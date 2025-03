Cinq employés de Microsoft ont été éjectés d'une réunion avec Satya Nadella, PDG de Microsoft, pour avoir protesté contre des contrats de fourniture de services d'IA et de cloud à l'armée israélienne



La protestation est intervenue après qu'une enquête de l'Associated Press a révélé que des modèles d'IA sophistiqués de Microsoft et d'OpenAI avaient été utilisés dans le cadre d'un programme militaire israélien pour sélectionner des cibles de bombardement pendant les récentes guerres à Gaza et au Liban.L'enquête a notamment révélé qu' Israël se servait du système d'IA dénommé « Gospel » pour trouver les cibles à Gaza . Le rapport de l'Associated Press contenait également des informations sur une frappe aérienne israélienne erronée en 2023 qui a touché un véhicule transportant des membres d'une famille libanaise, tuant trois jeunes filles et leur grand-mère.Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a évoqué de nouveaux produits lors d'une réunion avec les employés sur le campus de l'entreprise à Redmond, dans l'État de Washington. Des travailleurs se tenant à environ 4,5 mètres à sa droite ont alors dévoilé des T-shirts qui, lorsqu'ils se tenaient côte à côte, épelaient la question suivante : « Notre code tue-t-il des enfants, Satya ? ».Des photos et des vidéos de l'incident, qui a été diffusé en direct dans toute l'entreprise, montrent que Satya Nadella a continué à parler et n'a pas accordé d'attention aux manifestants. Deux hommes ont rapidement tapé sur les épaules des travailleurs et les ont fait sortir de la salle.« Nous offrons de nombreuses possibilités pour que toutes les voix soient entendues », a déclaré Microsoft dans un communiqué transmis à l'Associated Press. « Il est important de noter que nous demandons que cela se fasse de manière à ne pas perturber les activités de l'entreprise. Si cela se produit, nous demandons aux participants de se déplacer. Nous nous engageons à veiller à ce que nos pratiques commerciales respectent les normes les plus strictes ».En octobre 2024, Microsoft a licencié deux employés pour avoir participé à l'organisation d'une veillée non autorisée en faveur des réfugiés palestiniens à l'heure du déjeuner au siège de l'entreprise. Microsoft a déclaré à l'époque qu'elle avait mis fin à l'emploi de certaines personnes « conformément à la politique interne », mais n'a pas voulu donner de détails.Depuis des mois, un groupe de travailleurs fait part de ses inquiétudes au sein de l'entreprise quant au fait que Microsoft fournit des services à l'armée israélienne par l'intermédiaire de sa plateforme de cloud computing Azure. Certains employés de l'entreprise se sont également prononcés en faveur d'Israël et ont déclaré que ceux qui soutenaient les Palestiniens ne se sentaient pas en sécurité.L'enquête de l'Associated Press comprenait des détails exclusifs tirés de données et de documents internes de l'entreprise, notamment que l'utilisation de modèles d'IA par l'armée israélienne via Azure a été multipliée par près de 200 après l'attaque du 7 octobre 2023 par des militants du Hamas.Le rapport de l'Associated Press a été partagé et discuté par les employés de Microsoft sur les médias sociaux et au sein des systèmes internes de l'entreprise. Dans un forum communautaire destiné à permettre aux employés de faire part de leurs préoccupations à la direction, un employé a partagé des liens vers le rapport de l'Associated Press. Plus d'une douzaine d'autres se sont demandé si l'entreprise violait ses principes déclarés de défendre les droits de l'homme et de ne pas laisser ses modèles d'IA être utilisés pour nuire aux gens, selon les captures d'écran examinées par l'Associated Press.Abdo Mohamed, chercheur et data scientist qui faisait partie des employés de Microsoft licenciés lors de la veillée d'octobre, a déclaré que l'entreprise donnait la priorité aux profits plutôt qu'à ses propres engagements en matière de droits de l'homme.« Les demandes sont claires », a déclaré Abdo Mohamed, qui travaille avec un groupe de travailleurs de Microsoft appelé No Azure for Apartheid. « Satya Nadella et les dirigeants de Microsoft doivent répondre à leurs travailleurs en abandonnant les contrats avec l'armée israélienne. »La protestation chez Microsoft reflète une préoccupation plus large parmi les travailleurs de la technologie concernant l'implication des entreprises dans les contrats militaires. Des tensions similaires sont apparues chez Google, où des documents internes obtenus par The Washington Post ont révélé que, malgré les affirmations antérieures selon lesquelles l'entreprise ne travaillait qu'avec des ministères civils, Google aurait collaboré directement avec l'armée israélienne sur des outils d'IA , dans le cadre du projet Nimbus, après l'invasion de la bande de Gaza.Ces situations mettent en lumière les tensions internes au sein des grandes entreprises technologiques concernant l'utilisation de leurs produits à des fins militaires.Associated PressQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous les revendications de ces employés de Microsoft crédibles ou pertinentes ?