Microsoft commence à désactiver uBlock Origin et d'autres extensions dans Edge, après que Google a commencé à désactiver uBlock Origin et d'autres extensions basées sur Manifest V2 dans Chrome

En 2024, Google avait annoncé la transition vers Manifest V3. De ce fait, uBlock Origin et d'autres extensions Manifest V2 pourraient bientôt disparaître. Les bloqueurs de publicité perdent de leur efficacité avec la transition vers le Manifest V3 et leur disparition pourrait rendre l'expérience de navigation des utilisateurs plus désagréable que jamais. Le Manifest V3 supprime l’API WebRequest qui permettait aux bloqueurs de publicité d'assurer leur fonction, en créant des listes de sites Web (serveurs publicitaires) à bloquer ou à filtrer.Si vous utilisez donc l'extension uBlock Origin dans Google Chrome ou Edge, vous devriez probablement commencer à chercher d'autres navigateurs ou extensions. Il y a quelques jours, les utilisateurs ont remarqué que Google avait commencé à désactiver uBlock Origin et d'autres extensions basées sur Manifest V2 dans le cadre de la migration vers Manifest V3. Aujourd'hui, Microsoft Edge semble suivre le mouvement.La dernière version de Edge Canary a commencé à désactiver les extensions basées sur Manifest V2 avec le message suivant : "". Bien que le navigateur désactive les anciennes extensions sans le demander, vous pouvez toujours les faire fonctionner en cliquant sur "" et en la réactivant (vous devrez répondre à une autre invite).[TWITTER]

1/2 A message stating that some extensions have been disabled because they are no longer supported has appeared after installing the latest Edge Canary build, but I THINK this is one of those unexpected changes coming from upstream Chromium:https://t.co/NME5AvLUvg pic.twitter.com/BLWPI5onYh