Microsoft commence-t-elle à douter de la demande d'IA ? DeepSeek « force » Microsoft à repenser ses dépenses en matière de centres de données,

selon le cabinet TD Cowen qui note qu'elle a renoncé à louer des centres de données pour l'IA

Contexte

Certains contrat de location de centres de données aux États-Unis annulés

DeepSeek a-t-il fait changer d'avis à Microsoft ?

Une position « potentiellement excédentaire »



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 163 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

À la fin du mois de janvier de cette année, l'émergence du modèle d'IA R1 open source de la startup chinoise DeepSeek semble avoir eu un impact persistant sur les géants américains de la technologie. Vendredi dernier, une note d'analystes signalant un possible ralentissement de Microsoft dans la location de capacités de centres de données s'est soudainement répandue sur le marché boursier américain : Microsoft avait annulé des contrats de location avec des opérateurs privés de centres de données. Ce jour-là, le cours de l'action Microsoft a chuté de 1,9 %.Cette note, qui donne du crédit au scepticisme des investisseurs craignant que le boom boursier induit par l'intelligence artificielle ne s'essouffle, a relancé les spéculations selon lesquelles les géants américains de la technologie pourraient envisager de réduire leurs coûts, après que le modèle d'IA à bas prix de DeepSeek a ébranlé le marché. Cependant, Microsoft elle-même ne reconnaît pas cette spéculation, répondant publiquement que l'annulation de certains contrats de location de centres de données n'est qu'un ajustement stratégique dans certaines régions.Dans leur note, les analystes de TD Cowen ont indiqué que le géant de la technologie avait renoncé à la location d'importantes capacités de centres de données aux États-Unis, ce qui laisse supposer une offre potentiellement excédentaire tandis que l'entreprise met en place une infrastructure d'intelligence artificielle.Microsoft Corp. a annulé certains contrats de location de centres de données aux États-Unis, selon TD Cowen, ce qui soulève des préoccupations plus larges quant à savoir si la société obtient plus de capacité de calcul de l'IA qu'elle n'en a besoin à long terme.Le plus grand bailleur de fonds d'OpenAI a annulé des contrats de location aux États-Unis totalisant « quelques centaines de mégawatts » de capacité - l'équivalent d'environ deux centres de données - annulant des accords avec au moins deux opérateurs privés, a écrit la maison de courtage américaine vendredi, citant des « vérifications de canaux » ou des enquêtes auprès de fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement. TD Cowen a déclaré que ses vérifications suggèrent également que Microsoft a reculé dans la conversion de ce que l'on appelle les déclarations de qualification, des accords qui conduisent généralement à des baux formels.Les analystes ont également noté que leur enquête sur les canaux de distribution a révélé des signes indiquant que Microsoft se retire progressivement de la construction et de l'acquisition de centres de données (ils ont appris que Microsoft a laissé expirer des lettres d'intention pour des sites importants dépassant un gigawatt et qu'il a abandonné des accords « multiples », chacun impliquant environ 100 mégawatts).Les analystes affirment que Microsoft a également réaffecté aux États-Unis une part importante de ses dépenses internationales initialement prévues, ce qui « nous laisse penser à un ralentissement important de la location internationale ».TD Cowen écrit que les mesures susmentionnées sont similaires aux stratégies adoptées précédemment par les concurrents de Microsoft, tels que Meta, lorsqu'ils ont décidé de réduire leurs dépenses d'investissement. Cette décision pourrait refléter le fait que Microsoft commence également à s'interroger sur la question de savoir si la puissance informatique dont elle dispose est supérieure à la demande à long terme.Depuis longtemps, les dépenses massives des géants de la technologie en matière d'intelligence artificielle suscitent des inquiétudes. Le mois dernier, la startup chinoise DeepSeek a présenté une technologie d'IA comparable , voire supérieure, à celle de ses rivaux occidentaux, et ce, pour une fraction du coût (même si SemiAnalysis affirme que DeepSeek a dépensé plus de 500 millions de dollars en puces Nvidia malgré les allégations au sujet d'une IA à bas prix). Depuis, le scepticisme de Wall Street à l'égard des plans d'investissement des géants de la technologie s'est accentué. Toutefois, Microsoft a toujours déclaré publiquement qu'elle s'en tiendrait à son plan de dépenses à grande échelle.Fin janvier, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, Microsoft a insisté sur le fait qu'elle prévoyait d'investir 80 milliards de dollars dans des centres de données d'intelligence artificielle au cours de l'exercice fiscal en cours. