microsoft qui ne souhaitent pas bénéficier de l'IA Copilot sont contraints soit de payer plus cher, soit de passer à des plans « classiques » sans les mises à jour majeures. Les consommateurs accusent Microsoft de porter atteinte à leurs droits, notamment à leur liberté de choix ;



mécontentement des consommateurs fidèles : les hausses de tarifs ont également frustré des abonnés de longue date, qui considèrent cette politique comme un manque de reconnaissance de leur fidélité ;



Google Workspace : Google offre des fonctionnalités d'IA similaires sans imposer d'augmentation significative des prix, ce qui rend leur offre plus attrayante. Les clients de Microsoft comparent directement cette politique à celle de Google, ce qui accentue leur frustration.



Microsoft accusé de surestimer les capacités de Copilot

critiques sur la valeur ajoutée : de nombreux utilisateurs affirment que Copilot n'apporte pas suffisamment de fonctionnalités justifiant une telle augmentation de prix. Marc Benioff, PDG de Salesforce, a même fait un parallèle avec Clippy (l'ancien assistant de Microsoft), ce qui a accentué le scepticisme à l'égard de Copilot ;



fonctionnalités non essentielles pour tous : Copilot n'est pas jugé pertinent pour les utilisateurs ayant des besoins basiques (édition de texte, gestion de courriels, etc.). Pourtant, Microsoft les force à adopter Copilot. De plus, Microsoft supprime les mises à jour majeures pour les utilisateurs qui décident de renoncer aux fonctions d'IA, ce qui est très mal perçu.



Cette stratégie porte atteinte à l'image de Microsoft

des annulations d'abonnement : dans des marchés comme l'Australie et l'Asie du Sud-Est, les hausses de tarifs et l'obligation d'adopter Copilot ont conduit des entreprises et des particuliers à annuler leurs abonnements, jugés trop coûteux pour leur besoin réel ;



impact sur les PME : les petites entreprises, qui sont souvent plus sensibles aux fluctuations de coûts, ont exprimé leur mécontentement face à des augmentations qu'elles jugent injustifiées pour des outils qu'elles n'utiliseront peut-être pas pleinement ;



accessibilité financière limitée : les abonnements deviennent moins abordables pour des étudiants ou des utilisateurs individuels aux budgets restreints, en particulier dans les pays émergents où ces outils sont souvent essentiels pour le travail ou les études.



Microsoft augmente les prix des abonnements, mais limite l'utilisation de l'IA

Microsoft 365 est la suite bureautique standard de facto, et Microsoft sait que les gens - et surtout les entreprises - ne partiront pas en masse pour Libre Office. Ils ont transformé Microsoft 365 en un produit de location, et les utilisateurs paieront le loyer demandé et prendront tout ce qu'on leur donnera, car ils n'ont pas le courage de passer à l'open source et d'endurer la douleur à court terme pour un gain à long terme. Ils râleront, mais ils paieront, et Microsoft continuera à s'enrichir comme des bandits, comme il l'a toujours fait.



