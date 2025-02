Microsoft va mettre fin à Skype en mai 2025, d'après un extrait de code d'une future version de Skype pour Windows, Microsoft conseille de passer à Teams après 14 ans de négligence de Skype



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 174 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Skype est une application de télécommunication propriétaire exploitée par Skype Technologies, une division de Microsoft, surtout connue pour la vidéotéléphonie sur IP, la vidéoconférence et les appels vocaux. Il offre également des fonctions de messagerie instantanée, de transfert de fichiers, d'appels vers des téléphones fixes et mobiles (via des réseaux téléphoniques traditionnels), ainsi que d'autres fonctions. Il est disponible sur diverses plateformes de bureau, mobiles et consoles de jeux vidéo.Un récent rapport a révélé que les jours de Skype sont comptés. Il semble que Microsoft se prépare à fermer Skype dans les mois à venir. Repérée par XDA Developers, la dernière version préliminaire de Skype pour Windows contiendrait une chaîne cachée indiquant "".Puis le 28 février, Microsoft a confirmé que Skype fermera effectivement ses portes le 5 mai 2025. Il reste donc un peu plus de deux mois aux utilisateurs de Skype pour commencer la migration vers Microsoft Teams. Les utilisateurs auront la possibilité d'exporter leurs discussions vers Teams.Cette évolution ne semble pas surprenante. En septembre 2017, Microsoft a déjà annoncé qu’elle abandonnait son application Skype pour Entreprise et la remplaçait par sa plateforme de travail Teams qui est intégrée à Office 365. Lors de l'annonce, Microsoft a rassuré que les deux solutions pouvaient être utilisées en même temps et sur la même machine sans créer de conflit. Maintenant, Microsoft décide donc de mettre fin à Skype après 14 ans de négligence.Skype a été lancé pour la première fois en 2003 et était une plateforme de messagerie VOIP très populaire à l'époque de son apogée. Microsoft a acquis Skype en 2011 pour 8,5 milliards de dollars et, depuis, a tenté de l'intégrer dans de nombreux produits, notamment Windows, Windows Phone et même Xbox. L'entreprise a mis à jour et remanié Skype à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie, y compris en séparant l'application pour tenter d'intégrer le service dans les applications Téléphone et Messagerie de Windows 10 Mobile afin de le positionner comme un concurrent viable d'iMessage.Au cours des dernières années, Skype a été sérieusement négligé. Microsoft n'a pas réussi à positionner Skype comme une option viable pendant la pandémie, et le service est largement tombé en désuétude aux yeux des consommateurs. La plupart des utilisateurs sont passés à des plateformes plus modernes telles que Telegram, WhatsApp, iMessage et Discord.Microsoft a utilisé Skype comme base pour développer son service Teams, très populaire auprès des entreprises, mais les expériences entre les applications Teams et Skype sont très différentes. Il est intéressant de noter que Microsoft semble encourager les utilisateurs restants de Skype à passer à Teams, bien qu'il s'agisse probablement de Teams pour les consommateurs.Selon une critique, dans sa forme actuelle, Skype est une piètre excuse pour une plateforme de messagerie : "Ces dernières années, Microsoft a tenté de relancer Skype avec des expériences telles que Skype Clips, qui permet aux utilisateurs de s'envoyer de courts messages vidéo sans les appeler. En 2024, il a également obtenu l'accès à Copilot, à l'auto-messagerie et à une expérience mobile remaniée conçue pour rivaliser avec les plateformes concurrentes.Rien ne semble avoir fonctionné, car le service ne semble toujours pas avoir gagné beaucoup de terrain. La dernière mise à jour notable de Skype remonte à mai 2024. Microsoft a récemment fermé son service Skype Number, qui vous permettait d'acheter un véritable numéro de téléphone pouvant être utilisé pour appeler d'autres numéros de téléphone ne faisant pas partie du service Skype.À la suite de ce rapport de Xda developers, Microsoft a confirmé que c'était vrai. Le 5 mai 2025 marquera la fin de la longue existence de Skype. Dès maintenant, certains utilisateurs de Skype (ceux de Teams et de Skype Insider) pourront se connecter à Teams à l'aide de leurs identifiants Skype. Cette possibilité sera offerte à un plus grand nombre de personnes au cours des prochains jours.: Xda developers, MicrosoftPensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?