Microsoft dévoile Xbox Copilot for Gaming, un nouvel assistant d'IA conçu pour la gestion des jeux et le coaching des joueurs, afin de les aider à surmonter les difficultés et à améliorer leur gameplay

Microsoft décrit Copilot for Gaming comme le « compagnon de jeu ultime »

Copilot for Gaming offre une assistance en cours de jeu

Plus de 1 000 titres prennent désormais en charge Xbox Play Anywhere



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 206 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

L'outil d'IA est conçu pour rationaliser les tâches et offrir une assistance au gameplay en agissant comme un coach, aidant les joueurs à naviguer dans des sections difficiles, à comprendre les mécanismes de jeu et à revisiter des titres plus anciens. Une démo a montré ses capacités en fournissant des conseils stratégiques à un joueur d'Overwatch 2.Lors de l'émission The Official Xbox Podcast du 13 mars dernier, Fatima Kardar, vice-présidente de l'entreprise Xbox chargée de l'IA pour les jeux, s'est jointe à Jason Ronald, vice-président de Next Generation, pour dévoiler les mises à jour passionnantes basées sur l'IA qui arrivent directement pour les joueurs Xbox, afin de les aider à gagner du temps, à trouver de nouveaux jeux qu'ils sont susceptibles d'aimer, ou même à revenir plus facilement à un jeu dont ils se sont peut-être éloignés.Dans le podcast, Fatima Kardar a présenté Copilot for Gaming, que les Xbox Insiders pourront bientôt découvrir en avant-première sur mobile. Cet acolyte piloté par l'IA est conçu pour être un compagnon de jeu personnalisé, aidant les joueurs à accéder plus rapidement à leurs jeux préférés, les coachant pour améliorer leurs compétences et les connectant mieux avec leurs amis et leurs communautés. Copilot for Gaming sera là quand vous en aurez besoin, mais ne vous gênera pas si vous n'en avez pas besoin.« Le gaming est la seule forme de divertissement où vous pouvez être bloqué », a déclaré Fatima Kardar lors du podcast. « C'est à ce moment-là que l'on veut que quelque chose apparaisse pour dire, "laissez-moi vous aider à surmonter cela" ».Copilot for Gaming repose sur trois principes : la capacité, l'adaptabilité et la personnalisation. Il est conçu pour aider les joueurs de différentes manières, qu'il s'agisse de recommandations de jeux personnalisées, d'une configuration de jeu transparente, d'un coaching utile ou du maintien des connexions avec les amis. Fatima Kardar a insisté sur le fait que le joueur reste maître de la situation, décidant comment et quand interagir avec le Copilot, en veillant à ce qu'il améliore plutôt qu'il ne perturbe l'expérience du gaming.L'un des principaux problèmes que Copilot for Gaming vise à résoudre, comme l'a souligné Kardar, est la gestion du temps ; il s'agit d'aider les joueurs à consacrer moins de temps aux tâches (recherche, téléchargement, mise à jour) et plus de temps à ce qu'ils aiment : jouer à des jeux : « Tout cela n'a qu'un seul but : vous permettre de jouer d'abord ». Qu'il s'agisse de mettre en relation les joueurs avec des jeux qu'ils sont susceptibles d'apprécier ou de vous rappeler où vous vous êtes arrêté sur un ancien favori, Copilot for Gaming est prêt à rendre le gaming avec Xbox plus fluide et plus personnalisé.Un domaine particulièrement intéressant dont Fatima Kardar a fait la démonstration lors du podcast est une future fonctionnalité de Copilot for Gaming : l'assistance en cours de jeu. Dans des exemples de scénarios, des joueurs ont été présentés en langage naturel, et Copilot a été en mesure de fournir des conseils spécifiques à la situation pour aider les joueurs à surmonter les difficultés et à améliorer leur gameplay.« Il ne s'agit pas seulement du fait que l'IA se présente pour vous aider, il s'agit également du fait que l'IA se présente au bon moment », a précisé Fatima Kardar. « Nous devons vraiment réfléchir à l'expérience que nous avons construite, elle ne doit pas être intrusive. » C'est la raison pour laquelle l'utilisation de telles fonctionnalités sera contrôlée par le joueur, quand - et si - il le souhaite.Le retour d'information des joueurs est crucial dans cette aventure. Selon Microsoft, grâce au programme Xbox Insider, les joueurs pourront bientôt l'essayer et donner leur avis pour aider à définir l'orientation du produit - en commençant d'abord sur mobile et en élargissant progressivement l'utilisation à tous les appareils. Cette approche collaborative garantit que les solutions IA développées sont véritablement alignées sur les besoins et les préférences des joueurs et ne perturbent pas votre flux.Toujours dans cet épisode du podcast Official Xbox, Jason Ronald a annoncé que plus de 1 000 titres prenaient désormais en charge Xbox Play Anywhere. Lorsque les joueurs achètent un jeu Xbox Play Anywhere, ils peuvent en profiter sur Xbox et sur les PC Windows 10/11 sans frais supplémentaires, en emportant avec eux leurs sauvegardes, leurs progrès et leurs réussites, quel que soit l'appareil. Cette flexibilité a une valeur évidente pour les joueurs, mais Jason Ronald a également partagé quelques statistiques sur les joueurs qui montrent la valeur de Xbox Play Anywhere pour les développeurs.« Lorsque nous examinons les données relatives aux titres qui sont compatibles avec Xbox Play Anywhere, ces titres obtiennent 20 % de gameplay en plus parce qu'ils sont plus flexibles, parce que je peux jouer partout », a déclaré Jason Ronald.Les fonctions de coaching avancées présentées dans la démo ne seront pas incluses dans un premier temps, mais Microsoft prévoit d'étendre les fonctionnalités de Copilot for Gaming en fonction des commentaires des utilisateurs. La première version preview sera disponible en avril pour les Xbox Insiders via l'application mobile Xbox, dans le cadre de la phase de test de Microsoft.MicrosoftQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Microsoft crédible ou pertinente ?