Microsoft a annoncé au début de l'année que sa suite bureautique Microsoft 365 s'appelle désormais « Microsoft 365 Copilot ». La raison de changement est perceptible dans le nouveau nom : Microsoft a ajouté les fonctions d'IA de son assistant Copilot aux applications composant la suite bureautique. Ce changement s'est en outre traduit par une augmentation significative des prix des abonnements à Microsoft 365, provoquant un tollé dans la communauté.Au cours des derniers mois, Microsoft a testé l'ajout de Copilot Pro dans les abonnements Microsoft 365. Par exemple, en Australie et en Asie du Sud-Est, Microsoft a imposé Copilot à tous les abonnés, entraînant une hausse des prix , ce qui a conduit certains clients à annuler leur abonnement. Ce qui n'était auparavant disponible qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans certains pays d'Asie s'étend désormais à la plupart des marchés du monde entier.Ces augmentations correspondent à une hausse d'environ 43 % pour Microsoft 365 Personnel et de 30 % pour Microsoft 365 Famille. Les abonnés actuels peuvent renoncer aux fonctionnalités d'IA pour ne pas subir l'augmentation de prix. Ces derniers ont la possibilité de conserver leur tarif actuel en choisissant les plans « Personnel Classic » ou « Famille Classic ». Cependant, les offres classiques ne bénéficieront pas des mises à jour majeures futures.« Ces offres continueront à recevoir des mises à jour de sécurité et des mises à jour de fonctionnalités mineures, mais toutes les innovations supplémentaires que nous proposerons à l'avenir ne seront pas incluses dans ces plans », explique Microsoft. Les offres classiques ne seront disponibles que pour les abonnés actuels à Microsoft 365. Les nouveaux abonnés accèderont par défaut aux applications Office propulsées par l'IA avec les nouvelles tarifications.Microsoft « facilite » également la désactivation de Copilot dans les applications Office si vous ne voulez tout simplement pas de l'assistant d'IA ou si vous êtes étudiant et que votre école a des règles interdisant l'utilisation de l'IA. Cependant, vous n'échappez pas à la hausse des prix en désactivant Copilot.La stratégie de Microsoft vise à intégrer plus profondément l'IA dans les applications Office. Mais la hausse des prix provoquée par l'ajout de Copilot dans Microsoft 365 a suscité de nombreuses réactions négatives de la part des consommateurs, ce qui pourrait un impact significatif sur l'image de Microsoft. De nombreux utilisateurs dénoncent cette stratégie et affirment également que ces nouvelles fonctions d'IA ne sont pas à la hauteur du battage médiatique.« Je ne veux pas payer pour ces choses ; je n'en veux pas du tout. Et j'aimerais qu'ils arrêtent d'appeler les grands modèles de langage "Intelligence artificielle". Ce n'est pas le cas », peut-on lire dans les commentaires. Voici les principaux points de friction créés par les changements de Microsoft :Les problèmes susmentionnés montrent que, bien que l'intégration de Copilot ait un potentiel d'innovation, la gestion de son déploiement et les hausses de prix n'ont pas été optimales, ce qui a créé des tensions significatives avec les consommateurs. Malgré les hausses de prix, ces fonctionnalités ne sont pas illimitées et sont encadrées par un système de crédits mensuels utilisables sur l’ensemble des applications Office et quelques outils comme Designer et Paint.Vous recevrez des crédits mensuels dans Microsoft 365 (Personnel et Famille) à utiliser pour des choses comme la génération d'images dans Designer ou dans des applications Windows comme Paint, Photos et Notepad. Microsoft attribue « 60 crédits d’IA » par mois, qui ne peuvent pas être mis en réserve ni reportés.Pour obtenir un usage étendu, il sera nécessaire de basculer sur Copilot Pro, qui coûte 22 € TTC supplémentaires par mois en plus des forfaits Microsoft 365 existants. Copilot Pro comprend essentiellement une utilisation illimitée de toutes ces fonctions d'IA, sur la base d'une politique d'utilisation équitable.Si Microsoft met en avant la valeur ajoutée de ses services, cette hausse de prix ne fait clairement pas l’unanimité. Certains utilisateurs jugent Copilot superflu et regrettent de devoir payer pour des fonctionnalités non essentielles. Des alternatives telles que LibreOffice ou iWork restent disponibles.Mais pour les fidèles de la suite bureautique de Microsoft, ces nouveaux tarifs semblent inévitables. Cette décision confirme en tout cas l’ambition de Microsoft de s’imposer comme un acteur majeur de l’IA dans le domaine de la productivité, même s'il faut frustrer les utilisateurs au passage.Les hausses de prix et la gestion controversée du lancement de Microsoft 365 Copilot pourraient avoir des impacts notables sur Microsoft, à court et long terme. Microsoft fait face à une vive contestation, les utilisateurs dénonçant les efforts de l'entreprise visant à imposer son assistant Copilot malgré l'opposition.Les critiques de Microsoft ouvrent la porte à de nouveaux acteurs dans le domaine des logiciels d'IA et de productivité, ce qui pourrait affaiblir le quasi-monopole de la firme de Redmond. Les agissements de Microsoft pourraient également attirer le regard des régulateurs américains et européens Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'intégration de Copilot dans les applications Office ? 