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a ce moment-là que Microsoft devait maintenir ses dépenses pour répondre à une « demande exponentiellement plus importante ».Aujourd'hui, avec les signes de réduction des dépenses de Microsoft dans les centres de données, beaucoup commencent à spéculer : DeepSeek a-t-il discrètement fait changer d'avis à Microsoft ?Cependant, Microsoft ne semble toujours pas disposé à reconnaître publiquement un quelconque changement de position. Lundi, dans une réponse, Microsoft a réitéré son objectif de dépenses pour l'année fiscale, mais a refusé de commenter le rapport de TD Cowen. Un porte-parole de Microsoft a déclaré : « Bien que nous puissions adopter un rythme stratégique ou ajuster notre infrastructure dans certains domaines, nous continuerons à croître fortement dans toutes les régions. Notre projet de dépenser plus de 80 milliards de dollars en infrastructures pour l'exercice en cours reste d'actualité, car nous continuons à croître à un rythme record pour répondre à la demande de nos clients. »Quoiqu'il en soit, plusieurs facteurs pourraient expliquer cette réévaluation. Certains analystes suggèrent que Microsoft pourrait avoir surestimé la demande en IA, notamment après des résultats trimestriels décevants dans le secteur du cloud computing. D'autres estiment que l'entreprise pourrait optimiser son infrastructure existante ou faire face à des contraintes liées aux installations et à l'alimentation électrique.Cette situation reflète une tendance plus large dans l'industrie technologique, où les entreprises réévaluent leurs investissements massifs dans l'IA face à des retours sur investissement plus lents que prévu et à l'émergence de concurrents proposant des solutions plus économiques. Par exemple,En réponse à ces défis, Microsoft et d'autres géants du numérique explorent des solutions énergétiques alternatives pour soutenir leurs centres de données. Notamment, plusieurs entreprises se tournent vers l'énergie nucléaire pour répondre à leurs besoins croissants en électricité, nécessaires pour alimenter leurs infrastructures d'IA.Les raisons exactes pour lesquelles Microsoft retire certains baux ne sont pas claires. TD Cowen a émis l'hypothèse, dans un second rapport publié lundi, qu'OpenAI transfère des charges de travail de Microsoft à Oracle Corp. dans le cadre d'un partenariat relativement nouveau. Le géant de la technologie est également l'un des plus grands propriétaires et opérateurs de centres de données et dépense des milliards de dollars pour sa propre capacité. TD Cowen a suggéré séparément que Microsoft pourrait réaffecter une partie de ces investissements internes aux États-Unis depuis l'étranger.Les analystes de TD Cowen Michael Elias, Cooper Belanger et Gregory Williams ont écrit : « Bien que nous n'ayons pas encore obtenu le niveau d'information que nous souhaiterions via nos vérifications de canaux, notre première réaction est que cela est lié au fait que Microsoft se trouve potentiellement dans une position d'offre excédentaire ».Sources : TD Cowen, vidéo dans le texteCette décision signifie-t-elle que Microsoft a surestimé la demande en IA ou s’agit-il d’une simple réallocation de ressources ?Le marché de l’IA est-il en train d’atteindre une saturation plus rapide que prévu ?La réévaluation de ses investissements par Microsoft pourrait-elle ralentir le développement des modèles d'IA les plus avancés ?Est-ce une opportunité pour d’autres entreprises de se positionner sur le marché des infrastructures IA ?Le coût énergétique croissant des centres de données pourrait-il devenir un frein au développement de l’IA ?Comment cette annonce peut-elle affecter la confiance des investisseurs dans la stratégie IA de Microsoft ? Peut-on considérer cette décision comme un simple ajustement ou un signe avant-coureur d’une correction du marché de l’IA ?